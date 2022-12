Holzöfen bei weitem klimaschädlichste Heizmethode

Wer regelmäßig seine Wohnung oder sein Haus mit Holzöfen beheizt, der sollte sich ungeschminkt und ehrlich eingestehen, dass er ein Umweltsünder ist, wie er im Buche steht. Da nutzt es nichts, wenn man mal Fahrrad fährt, Ökoprodukte kauft, Verpackungen einspart oder auf Greenwashing hereinfällt. Jahrzehntelang wurde es uns eingebläut, dass es klimaneutral und umweltunschädlich wäre, mit Holz zu heizen. Es hat sich als Standard herausgebildet, daß kein neues Eigenheim ohne Holzkamin auskommen könne und es zum selbstverständlichen Luxus eines mittelständischen Bundesbürgers gehöre, sich vor dem Kamin gemütlich auszubreiten.

Da fällt es verständlicherweise schwer, sich einzugestehen, daß man auf ein Fake als gern geglaubte Lüge hereingefallen ist. Da habe ich eine Referenz entdeckt, die man nicht so ohne Weiteres als irrelevant beiseite schieben kann: Prof. Dr. Ing. Achim Dittler Institut für mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik – Institutsleiter – Leiter Arbeitsgruppe Gas Partikel-Systeme hat auf Focus einen Beitrag mit der Überschrift:

„klimaschädlichste und dreckigste Heizmethode“

veröffentlicht, wobei er erklärt, wie Holzöfen ganze Wohngebiete verpesten. Bei dieser Botschaft wird der eine oder andere betroffene Täter hellhörig und meistens abwinken. Ich stelle mir meine Nachbarn lebhaft vor, die seit Jahren leidenschaftliche Holz-Feuerteufel sind und vor keinen Aufwendungen zurückschrecken, um Holz im Wald abzuholen, es zuhause für die Anwohner nervend zu zersägen und fachmännisch zu stapeln. Sie wären ganz bestimmt sehr kreativ im Finden von Argumenten und Ausreden, um ihre Leidenschaft zu rechtfertigen. Zur Zeit ist ja ganz beliebt, auf die unerträglich hohen Energiekosten bei Strom, Gas oder Erdöl zu verweisen und das Holz als Allheilmittel und geeignete Entschuldigung in den Himmel zu heben.

Ich gebe ja zu, daß die Energiekosten nicht von der Hand zu weisen sind, aber das Brennholz wird ja auch nicht gerade billiger. Pellets sind bezüglich der Emissionen zwar positiver zu bewerten, aber es ist auch Holz – und vor allen Dingen sind wir nicht davor gefeit, daß damit wertvolle Waldbestände geplündert werden. So war ich in der Vergangenheit auch ein schlimmer Holzfetischist mit Holzofen. Jedenfalls hatte ich die nicht zu entkräftende Motivation vorzuweisen, daß ich nicht über eine Zentralheizung verfüge und meine spärliche Elektroheizung bei niederigen Temperaturen nicht ausreichte, um die Bude vernünftig zu erwärmen.

Da bin ich auf auf einen Pelletofen im Wohnzimmer umgeschwenkt, den ich allerdings nur in der Not anzünde. In dieser Heizsaison bisher noch niemals. Ist das nicht eine überzeugende Entschuldigung, die mich entlastet und ich mir somit auf die Schultern klopfen kann? Daher nehme ich es mir heraus, über andere herzufallen.

Die schädlichen Auswirkungen der Emissionen von Holzverbrennung

Aber nun kommen wir zum wirklich unangenehmen Teil. Wie Achim Dittler kaum widerlegbar beweist, verursachen Holzöfen folgende gravierenden Emissionen und gesundheitsschädlichen Auswirkungen:

vor allem geht Holzrauch auf Kosten der Atemluftqualität in Wohngebieten, warnt der Experte. Die gesundheitlichen Folgen sind beträchtlich.

in Wohngebieten ist die Schadstoffbelastung momentan höher ist als an Hauptverkehrsstraßen in Großstädten, da die freigesetzten Rauchgase der Gesundheit enorm schaden können

vor allem in den Abend- und Nachtstunden müssen wir diesen beißenden Geruch ertragen, der oft nach nach Waldbrand oder Lagerfeuer stinkt. Die Leute heizen ja auch noch zusätzlich mit Holzkohlebriketts oder teilweise mit kontaminiertem Holz. Damit ist klar – und sie können das auch an den Schornsteinen erkennen –, daß hinter dem Geruch Holzöfen oder Allesverbrenner als Ursache stecken

je nach Wetterlage genügt schon ein einziger Ofen, um ein Umfeld zwischen 100 und 200 Metern derart einzurauchen, daß es für Menschen mehr als eine Belästigung und eine unverschämte Zumutung ist.

