Warten auf den fetten „Quadruple-Wumms“

BRDigung: Mit dem jüngsten „Doppel-Wumms“ hat die deutsche Politik endlich das Kinderbuchniveau des amtierenden Wirtschaftsministers Robert Habeck erreicht. Er ist ein ausgewiesener Experte für schöne Geschichten. Gleichlautend haben wir damit eine neue Maßeinheit erschaffen. Ein „Wumms“ gleich 100 Milliarden Euro. Der erste Wumms kam der Kriegsindustrie zugute, die für grundlegende Destruktion unerlässlich ist. Der darauf folgende „Doppel-Wumms“ soll in derselben Märchenbuch-Manier Gaspreise unterm Deckel halten. Die übrigen EU-Mitgliedsstaaten zeigen sich wenig begeistert und arbeiten noch an einer korrekten Übersetzung des Begriffes, um die dahinterstehende Zauberstrategie korrekt zu entschlüsseln.

Die zugrundeliegende Philosophie ist, dass man mit Geld einfach alles erreichen kann. Nur vertragen sich Märchen und Realität nicht in allen Fällen. Wobei, das natürlich nebensächliche Details sind, die unsere Regierung mit ihren ambitionierten Plänen keinesfalls den Tatendrang raubt. Hinter der Bezahlschranke scheint es bereits zu gären: „Für ernsthafte Krisenzeiten ist diese Regierung nicht geeignet“ … [DIE•FÄLLT]. Das ist überaus böse. Mal sehen wie lange sich die (H)Ampel-Koalition diese üble nachrede gefallen lässt.

In der Theorie hat es schon immer irgendwie geklappt. Zunächst einmal geht es um das Überleben der Regierung und dafür braucht es Ruhe im Stall der aufgescheuchten Zweibeiner. Und so wird es uns mit der jetzigen Märchen-Regierung gewiss ganz traumatisch traumhaft ergehen. Wir werden von einem Wumms zum anderen katapultiert, da kommt niemand mehr zum Nachdenken, geschweige denn zur Besinnung. Das ist übrigens ein beabsichtigter Nebeneffekt.

Ökonomischer Urknall …

Das Schöne an dieser genialen „Wummserei“ ist, dass man sie auf Kosten der Ur-Ur-Ur-Enkel noch unendlich fortsetzen kann. Kreditfinanziert und gewohnt hemmungslos, versteht sich … weil wir uns noch nicht die Mühe gemacht haben einmal über nachhaltiges Wirtschaften Gedanken zu machen. Ein Wumms hat übrigens nichts mit Investition, sprich Anlagegütern zu tun. Ergänzend ist das Überleben der Umverteilungsbanken viel zu wichtig. Der erwähnte „Quadruple-Wumms“ wird also nur die nächste Zündstufe sein (400 Milliarden für ein wenig Getöse), sofern die Begrifflichkeit nicht zuvor, ob der politisch-kindischen Peinlichkeit einem „weniger märchenhaften“ Begriff weichen muss. Wir können heute durchaus Wetten darauf abschließen, dass dieses Prinzip bis zum „ökonomischen Urknall“ in unserem Wirtschaftsgebiet beibehalten wird.

Das zugrundeliegende Problem ist sowohl praktischer als auch ideologischer Natur. Ideologisch insofern, als dass sich die transatlantikhörige Ampel-Regierung niemals getrauen wird, dass für Deutschland und die EU Sinnvolle und Richtige zu unternehmen. Davor ist die sklavische Treue zu den falschen Auftraggebern. Praktischer Natur insofern, als dass die Probleme absehbar nicht mehr mit Geld zu lösen sein werden, weil der faktische Mangel an Ressourcen aufgrund der ideologischen Hemmnisse nicht mehr zu beheben sein wird. Die Regierung ist derzeit noch anderer Meinung.

Das merkel’sche Mantra: „Wir schaffen das„, kann zeitnah durch einen Realitätsbezug mit der Feststellung: „Wir haben fertig„, ersetzt werden. Normalverständigen Politiker dürfte dies bereits dämmern. Nur müssten sie um ihren sicheren Job fürchten, sollten sie diese Realität auch nur ansatzweise offiziell anerkennen. Dazu ein Praxisbeispiel ideologisch korrekter Ampel-Regierungsarbeit aus dem Bundestag mit einer kurzen, krassen und fundamentalen „Null-Aussage„:

Die Pyramide zerbröselt von unten

Und da jeder Mensch zunächst an sein eigenes Überleben denkt, so auch die bestens versorgten Polit-Kasper, werden sie schön die Füße stillhalten. Sogar dann noch, wenn die Lebensgrundlagen der wirtschaftlich Schwächsten die Gesellschaftspyramide von unten zerbröseln lässt. Diese Bewegung wird sich nach oben fortsetzen, das ist ein Naturgesetz. Bedauerlicherweise wird es die Politiker zuletzt treffen. Hier haben wir einen deutlichen Konstruktionsfehler in der Versorgungskette. Der hätte längst behoben werden können, soweit man Politiker „leistungsgerecht“ nach dem neuen „Bürgergeld-Tarif“ entlohnte. Nur das böte Aussicht auf lebenspraktische Erwägungen und Entscheidungen aus dem politischen Lager. Ok, der Zug ist bereits abgefahren, ohne dass dies zugestanden wird.

