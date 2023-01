90% des CO2 is vulkanisch. Anteil der Lebewesen ist 0,004%, der des Menschen nur 0,00012%! Damit geht kein Klimawandel!

Der Mensch hat einen absoluten CO2-Anteil von 0,00012%, inklusive Industrie und Landwirtschaft! CO2 macht gar keinen Klimawandel! Der gesamte CO2-Anteil von 0,04% (400ppm) ist das Ergebnis der Masse der Erde und Dichte der Atmosphäre. Darauf hat der Mensch gar keinen Einfluss! KLIMAKONTROLLE erzeugt den menschengemachten Klimawandel und dient der totalen Beherrschung der ehemals freien Grundressourcen der Erde!

Konditionierung zum Unbewusstsein! Eingedampftes Wissen über CO2 Was betrieben wird, ist KLIMAKONTROLLE! Begreift die KLIMAKONTROLLE! Erfassung des Umfangs der Klimakontrolle!

1. Konditionierung zum Unbewusstsein!

Die Konditionierung zur Klimakontrolle läuft systematisch seit 1965. Alles andere, was wir an sozialen Verwerfungen, pseudo-kultureller, pseudo-religiöser, pseudo-aufklärerischer und pseudo-wissenschaftlicher Gehirnwäsche erlebt haben, diente nur dazu, den Widerstand gegen die Legalisierung, Implementation und Ausbau der Klimakontrolle vor seiner Entstehung zu verhindern, bzw. im Keim zu ersticken.

Mit der Corona-Panik wurde der globale Kapitalschlag ausgeübt und die Konditionierung praktisch abgeschlossen, so dass ab jetzt nach dem selben Vorbild alle Repressionen für die Klimakontrolle ausgepackt werden können.

Klimakontrolle dient der totalen Beherrschung der ehemals freien Grundressourcen der Erde, welche sind:

Wasserkreislauf,

Kohlenstoffkreislauf,

Sonnenlicht,

Boden,

Untergrund,

Atmosphäre und

Orbit.

Das Problem des fehlenden Bewusstseins liegt weniger an den Fähigkeiten der Propagandisten, als vielmehr an der Unfähigkeit derjenigen, die glauben Widerstand zu leisten, indem sie z.B. gegen Impfzwang spazieren gehen und demonstrieren, aber grundsätzlich weiterhin völlig ahnungslos bleiben und dazu noch das “Klima retten” wollen.

2. Eingedampftes Wissen über CO2

In persönlichen Gesprächen versuche ich durch Vermittlung von kurzem und konkretem Wissen, die Leute zumindest darauf zu bringen, dass ihre Annahmen auf Fehlwissen basieren, womit ihnen klar werden sollte, dass wegen CO2 durch Abholzung der Wälder, Verbrennung von Kraftstoffen, Landwirtschaft etc. keine Erderwärmung und Klimawandel erzeugt werden kann, aber dennoch wollen sie nicht über die Ziele und Konsequenzen der Klimakontrolle nachdenken. Solche Gedanken sind ihnen zu unangenehm. Durch Festhalten am Fehlwissen wollen sie sich weiterhin in Sicherheit wiegen.

Das sind die zusammenfassenden Kenntnisse:

Die CO2-Menge wird durch Verpressung von Luft von 2 meter über dem Boden, ohne H2O, ermittelt. CO2 absorbiert so gut wie gar keine Strahlen des Sonnenlichtspektrums – gefiltert durch die Atmosphäre. Der absolute, schon seit über 100 Jahren gemessene Anteil von CO2 in der Luft liegt durchschnittlich bei 0,04%. Der Anteil des Vulkanismus, vorwiegend entlang der Kontinentalrisse, liegt bei 90% von Punkt 3, also absolut bei 0,036%. Der Anteil aller Lebewesen zum CO2-Kreislauf und in die Atmosphäre liegt bei 0,004%. Ameisen und Termiten bilden eine etwa 11 mal größere Biomasse als der Mensch und entsprechend produzieren sie 11 mal mehr CO2! Absolut sind das 0,00132%. Der Mensch hat einen absoluten Anteil von 0,00012%, inklusive Industrie und Landwirtschaft! Der bestimmende Faktor der CO2-Menge ist die Masse der Erde, daraus folgend der Luftdruck und Wasserdruck in den Ozeanen! Physikalisch kann der CO2-Anteil der Luft nicht dauerhaft erhöht werden. Die Luft kann nur eine begrenzte Menge an H2O und CO2 aufnehmen. Alles was zu viel für die Luft ist, wird von den Ozeanen rückabsorbiert, bzw. nicht emittiert. An dem Gesamtanteil von 0,04% würde sich gar nichts ändern, egal ob es Menschen oder Ameisen gibt, da die Lücke immer durch andere Lebewesen geschlossen wird, bzw. vom Ozean rückabsorbiert wird. Jedes bisschen zuviel an CO2 in der Luft wird durch Photosynthese in Biomasse umgewandelt.

