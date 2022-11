Der Mensch, des Wahnsinns fette Beute

Der Wahnsinn grassiert und hat bereits im Alltag die Rolle der Normalität übernommen. Es scheint so, als ob die Schizophrenen und Geisteskranken mittlerweile das Regiment führen. Lügen und Verzerrungen der Wirklichkeit werden als der Wahrheit letzter Schluß verkauft und von naiven Medienkonsumenten geglaubt. Mittlerweile wird es jedoch für jeden kritischen Hinterfrager offensichtlich, daß die Insassen von Irrenhäusern und psychiatrischen Anstalten normaler und weniger gefährlich sind als die Verrückten, die in der Freiheit ungestraft ihr Unwesen treiben dürfen.

Untergangsphantasien und suizidale Sehnsüchte werden als anerkannte politische und gesellschaftliche Ziele definiert. Da fragt sich ein Mensch, der sich noch auf die altbewährte Phillosophie beruft, ob er noch an den klaren Verstand und das konstuktive Wesen des Menschen glauben soll. Gerade die angeblich Intellektuellen, Gebildeten, wissenschaftlichen Eliten und selbstberufenen Vordenker befinden sich auf eine totalen Versagerkurs und haben das grundsätzliche menschliche humane Potenzial verkannt und verspielt. Sie haben sich vor den Karren Lobbyisten und politischen Profiteuren spannen lassen. Der Irrsinn breitet sich wie eine Pestepidemie aus – oder war es Corona, das die Geister verwirrt hat? Aber nein, auch Corona war nur ein Mittel zum Zweck, um die Menschen im Sinne der Machthaber und Demagogen zu manipulieren.

Der Mensch, vom Wahnsinn getrieben …

Alles, was dem Menschen in seiner Entwicklung und vor allem seit des Zeitalters der Aufklärung und dem Aufkommen des Humanismus selbstverständlich war, wird nun über den Haufen geworfen. Es scheint so, daß der Mensch bestrebt ist, seine geistigen und moralischen Potenziale auf die evolutionäre Müllhalde zu werfen und sich unter das Niveau der Tiere zu begeben. Was ist bloß aus der Krone der Schöpfung geworden? Eine Kreatur, die Gefallen an Masochismus und Selbstgeißelung findet, wie im finsteren Mittelalter? Wo bleibt der kreative Intellekt, der den Menschen befähigt, über seinen Schatten hinaus zu springen und so etwas wie das Abbild Gottes zu werden?

Die Kleingeistigkeit, die der Ambivalenz der menschlichen Existenz und Wesens innewohnt, hat gegenüber dem fast unbeschränkten kreativen Potenzials die Oberhand errungen. Wer als Mensch sich nur einmal an seine Träume erinnert und die unerschöpflichen und Möglichkeiten des menschlichen Geistes, die umsetzbar wären, der muß in Scham versinken, wenn er die profane Realität betrachtet.

Animiert wurde ich zu meinem Text durch die perverse Logik, mit der der Ukraine-Krieg hemmungslos, trotz des Zusteuerns auf eine nukleare Auseinandersetzung, auf die Spitze getrieben wird. Wie können Wesen, die sich für die Krone der Schöpfung halten, sehenden Auges in den Untergang laufen, obwohl die Konfliktlösungen offen auf der Hand liegen?

