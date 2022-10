ZDF in Vorbildfunktion als Informationsperformer

Oder anders gesagt: wie absichtliche Fehlinformationen als unabhängiger Journalismus verkauft wird. Heute möchte ich ein Beispiel für die perfide psychologisch-propagandistische Strategie des ZDF aufzeigen. Dazu erörtern wie Tatbestände nach Gutdünken zur Abschreckung umdefiniert. Diese Vorgehensweise ist genau so gut auf die ARD und den größten Teil der Medienlandschaft zu übertragen. Jene Medien, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Zuhörer, Leser- und Seherschaft systematisch mit allen Finessen der verbal-psychologischen Kunst zu täuschen und vorzuführen. Diese Methode, die in diesem Fall eine Irreführung hinsichtlich der Täterschaft des staatsterroristischen Anschlags auf die Nordstream-Pipelines bezwecken soll, wird in gleicher Form bei allen anderen problematischen Themenbereichen perfektioniert und zur Manipulation der Bürger instrumentalisiert.

Nordstream-Sabotage-Narrativ als verallgemeinerndes Beispiel

Norbert Häring hat in seinem Beitrag diese allgemeine Gehirnwäsche, die uns täglich übermannt, analysiert, demaskiert und überzeugend zerlegt. Seine Analyse bezieht sich zwar nur auf die Nordstream-Sabotage, ist aber übergreifend gültig und anwendbar. Sie arbeiten mit allen Tricks, die den falschen Fakten schaffenden „Faktencheckern“ zur Verfügung stehen. Diese sprießen nicht zufällig aus dem Boden, teils staatlich gefördert. Sie schrecken vor nichts zurück. Diese „Faktenchecker“ haben sich zu einer Pest entwickelt, die mittlerweile das Internet, die Presse und das TV allein mit ihrer Anwesenheit kontaminieren. Sie sind zur Geißel einer neutralen und unabhängigen Berichterstattung ausgewuchert. Sie haben sich zu den wahren Verschwörungstheoretikern gemausert, obwohl sie diese Rolle kritischen Gegnern in die Schuhe schieben wollen.

Die Pest des Schmierenjournalismus

Diese Vorgehensweise der gleichgeschalteten Medien charakterisiert einen lupenreinen angepaßten Schmierenjournalismus, der einfach nur beschämend ist. Die täglichen gebetsmühlenhaften einseitigen Botschaften schaffen es den Großteil der Medienkonsumenten zu manipulieren und auf eine vorgefaßte Meinung trimmen. Stichwort Gehirnwäsche. Man hat den Eindruck, daß die Apologeten sich alle abgesprochen haben. Sie tuten alle ins gleiche Horn und schaukeln sich gegenseitig hoch. Bei Interviews mit Politikern wird die Speichelleckerei erst recht offenbar. Sie lassen sich die Fragen diktieren und haben keinen Mumm, die Probleme von der Wurzel her anzugehen. Die Funktion als Regulativ und „Vierte Gewalt“ im Staat ist schön länger dahin. In den abgeschmackten Talkshows trifft man immer wieder auf dieselben Ideologen oder andere, die den gleichen Sermon absondern. Die unterrepräsentierten Andersmeinenden erliegen der Maßregelung durch den Talkmastern und finden sich postwendend in vorgefertigten Schubladen wieder.

Reklame für den besseren Zweck Jetzt ist alles vorbei … hier die Merkel-Gedenk-Postkarte! Die Merkel-Ära ist vorüber, der Ruin wieder ein Stück näher gekommen? Passend zum einstigen Zirkus-Maximus ihres Regimes, hier ein letzter Gruß. Die einzig wahre Erinnerungs Devotionalie an Deutschlands schönste, intelligenteste und ruinöseste Kanzlerin aller Zeiten. Eine bleibende Erinnerung und unverzichtbares Sammlerstück für die Überlebenden und Folgegenerationen. Die Postkarte wird bereits in wenigen Jahren eine echte Rarität sein. Schlagen sie jetzt zu, das 50er-Bündel hier im Bauchladen … solange der Vorrat reicht (limitierte Auflage).

Strategien der Meinungsmanipulation

Es ist ein Trauerspiel. Die ausgefeilte Taktik ist dabei immer die gleiche:

Vorurteile zu schüren.

Feindbilder als Argument zu mißbrauchen,

logische Indizien als Gerüchte zu diffamieren,

erdrückende Beweislasten einfach als Verschwöringstheorien abzutun,

dubiose Experten/Wissenschaftler nach Gutdünken aufzubauschen oder gar zu erfinden, die entweder gar nicht konkret benannt werden oder selbst nur Laien bzw. Lobbyisten sind.