Geehrte Leser, bitte setzen Sie sich mit diesen Kenntnissen auseinander und beurteilen Sie das Thema Klima neu.

3. Was betrieben wird, ist KLIMAKONTROLLE!

Klimakontrolle dient der langfristigen Beherrschung, Bewirtschaftung und Bewaffnung des Wasserkreislaufs und Kohlenstoffkreislaufs!

Die Aufklärung über Klimakontrolle zeigt, wofür diese künstlich idiotisierten Massen suggestiv manipuliert werden und von wem.

Mit dieser Aufklärung werden zuerst jene auf den notwendigen Wissenstand gebracht, die diffus Widerstand leisten wollen und anschließend können die im künstlichen Kult gefangenen aufgeweckt werden.

In alle Betrachtungen und Gedanken sollte die Klimakontrolle eingebaut werden. Das ist der Schlüssel zur Dekodierung der Gedankenkontrolle durch Neuro-Linguistischen Programmierung.

4. Begreift die KLIMAKONTROLLE!

Während eines Gedankenaustauschs auf GAB.com sagte ein Gesprächspartner folgendes.

@machtnix

https://gab.com/machtnix/posts/109490000983350829

„Das (Thema Klimakontrolle) ist zwar inzwischen Standard-Technologie und wird beispielsweise in China und in den Vereinigten Arabischen Emiraten routinemäßig angewandt, ist aber als Thema für den Normalo verbrannt.

So wie es seinerzeit der CIA gelungen ist, die Gerüchte über ihren Einfluss auf die amerikanische Politik mit dem Begriff „Verschwörungstheorie“ zu stoppen, so ist es ihnen gelungen, die Gerüchte über Wetter- und Klima-Beeinflussung durch den Begriff „Chemtrails“ ins Lächerliche zu ziehen. Jeder Normalo lacht sich darüber kaputt, wenn „Verschwörungstheoretiker“ in Kondensstreifen Chemtrails sehen, und wer das Thema Wetter- und Klima-Beeinflussung anschneidet, landet automatisch in dieser Ecke. Da ist nichts mehr zu machen, mit dem Chemtrail-Begriff haben die Linguisten der Gegenseite nachhaltig gewonnen.„

Meine Antwort:

Trotzdem muss begriffen werden, was KLIMAKONTROLLE ist!

Mit dem „Klima-Thema“ kontrollieren sie nicht einfach die Wirtschaft, sondern sie BEHERRSCHEN den WASSERKREISLAUF und KOHLENSTOFFKREISLAUF.

Du solltest Dich mehr bemühen, zu lernen, wie das vonstatten geht. Ich spreche hier nicht über Theorien oder Manipulationsmethoden, sondern die faktischen Beherrschung, so als ob ein Fluss begradigt oder aufgestaut werden würde.

Beschäftige Dich damit nicht nur vom Hörensagen, sondern begreife es komplett. Hier ist ein einfacher Einstieg:

5. Erfassung des Umfangs der Klimakontrolle!

In der Fortsetzung der Konversation geht es ums Schließen von Wissenslücken.

@machtnix

https://gab.com/machtnix/posts/109490000983350829

„Geld funktioniert wie ein schwarzes Loch, welches immer mehr Geld anzieht, die kritische Masse ist bereits überschritten und die Superreichen haben bald allen Besitz. Natürlich machen sie sich Gedanken um die Zeit danach, wenn sie alles haben und die Menschen neidisch werden könnten. Mit dem Klima-Thema kontrollieren sie die Wirtschaft, mit der Medizin die Menschen, und mit der Schuldzuweisung an China und Russland halten sie sich aus der Schusslinie, falls mal jemand aufmuckt. Wenn man gemerkt hat, dass man belogen wird, merkt man den Rest von selbst.

Solange aber jemand davon überzeugt ist, dass ihm die Wahrheit gesagt wird, braucht man ihn nicht mit Theorien darüber zu belästigen, warum er belogen wird. Er könnte allenfalls auf die Idee kommen, dass selbst Lügen einen Sinn machen, weil sie dem größeren Ganzen dienen – der Zweck heiligt die Mittel.„

Meine Antwort:

Korrekt, aber Du erkennst die Dimension der Anwendung weiterhin nicht. Woran erkenne ich das? Du verweist auf Arabische Emirate und China, was im Vergleich zur hiesigen und globalen Anwendung durch die USA nur lächerlich ist.

Auch Du stehts unter dem Einfluss dieser Neuro-Linguistischen Programmierung, weil Du die physikalischen und meteorologischen Zusammenhänge nicht kennst.

Bezüglich Chemtrails hast Du Recht, dass durch die Verknüpfung dieses ursprünglich militärischen Begriffs das Denken behindert wird, aber nur bei denen, die weiterhin ahnungslos sind. Unbeeinflusst davon ist es erforderlich, die physikalischen Prozesse in der Atmosphäre und deren künstliche Modifikation zu begreifen.

Hier ist die Auflösung:

Lizenz von Enkidu Gilgamesh – Sharing is Caring!

