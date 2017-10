Trump untermauert Kulturlosigkeit der USA

Ban(h)ausen: Kultur ist eine ernste Sache, über die kann man nicht wirklich streiten. Die hat man oder eben nicht. Sich mit kulturlosen Menschen über dieses Thema auseinandersetzen zu wollen, ist so ähnlich, wie einer Kuh das Fliegen zu lehren. Die Kulturlosigkeit der USA ist legendär und ab heute wieder ein Stück offizieller. Als herausragender Ausdruck dieser wenig von Kultur belasteten Lebensart werden gerne die Essgewohnheiten der Nordamerikaner angeführt. Dessen ungeachtet, muss man neidlos anerkennen, dass die amerikanische Kulturlosigkeit sich über die Jahrzehnte zu einem wirtschaftstragenden Exportschlager entwickelt hat.

Um nunmehr diesen kulturlosen Status der USA gegen den Rest der Welt eisern zu verteidigen, geht Donald Trump dieser Tage voll in die Offensive. Hier der erste Streich: Austritt aus der Unesco ♦️ Amerikas Abkehr … [SpeiGel auf Linie]. Der Austritt aus der UNESCO ist ein ernsthafter Beleg dafür, auch weiterhin kulturlos leben zu wollen. Die Begründung für den Austritt liest sich zwar etwas anders, ist aber unerheblich. Das Signal an die Rest-Welt ist dafür umso eindeutiger. Und tatsächlich, damit lässt sich ein “kleines Geld” an Beiträgen einsparen … und allerhand weitere sachliche Verpflichtungen. Das Kleingeld, so scheint es, ist derzeit viel dringender beim amerikanischen Militär für neue Rüstungsprojekte vonnöten.

Wäre die UNESCO doch nur hingegangen und hätte die Definition von “Kultur” ein wenig im Sinne der USA “gepimpt”. Dann wäre es womöglich soweit nicht gekommen. Kultur, im Sinne der Fähigkeit Kriege zu führen, über ein großes stehendes Heer zu verfügen und jederzeit ein anderes Land überfallen zu können, das wär’s gewesen. Das ist eine Kultur ganz nach dem Geschmack der USA und besonders ihres jetzigen Präsidenten. Eine waffenstarrende Nation, die vor Kraft nicht mehr gehen kann. Unter solchen Kautelen möchte man die USA als die kultiviertes Nation auf diesem Planeten bezeichnen.

Profitmaximierung steht über der Kultur

Sich nach dem vorherrschenden Begriff für kulturlos zu erklären ist dabei nur der erste Schritt. Der zweite folgt sogleich: Trumps Attacke auf die Naturschutzgebiete … [SpeiGel auf Linie]. Demzufolge ist es lange noch nicht ausreichend die Beitragsgelder für die UNESCO zu sparen, man muss sich sogleich noch an der Natur vergehen, Mutter Erde mal richtig unter den Rock und in den Schritt greifen. Das ist das Wesen des Trump. Vermutlich hat er in der Bibelstunde super gut aufgepasst und sich dabei den folgenden Satz gut eingeprägt: “… und macht euch die Erde Untertan“! Folgerichtig holt er die Peitsche raus und sucht damit die Knechte blutig zu motivieren. Was tut man nicht alles zur Steigerung der Rendite.

Eine erweiterte Auslegung besagter Bibelstelle (1.Moses 1,28) scheint mit dem trump’schen Intellekt unvereinbar zu sein. Geringfügig kulturbegabte Leute legen diese Bibelstelle so aus, dass man seine Untertanen zunächst richtig ernähren, kleiden, anleiten/ausbilden und am Ende pfleglich behandeln muss, damit sie einem nachhaltig, problemlos sowie anständig zu Diensten sein können. So verhält sich ein echter “Herr”! Nur der Rüpel nimmt kurzentschlossen die Peitsche zur Hand und prügelt das Beste und alles was ihm beliebt aus den Untertanen heraus. Und wer Israel in demselben Boot sieht, der vermutet richtig. Hier weiterer Hintergrund: Zahlungsboykott ♦️ USA und Israel verlieren Stimmrecht bei der Unesco … [SpeiGel auf Linie].