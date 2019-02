Global-Climate-Frei-Day und zwar sofort!

Wenn einem etwas Gutes widerfährt, war das früher einen Asbach Uralt wert. Die Zeiten sind aber längst vorbei. Wenn man morgens die Nachrichten liest, geht der Schuss eher nach hinten los oder in Gestalt einer inversen Nahrungsaufname nach vorne. So die Tage geschehen, als ich diese Meldung des Bayrischen Rundfunks las: Grünen-Politikerin fordert Friedensnobelpreis für Greta Thunberg. Mich interessierte natürlich, wer diesen Unsinn rausgehauen hat und ich wurde fündig: Lisa Badum heißt diese Konifere!

Als erstes ein Lächeln bei dem Gedanken, was sich so alles auf „saudumm“ reimt, dann einen Blick ins Wikipedia und da erfahre ich, dass diese Dame als Arbeitsschwerpunkte die Gleichstellung und die Energiepolitik, insbesondere die Förderung erneuerbarer Energien, hat. Außerdem ist sie klimapolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Auf den ersten Blick klingt das wie „Supp‘, Salat und Kaffe“. Gleichstellung und Energiepolitik – aha! Immerhin scheint die Dame einen Abschluss zu haben, was bei dieser Partei eher die Ausnahme ist. Aber sie glänzt nicht mit einem Ingenieur-Titel, sondern sie hat Schwafelwissenschaft studiert, manche nennen das auch Politikwissenschaft. Von grüner Expertise in Sachen Energie ist man ja schon einiges gewohnt. Ich erinnere an die Baerbock, die Strom in Netzen speichern will, was schon „alles ausgerechnet“ ist.

Das Lisa Niveau

Bundesregierung unter Druck.Nach Greta Humbug kritisiert auch der schwedische Umweltexperte Sören Lindquark deutsche Energiepolitik pic.twitter.com/40GKjpKt4M — tomacell (@tomacell) 7. Februar 2019

Ja die Lisa, sie scheint auf dem gleichen Niveau zu agieren, wie die 17 Jahre jüngere Greta aus dem Gender-Gaga-Land. Statt etwas über kWh, Lastganglinien, Schwarzstartfähigkeit oder über die Banalität, woher die Strommenge kommt, wenn alternative Energien nur 7 Prozent liefern, zu erfahren – kommt von der Expertin nichts. Allerdings (als gelernte Schwafelwissenschaftlerin ist sie nicht verlegen) erfahre ich, dass sie klimafastet. Aha! Vielleicht weiß nicht jeder, was Klima ist?

Bei Wiki finden wir: Das Klima ist der statistische Durchschnitt aller meteorologisch regelmäßig wiederkehrender Zustände und Vorgänge der Atmosphäre an einem Ort und umfasst lange Zeiträume von in der Regel mindestens 30 Jahren. Also betreibt sie ein Mittelwertfasten? Oder was soll der Unfug? Mit dieser Infantilisierung meteorologischer Zusammenhänge qualifiziert man sich als Klimaexpertin bei den Grünen und so sehen die sensationellen Botschaften aus.

So wundert es nicht, wenn dann die Klimakirche der heiligen letzten kalten Tage die Jungfrau Greta vom Thunberg als ihre Jeanne d’Arc ausruft. Der Nobelpreis ist nur Vorstufe der späteren Heiligsprechung. Ich will jetzt nicht über die Badum herziehen. Sie ist nur der personifizierte Irrationalismus, der sich wie ein schwerer Nebel auf unsere Gehirne legt. Man stelle sich vor, Helmut Schmidt hätte diese Überschrift gelesen: „Absurde Pläne“: Greta Thunberg kritisiert Deutschland – und findet deutliche Worte.

Zu gerne hätte ich dazu die deutlichen Worte von Helmut Schmidt gehört. Ich nehme an, sie wären nicht stubenrein gewesen. Wenn unsere Politik nicht in der Lage ist, Flughäfen zu bauen oder für eine durchdachte Energiepolitik zu sorgen, dann richten es eben die Kinder. Dann ist der „Kampf gegen die Klimakrise wichtiger als die Abinote“ (so Jakob Blasel bei Hart aber Fair) oder Luisa Neubauer muss bei der Allzweckwaffe des ZDFs, Dunja Hayali, die Notbremse ziehen.

Global-Climate-Frei-Day … JETZT

Mir reicht es. Mit dem umweltverkostenden Umweltexperten Sören Lindquark, ebenfalls für den Friedensnobelpreis nominiert (siehe Tweet weiter oben), scheint das Ende der Klima-Fahnenstange noch nicht erreicht zu sein. Wenn das so weitergeht, dann landen wir beim Fötus, der uns mit seiner Lage im Uterus klare klimapolitische Signale sendet. Schluss mit dem Quatsch! Jetzt kommt mein versöhnlicher Vorschlag: Wir führen sofort den Global-Climate-Frei-Day ein.

An jedem Freitag kämpfen wir – mal nicht gegen Rechts, wie sonst, sondern für das Klima: Alle Kraftwerke werden runtergefahren. Alle Schulen geschlossen, kein Auto darf fahren, der ÖPNV ruht und alle Arbeitnehmer*_Innen haben frei. Das kommt auch unseren xlamistischen Mitbürgern sehr entgegen, die dann auf den autofreien Straßen ihren Glaubensriten nachgehen können. Meine Idee bekommt für diese tolle Idee das linksgrüne Integrationssiegel und wird vom Ministerium für Gedöns großzügig gefördert.

Da Klima – so haben wir oben gelernt – erst nach mindestens dreißig Jahren als solches bezeichnet werden darf, wird die مؤسسة قطر (Qatar Foundation) im Jahre 2049 die Erfolgsgeschichte dieser Klimarettung vorlegen – allerdings in der bis dann gerade eingeführten neuen arabischen Amtssprache.