Feinstaub fördert Diabetes und Demenz

Kohlenmonoxid, Stickoxide, unverbrannte Kohlenwasserstoffe und eine ganze Reihe an weiteren Schadstoffen, die man auch im Zigarettenrauch wiederfinden kann, inhalieren wir damit zwangsläufig ein. Daneben werden auch krebserregender Ruß sowie Asche als Feinstaubpartikeln emittiert. Prinzipiell ist das wie Passivrauchen. Der Ruß gelangt in die Atmosphäre und lagert sich auf den Schneefeldern und Gletschern der Arktis und Antarktis ab und reflektiert das Sonnenlicht. Die Folge ist zunehmende Erderwärmung.

in extremen Fällen berichten Betroffene von akuten Symptomen einer leichten Rauchgasvergiftung, also Kopfschmerzen, Übelkeit, Schleimhautirritationen. Über langfristige Folgen erhöhter Feinstaub-Exposition berichteten wir 2019 in der Leopoldina-Stellungnahme „Saubere Luft“. Dort werden neben Lungenerkrankungen unter anderem auch Zusammenhänge mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der Entwicklung von Diabetes Typ 2 und einer schnelleren Demenzentwicklung genannt.

Es muß dringend darüber aufgeklärt werden, daß Holzverbrennen viel mehr Schadstoffe und CO2 emittiert als jede Gas- und Ölheizung. Auch darüber, daß wir den Wald besser wachsen lassen sollten, anstatt ihn zu verfeuern. Wer gerade mit dem Gedanken spielt, sich so einen Ofen anzuschaffen, dem sollte empfohlen werden, das sein zu lassen.

Holzöfen sind schlimmer als Autos, denn Autos haben hochwirksame Abgasreinigungs-Systeme vor allem mit geschlossenen Partikelfiltern, die Ruß und Asche sehr wirkungsvoll zurückhalten. Bei Holzöfen wird ohne Abgasreinigung eine viel höhere Schadstoffemission in Wohngebieten in die Atemluft eingetragen.

Fazit:

Fest steht auf alle Fälle: Heizen mit Holz ist die klimaschädlichste und dreckigste Heizmethode, die es gibt. Das Gaseinsparen geht damit auf Kosten der Atemluftqualität in Wohngebieten. Die These, daß „Holzöfen nachhaltig und klimaneutral sind, ist unhaltbar“ … es handelt sich um eine riesengroße und nicht mehr zu übertreffenden Lüge. Da fragt man sich, warum der Holzofen trotzdem immer noch ein so ein gutes Image besitzt. Das ist einfach zu erklären: Weil es den Nutznießern über Jahrzehnte gelungen ist, Holzöfen als nachhaltig, gemütlich, CO2- und klimaneutral zu vermarkten. Ein Fake, dem die Konsumenten gerne zugestimmt haben!

Meine persönliche niederschmetternde Schlußfolgerung ist die Feststellung, daß der regelmäßige Einsatz von Holzkaminen eine Zumutung und einen Anschlag auf die Umwelt, die persönliche Gesundheit sowie die der Mitbürger darstellt. So rigoros es auch klingt – in diesem Sinne kann es nicht anders als fahrlässige Körperverletzung gedeutet werden.

Zitate:

„Es knistert so schön. Es wärmt so herrlich. Es ist total umweltfreundlich und klimaneutral.

„Über Heizen mit Holz sind viele Mythen im Umlauf. Vor allem aber geht Holzrauch auf Kosten der Atemluftqualität in Wohngebieten, warnt ein Partikelforscher. Die gesundheitlichen Folgen sind beträchtlich.“

„Abends noch rasch ein Feuer machen. Gemütlich vor dem Kamin sitzen. Sich von den Flammen wärmen lassen. Das ist super entspannend und kann ja nur gesund sein. Irrtum, sagt Achim Dittler, Professor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).“

„Im Interview mit FOCUS online erklärt der Wissenschaftler, warum in Wohngebieten die Schadstoffbelastung momentan höher ist als an Hauptverkehrsstraßen in Großstädten, die freigesetzten Rauchgase der Gesundheit enorm schaden können und auf die Verfeuerung von Holz am besten verzichtet werden sollte.“

Link: Experte erklärt, wie jetzt Holzöfen ganze Wohngebiete verpesten … [FOCUS]

