Kurilen: Schnappt Selenskyj jetzt total über?

ARD und ZDF drehen am Rad. Sie arbeiten an einer Neudeutung der Geschichte und interpretieren die aktuellen politischen Ereignisse nach dogmatischen und ideologischen Kriterien. Ehrlicher und unabhängiger Journalismus – ade! Vorbemerkung von Uli Gellermann in seinem aktuellen Kommentar: „Irrer Ukrainezwerg – Auf den Schultern der US-Atom-Macht“:

„Der Versuch, Teilnehmer der NATO-Kriegs-Union zu werden, war der Anschlag der Ukraine auf die fragile Nachkriegsordnung in Mitteleuropa. Jetzt rappelt der ukrainische Zwerg an den historischen Gegebenheiten im Pazifischen Ozean: Das ukrainische Parlament hat eine Resolution verabschiedet, wonach die südlichen Kurilen-Inseln als „von Russland besetztes japanisches Territorium“ eingestuft werden sollen … „

Hat man da noch Worte? Der Kerl – damit meine ich den begabten ukrainischen Präsidentendarsteller und Politclown Wolodymyr Selenskyj – ist nun endgültig übergeschnappt und dem Größenwahn anheim gefallen. Statt sich um sein korruptes und heruntergekommenes Ukraine zu kümmern, das ohne die westlichen Finanzspritzen keine Woche überleben kann, versucht er sich als Schulmeister der Weltpolitik und instrumentalisiert sein Scheinparlament, über die Kurilen-Inseln ein Urteil zu fällen. Diese Flausen können ihm nur die USA in den Kopf gesetzt haben:

Wetten dass – der Hochmut vor dem Fall kommt

Der heldenhafte Freiheitsapostel geht in der gesamten Welt hausieren und ist natürlich bei den angelsächsisch geprägten Ländern, die allesamt Vasallen der USA sind, überaus willkommen. Mit einer Rede vor dem australischen Lowy Institut in Sydney hat Selenskyj am Donnerstag, dem 6.10.22 für Aufsehen gesorgt. Selenskyj sprach unter anderem davon, daß die Nato die Möglichkeit eines russischen Atomwaffeneinsatzes verhindern müsse – notfalls mit Präventivschlägen.

In der simultanen englischen Übersetzung der Antworten Selenskyjs vom Veranstalter ist von „präventiven Schlägen, von präventiven Maßnahmen“ die Rede:

„Wichtig ist aber – ich wende mich wie vor dem 24. Februar deshalb an die Weltgemeinschaft – daß es Präventivschläge sind, damit sie wissen, was ihnen blüht, wenn sie sie anwenden.“ Er betonte: „Nicht umgekehrt: Auf Schläge von Russland warten, um dann zu sagen: ‚Ach du kommst mir so, dann bekommst du jetzt von uns'“,

So jedenfalls wird Selenskyj in den Übersetzungen zitiert. Seine Absicht ist kristallklar: Die NATO soll noch mehr, als sie bereits in den Krieg involviert ist, als direkter Kriegsteilnehmer eingeschaltet werden. Deshalb auch die verzweifelten Hilfeschreie Selensikys nach sofortiger Aufnahme der Ukraine in die NATO.

Dazu paßt hervorragend die gesetzliche Initiative Selenskyjs eines Verbotes, mit Putín zu verhandeln. Wie verstockt, verhandlungs- und friedensresistent der ukrainische Präsident Selenskyj ist, das beweist das neueste Gesetzesmachwerk des Regimes:

„Jetzt ist es amtlich und in Gesetzesform gegossen: Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat einen Erlass unterzeichnet, der es ablehnt, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verhandeln und jegliche Vereinbarungen zu treffen.“

Die Entscheidung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates des Landes über die „Unmöglichkeit von Gesprächen mit Wladimir Putin“ wurde gebilligt. Es ist von den westlichen Repräsentanten unverantwortlich, einen solchen destruktiven Politiker zu unterstützen und ihn noch als Ikone von Freiheit und Demokratie zu verherrlichen. Das gleiche gilt für die westlichen Medien. Wenn sie nicht spätestens jetzt erkennen, daß sie mit ihrem Idol auf dem Holzweg waren, dann ist auch bei ihnen Hopfen und Malz verloren.

Augen zu und durch

Augen zu und durch – so lautet die Schmalspur-Parole aus Kiew, die nur in den Abgrund mitsamt Selbstzerstörung führen kann. Selenskyj hat sich in eine Sackgasse manövriert, aus der er nicht mehr heraus kann. Er hat sämtliche Rettungsanker gekappt und sich, auf Teufel komm raus, in blinden Fanatismus geflüchtet. Seinen Verstand hat er damit endgültig beerdigt. Das ukrainische Volk und sein Schicksal gehen ihm Allerwertesten vorbei.

Der Westen überbietet sich gegenseitig mit Siegeszuversicht sowie Endsiegphantasien und stachelt seine Marionette Selenskyj an, keinerlei Kompromißbereitschaft zu zeigen. Ganz egal, wieviel Opfer der sinnlose Krieg fordert. Wenn es so weitergeht, dann ist die Zahl der Gefallenen bei der ukrainischen Armee bald bei 100.000 angelangt. Ohne Ansehung die Verluste Rußlands und der unzähligen toten Zivilisten. Es kann nicht mehr lange dauern, daß der schizophrene und narzisstische Selenskyj auch vom ukrainischen Volk als solcher entlarvt wird und mit Steinen vom Acker gejagt wird. Es wäre zu wünschen, dass dieser Albtraum bald vom Erdboden verschwindet.

