Corona-Heiliger Drosten als Wissenschaftsbetrüger?

Todeszone: Wenn eine gefällige Wissenschaft obskuren politischen Zielen dient, muss und darf man nicht mehr so genau hinschauen. Bestens man hält es gleich mit der unermesslichen Weisheit eines Lothar Wieler: „Das darf niemals hinterfragt werden„. In solchen Fällen, wenn es das politische Programm gebietet, sind Pfusch und offener Betrug legitime Mittel um die anvisierten Ziele zu erreichen. Dass die Wissenschaft danach wie eine entblößte Hure dasteht stört niemanden mehr. Im übertragenen Sinne ist es die Lust am Laster (siehe die Triebe), die in solchen Situationen nur all zu schnell obsiegt.

Grundlage des heute immer noch verwendeten PCR-Test ist eine wissenschaftliche Arbeit, an der Christian Drosten federführend mitarbeitete. Die enthält zwar allerhand fachliche Mängel, die inzwischen gut belegt sind und die Arbeit ziemlich entwerten, aber um die soll es bei der heutigen Betrachtung nicht gehen. Es geht um „märchenhafte Prozeduren“, wie man im Bedarfsfall wissenschaftliche Routinen beiseite schiebt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das kann man exemplarisch an besagter Drosten-Arbeit nachvollziehen. Die hat es von der Einreichung bis zur geprüften Veröffentlichung in weniger als 24 Stunden geschafft. Das ist nicht nur „märchenhaft“, es ist für den Wissenschaftsbetrieb ein sensationelles Novum. Ob so der neue Wissenschaftsstandard aussehen kann?

Das ganze Dilemma zusammengefasst

Das nachfolgende Video zeigt zweifelsfrei auf welche Interessenkonflikte und Unzulänglichkeiten hinsichtlich des „Corman-Dosten Paper“ in dieser Hinsicht bestanden. Veröffentlicht wurde es bei Eurosurveillance, dort gehört Drosten zur Mannschaft. Und wenn man richtig gute Freunde hat, dann kann man mit Leichtigkeit neue Rekorde aufstellen. Um also den PCR-Test-Markt nicht zu verpassen, oder zu eröffnen, war so einiges zu unternehmen um hier Marktanteile zu sichern. Auch dazu im nachfolgenden Video einige Hinweise, wie weitere Beteiligte darin verstrickt sind. Es lohnt sich den Beitrag vollständig anzusehen.

Vor lauter Krisen kein klarer Blick mehr

Gott sei Dank haben wir inzwischen so viel andere existenzbedrohende Lebensumstände serviert bekommen, dass sich niemand mehr mit solchen Lappalien abgeben muss. Zugegeben, hätte man hier gleich richtig wissenschaftlich nachgeschaut (was einige haben), wäre uns eine dieser Existenzkrisen womöglich erspart geblieben. Aber bei der Summe aller aktuellen (Lebens)Bedrohungen kann man diese kleine Petitesse sicher weiterhin bequem ignorieren. In diesem Fall ist nur wichtig, dass wir weiterhin Milliarden für PCR-Tests in den Ring schmeißen, um zumindest die Illusion von einer Pandemie am Leben zu halten. Das sind quasi „Fake-Fakten“, die man für den Weiterbetrieb des Horror-Theaters benötigt.

Für den Fall, dass wir irgendwann einmal zur „realen Wissenschaft“ zurückkehren sollten, was im Moment eher unwahrscheinlich ist, gäbe es allerhand aufzuarbeiten. Einerseits die Entgleisung der wissenschaftlichen Veröffentlichungspraxis nach Gutsherrenart und deren Folgen. Dazu die juristische Lähmung die dafür sorgt, dass derlei Missstände weiterhin gehegt und gepflegt werden können. Bislang passen beide Missstände zusammen wie „Faust aufs Auge“ und das dafür notwendige Bindeglied mag man ohne große Umschweife im politischen Raum verorten. Gerade der untätige und unfähige politische Raum entpuppt sich dabei als der größte Saustall.

Weitere Quellen

