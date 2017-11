Donald Trump zum Tode verurteilt

Mordkorea: Entsprechende Verurteilungen amerikanischer Präsidenten außerhalb der USA sind überhaupt gar keine Seltenheit. Ganz im Gegenteil, sie sind durchaus an der Tagesordnung. Hier ein Beispiel dazu: 11.05.2012 ♦️ Malaysisches Gericht verurteilt Bush zum Kriegsverbrecher … [Gegenfrage]. Nicht zu Unrecht werden sie wegen diverser Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verstöße gegen das Völkerrecht, Kriegsverbrechen und diverser anderer Delikte immer wieder ins juristische Rampenlicht gezerrt. Und wie immer natürlich ohne Aussicht auf Erfolg. In den USA selbst ist es äußerst verpönt die Ex-Präsidenten vor den Richterstuhl zu zerren.

Was ein durchschnittlich ignoranter US-Präsident ist, der stört sich an derlei Aufgeregtheiten anderer Völker in keiner Weise. Eher noch schickt so einer dafür ein paar Bomben extra in die Gegend. Auch oder besonders Donald Trump gilt in diesen Dingen als emotional unbelastet … dafür aber psychisch umso gestörter. Ideale Voraussetzungen übrigens für die Ausführung eines ausgezeichneten Präsidenten-Jobs Im Sinne der Marionettenspieler. Denken wir vergleichsweise nur an solche Genies wie Josef Stalin und Adolf Hitler, dann erahnt man etwas von den notwendigen Fähigkeiten, die in Teilen auch Donald Trump bereits zuerkannt werden.

Jetzt hat der aktuell amtierende US-Präsidentendarsteller gerade eine fast zweiwöchige Tournee missglückte Machtdemonstration quer durch Asien absolviert. Prompt bekommt er eine passende Reaktion aus Mordkorea. Folgt man den dortigen Staatsmedien, so hat ihn angeblich das nordkoreanische Volk zum Tode verurteilt. Wir wissen natürlich, dass die Aussage leicht übertrieben ist, zumal das nordkoreanische Volk ebenso wenig zu vermelden hat wie das amerikanische. Einziger Vorteil der Amerikaner, sie können sich zwischen Teufel und Beelzebub entscheiden, wobei die Nordkoreaner hierbei keinerlei Auswahl haben.

Etwas süffisanter wird die ganze Angelegenheit sogleich an dieser Stelle ausgebreitet: Nordkorea ♦️ Staatszeitung berichtet von Todesurteil gegen Trump … [SpeiGel auf Linie]. Das ist natürlich überhaupt gar keine schöne Geste. Für Eingeweihte allerdings bis zu einem gewissen Grade nachvollziehbar. Zumindest soweit man ein wenig fit in der Geschichtsschreibung ist.

Anfang der Fünfzigerjahre haben sich die Amerikaner erboten, aus ideologischen und humanitären Gründen (versteht sich von allein), die Leichenproduktion in Nordkorea massiv zu befördern. Hier mehr dazu:Koreakrieg … [Wikipedia]. Mit im Hinterkopf haltend, dass die Amerikaner dabei “die Guten” waren und die Nordkoreaner die Bösen, die Südkorea überfallen haben. So waren die USA maßgeblich daran beteiligt, einen Großteil der nordkoreanischen Bevölkerung abzuschlachten. Auch damals taten die Amerikaner das alles recht selbstlos und nur für den guten Zweck. Diese gutherzigen Intentionen der imperialistisch veranlagten USA haben sich bis heute keineswegs geändert. Allerdings schicken sie inzwischen zum Schlachten lieber Dritte ins Rennen, das ist unverfänglicher und preisgünstiger.

Damit dürfte klar sein, dass das Verhältnis von Nordkorea zu den USA aus den vorgenannten, historischen Gründen sehr verspannt ist. Somit ist das Todesurteil gegen Donald Trump eher symbolisch zu verstehen, selbst wenn es nachvollziehbar von Herzen kommt. Auch für uns gilt heute, die Spannungen zwischen den neu entstandenen Blöcken müssen vertieft werden! Die Spaltung der Menschheit muss zwingend vorangebracht werden, sonst scheitert die Entstehung der “Eine Welt Regierung”. Genau daran dürfen wir alle heute fleißig mitwirken. Und dazu ist es erforderlich sich entsprechend emotional für die “richtige Seite” zu positionieren, sonst funktioniert besagte Spaltung nicht.

Die richtig falsche Richtig-Besetzung

Blöd nur, dass die richtige Seite mit Donald Trump im Moment eine nicht so richtige Vertretung hat. Das führt aktuell erst einmal zur Spaltung der Spaltung … das ist schlecht. Aber für Spontan-Eskalationen dürfte die Trump-Besetzung dennoch ausgezeichnet sein. So ideal, dass sogar der Kongress bemüht ist dem Donald Trump den Atomkoffer aus den Händen zu ringen. Hier nachzulesen: US-Senatoren stellen Befugnis Trumps zu Atomangriffsbefehl infrage … [Der Standard].

Wenn also im eigenen Lager schon die blanke Angst vorherrscht, man sich vor den selbtgeschaffenen Geistern, wie einem Donald Trump zu fürchten beginnt … das will schon was heißen. Mal sehen, vielleicht findet sich ja ausnahmsweise mal ein Vollstrecker des nordkoreanischen Todesurteils in den USA, wer weiß? Das wäre dann zumindest ein echter und kein vorgeschobener Kriegsgrund, also richtig willkommen und eine Doppellösung … endlich wieder Krieg und Trump entsorgt. Bestimmt läuft die mörderische Suche nach einem nordkoreanischen “Lee Harvey Oswald” innerhalb der USA längst auf Hochtouren.