Behauptungen aufzustellen, dass angeblich die Mehrheit der Experten der eigenen Meinung ist, ohne dafür einen Beweis zu erbringen,

eindeutige und nicht zu widerlegende Motive des naheliegensten Täters oder Verursachers von Problemen einfach abzustreiten und frech das Gegenteil zu präsentieren,

Verunglimpfung statt Argumentation.

Naive oder weniger informierte oder nicht kritisch hinterfragende Bürger werden auf diese Weise vom Weg der Realitäten und Wahrheiten abgebracht. Das erzeugt zwangsläufig Verunsicherung und führt zu Schweigsamkeit. Wer auf diese Weise 24 Stunden lang medial malträtiert wird, dem kann man es fast nicht übel nehmen, wenn er hinterher auf Linie ist. Der gesunde Menschenverstand einschließlich der Logik gehen vor dem TV oder PC zugrunde. Es ist seit den Zeiten von Hitler und Goebbels eine bewiesene Tatsache, daß eine Lüge, die tausendmal erzählt wird, schließlich zur anerkannten Wahrheit mutiert.

ARD und ZDF als Pfeiler der ausgewogenen Meinungsvielfalt

Wenn ich mich am Abend überwinde und widerstrebend auf die Nachrichtensendungen von ARD und ZDF einlasse, dann ist meine Erwartungshaltung die, daß ich mit mehr oder weniger Fake-News überschüttet werde. Dabei habe ich niemals eine Enttäuschung erlebt. Spätestens nach dem zweiten Satz der als seriöse Reporter getarnten „Meinungsmodellierer“ habe ich sie schon beim Lügen, bei Halbwahrheiten, Unterstellungen, Über- oder Untertreibungen erwischt. Von den Zusammenhang entstellenden Informationsauslassungen ganz zu schweigen. Sie lächeln einförmig und gestelzt in die Kamera. Täuschen souveräne Lockerheit vor und sind so abgefeimt, daß sie beim Lügen nicht einmal erröten. Wenn es mit rechten Dingen zuginge, müßten ihnen allen Pinocchio-Nasen wachsen. Diese smarten Gestalten sollten sich besser in der Entertainment- oder Prostitions-Branche verdingen.

Karl-Eduard von Schnitzler als Vorreiter des seriösen Journalismus

Dinosaurier wie ich können sich noch lebhaft an Karl-Eduard von Schnitzler, den Chefpropagandisten der DDR erinnern. Die WELT schrieb anläßlich seines Todes 2021:

„Er log die DDR zum Paradies um.“

Seine penetrante Agitation war derartig abstoßend, daß ich mir nicht vorstellen konnte, daß er in der Bundesrepublik jemals Nachahmer finden könnte. Doch wie kann man sich irren: Es ist wieder so weit – Schnitzler hat viele gelehrige Schüler, die heutzutage ihr Unwesen im deutschen Journalismus treiben. Sie haben ihre fiesen Techniken im Vergleich zu Schnitzler arg verfeinert. Die Fähigkeit und der Drang, Verhältnisse und Geschehnisse unter den Tisch zu kehren, zu verklären oder ins Gegenteil zu verkehren, wird für jeden offenbar der etwas genauer hinschaut.

Zitat:

„Zu den wichtigsten Tricks von Faktencheckern, die es als ihre Aufgabe ansehen, unbequeme Thesen oder Informationen zu diskreditieren, gehört es, eine Aussage so zu verzerren, dass man sie leichter abbügeln kann. Und so heißt es schon in der Dachzeile des ZDF-Beitrags unpassender Weise „Gerüchte zur Nord-Stream Sabotage“. Es geht aber, abgesehen vielleicht von unwichtigen Randmeinungen, nicht um Gerüchte, sondern um die These, dass die Fokussierung auf die russische Regierung als mögliche Täterin unangemessen ist, weil eine Täterschaft der USA mindestens ebenso plausibel ist, wenn nicht plausibler. Das ist kein Gerücht, sondern eine Einschätzung.

Nur durch die Verzerrung in der Dachzeile, kann man so tun als wäre die Behauptung in der Überschrift „Experten: Keine Belege für US-Beteiligung“ eine Widerlegung der untersuchten These. Dass es Belege gäbe, behauptet aber so gut wie niemand. Diskutiert wird über Interessenlagen und Indizien, nicht über „Belege“.“

Die entlarvenden Detail der Nordstream-Story bitte unter diesem Link nachlesen:

https://norberthaering.de/propaganda-zensur/zdf-nordstream-sabotage/

Qpress direkt folgen auf: Telegram | VK.com | Pinterest | Tumblr | MeWe