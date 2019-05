Warum schwadroniert AKK von Meinungsfreiheit?

Bad Ballerburg: Fast wäre das gründlich in die Hose gegangen, mit dem Gegenmittel zum „Rezo-Abfürhmittel“ die GroKo betreffend. Eigentlich meinte AKK exakt das was sie sagte. Da das aber nicht so gut ankam, also nicht „populistisch“ genug war, musste sie jetzt fix noch mal was nachlegen und formal ein wenig Abbitte leisten. So direkt die Meinungsfreiheit abzuschaffen ist doch etwas zu heftig. Schließlich muss sie Schaden für ihr CDU-Amt abwenden, der gedroht hätte, wäre sie einfach bei ihrer „zu verbietenden Meinung“ geblieben. Meinungsfreiheit, Demokratie und Recht schränkt man heutzutage ganz anders und sehr viel effektiver ein. Da kann AKK getrost ein Stück zurückrudern, ohne diese Werte wirklich zu fördern, was ja faktisch nicht gewollt ist.

Keine Panik, demokratischer, freier und rechtsstaatlicher wird es in Deutschland schon nicht werden. Dafür steht das Merkel-Regime bombenfest, dem auch AKK vollends verpflichtet ist. Nicht nur die Rente muss bezahlbar bleiben. Merkel Lieblingsprojekt ist schließlich die „marktkonforme Demokratie“. Ihre Rückruderbewegungen in dieser Causa dokumentierte an dieser Stelle „Der LÜGEL“: Reaktion auf YouTube-Kritik 🎬 CDU-Chefin bekennt sich zur Meinungsfreiheit. Ihre Verärgerung über den propagandistisch gelungenen Rezo-Streich der Grünen kann man durchaus verstehen. Nur weil sie jegliche Ausbildung in Sachen „medialer Kriegsführung“ verpasst hat, ist das kein Grund so ausfallend zu reagieren.

Alles längst schon geregelt …

Hätte sich AKK vor ihrer unüberlegten Kritik mit all den Gesetzen befasst, die mit Hilfe ihrer Partei bereits auf den Weg gebracht wurden, um die Meinungsfreiheit als auch die Demokratie und das Recht schlechthin zu begrenzen, wäre ihr dieser Fauxpas nicht unterlaufen. Sowohl das NetzDG als auch die DSGVO nebst dem EU-Urheberrechtsrichtlinie bieten so viele Werkzeuge, Meinungen qualifiziert zu unterdrücken, dass sie sich diese Rezo-Blamage locker hätte ersparen können. Vermutlich rührte ihre Aufregung daher, dass der politischen Konkurrenz ein erfolgreicher Hieb gegen ihren Schnarch-Verein gelungen ist.

Die Demontage von Recht und Freiheit nehmen besonders unter Merkel immer mehr an Fahrt auf. Merkel macht auch kein Hehl daraus, dass sie das Volk zum Regieren nicht benötigt. Ganz im Gegenteil, es ist in jeder Hinsicht hinderlich und diese „Volksallergie“ merkt man ihr vielfach an. Wer sich schwer tut hier die Zusammenhänge zu erkennen, dem sei dieser Aufsatz von Professor Karl Albrecht Schachtschneider empfohlen: 70 Jahre Grundgesetz. Darin legt er systematisch klar, wie nicht nur das derzeitige Deutschland systematisch zerlegt wird. Er erklärt in brillanter Weise, wie Recht und Freiheit innerhalb der EU, mit Hilfe der aktuellen Politik, gezielt in Richtung Orkus (um)geleitet werden.

So peinlich, dass es fast schon Unterhaltungswert bekommt

Alles in allem ist die CDU einfach nicht mehr zeitgemäß. Die SPD darf sich da in dieselbe Reihe Stellen. Bedauerlicherweise kommen wir mit den Ökofaschisten auch nicht wirklich voran. Wenn wir schon den Untergang wollen und offenen Auges zelebrieren, dann sollten wir zumindest die richtige Musik spielen lassen. So wie damals auf der „Titanic“. Erste positive Anzeichen für den „entspannten Untergang“ gibt es. „Die PARTEI“ hat bei den aktuellen EU-Wahlen einen zweiten Sitz hinzubekommen. Das bürgt für mehr Freude an der Endzeit.

Leider nimmt sich die CDU immer noch viel zu ernst, wie dieses Vorkommnis mit AKK deutlich belegt. Vielleicht hat sie deshalb so wenig Erfolg. Weil sie bei der CDU den Wahlkracher von Die PARTEI nicht ernst genommen haben: „Bedingungsloses Mindesthirn für alle“. Und tatsächlich, Die PARTEI hat diese Forderung niemals auf das gemeine Volk begrenzt. Sie hat da wohlwollend alle Funktionäre aller Parteien, selbst die der GroKo, mit eingeschlossen. Denn nur „wer glaubt wird selig“ … aber davon ist die Merkel-CDU weiter entfernt denn je. Würde man aktuell mit dem CDU-Führungskader ein Quiz veranstalten, was „christlich“ bedeutet, müsste man keine Sorge haben auch nur einen Trostpreis hergeben zu müssen.

Wer sich jetzt fragt, wo das alles noch hinführen soll, dem sei erneut der weiter oben verlinkte Aufsatz von Professor Schachtschneider empfohlen. Klarer kann man es nicht beschreiben. Und AKK hätte sich mit Blick auf die bereits bestehenden Möglichkeiten der „ repräsentativen repressiven Demokratie“ gar nicht erst so peinlich aus dem Fenster lehnen müssen. Sowas hätte Merkel mit galantem Aussitzen besser hinbekommen. Vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis Angela Merkel den CDU-Vorsitz wieder an sich reißt, um ihr „Schredderwerk“ an Freiheit, Recht und Demokratie nicht in Gefahr bringen zu lassen.