Ein praktisches Beispiel …

Vielleicht hilft es, die sich abzeichnende Situation etwas plastischer darzustellen? Da steht jemand gänzlich ohne Wasser in der Wüste, dem Verdursten nah. Er schleppt noch einen großen Koffer Geldes mit sich herum, der ihm nach seiner ureigenen Überzeugung das Überleben sichern soll. Leider gibt es weit und breit gerade keinen Wasserverkäufer mehr. Dank des großen Geldkoffers schwindet zumindest die Hoffnung nicht, was heute als Fortschritt und Sicherheit gewertet wird. Jetzt haben ergänzend beste Freunde … oder auch die besten Feinde, dafür gesorgt, dass alle noch so sparsamen Rinnsale an die Stelle des sich abzeichnenden Dramas fix in die Luft gesprengt oder anderweitig geschlossen wurden.

Gut das man „echte Freunde“ hat. Die sind bereit für einen exorbitanten Preis tatsächlich Wasser zu liefern. Leider schaffen sie nicht mehr als 10 ml am Tag für das viele Geld. Auch für noch viel mehr Geld kriegen sie es leider nicht auf die Kette mehr von dem Lebenselixier zu liefern. Das vermöchte derzeit nur der designierte Feind. Aber der Verdurstende ist eine treue Seele und anerkennt den guten Willen seiner besten Freunde ernsthaft liefern zu wollen, auch wenn es schmerzlich ins Geld geht und trotzdem noch zu wenig von dem Zeugs ankommt. Von dem Geld ist ja „wummsartig“ zu jeder Zeit mehr als genügend vorhanden.

Jetzt können sich die Wissenschaftler noch eine Weile darum streiten, wie weit ein erwachsener Mensch in der Wüste mit 10 ml Wasser pro Tag wohl kommt. Dem Märchenbuch folgend, sollte alles mit einem Happy-End überlebbar sein. Dass sowas die Praxis nicht zwingend so ablaufen muss, darf in diesem Fall nicht Gegenstand der Debatte werden, da sonst der Verdurstende beginnen könnte zu hyperventilieren, was die Situation lediglich eskalieren ließe. Da ist beherztes Schweigen wieder einmal das Mittel der Wahl.

Gute Freunde sind unersetzlich …

Die allerbesten Freunde, gerade ziemlich weit weg und emsig mit der „Bekämpfung von Wasserlieferanten“ befasst, sind ebenso felsenfest davon überzeugt, dass der Verdurstende das irgendwie überlebt. Dessen ungeachtet bereiten sie sich aber vorsorglich auf den Antritt der Erbschaft vor, für den bösen Fall, dass alles nicht so wie in der Theorie vorhergesehen funktioniert. Das ist aus Sicht der guten Freunde das einzig Wichtige und Richtige, was man jetzt für den Verdurstenden in der Wüste noch tun kann. Schließlich soll der Markt ja den Rest regeln.

So ist allen Beteiligten geholfen. Der böse Wasserverkäufer bleibt auf seinem ideologisch vergällten Naß sitzen und möge doch bitte selbst daran verrecken. Der hat zwar zu besseren Konditionen längst weitere Abnehmer gefunden, aber der Erzählung nach soll es ihm unendlich wehtun. Die guten Freunde zeigen unterdessen umfassend ihren guten Willen und der Verdurstende darf in tiefster Überzeugung „ernsthafter und aufrechter Freundschaft“ allein in der Wüste verrecken. So wundervolle und rührselige Kindergeschichten, wie sie jetzt das praktische Leben schreibt, kriegt nicht einmal unser Kindergarten-Wirtschaftsminister Habeck auf die Reihe.

Zugegeben, für viele Menschen mag die soeben erzählte und tränenrührige Geschichte viel zu komplex sein. Die Moral von der Geschichte sollte allerdings klar sein. Wer als Verdurstender in der Wüste ein so großes Verständnis für die weit entfernten besten Freunde auf die Reihe bekommt, der darf eher früher als später seinen gerechten Platz im Himmel einnehmen. Ob es dort einen Sonderbonus für erwiesene und praktizierte Dummheit gibt, dass weiß vermutlich nur der Herrgott höchstselbst. Aber den Anspruch auf den „Wumms-Bonus“ darf der Ertrinkende bereits heute erheben. Derlei Geniestreiche sind einfach „himmlischer Natur“. Wir, die Deutschen, haben es uns redlich verdient.

Der „Okta-Wumms“ ist nicht mehr fern …

Hier zeichnet sich wirklich eine bahnbrechende Erfolgsgeschichte deutscher Leidensfähigkeit ab. Die wäre an sich nicht nötig, aber was tut man nicht alles für die besten aus dem Westen und auch für die neusten Freunde von der Ostfront. Wer so sehr, wie in der Ukraine, die tradierten deutschen Werte hochhält, der verdient selbstlose Unterstützung. Auch dann, wenn wir selbst seit der Entnazifizierung nicht mehr so recht zu den dort vertretenen Werten stehen. An dieser Stelle noch die unabdingbare propagandistische Begleitmusik zu diesem speziellen Thema: Dokumenten-Leak • Wie die Bundesregierung an einer „Narrativ-Gleichschaltung“ zum Ukraine-Krieg arbeitet – Teil 1 … [Nachdenkseiten]. Ohne diese ideologische Nachhilfe kapiert das sonst niemand. Und wenn die Sprache schon immer einfacher wird, ist es gut wenn die Regierung passende und verbindliche Denkhilfen mit auf den Weg gibt.

Den Einsatz für Hilfsleistungen und Krisenfolgen in und um die eigene Hütte, davon darf man ausgehen, ist von mal zu mal zu verdoppeln. Das liegt daran, dass jeder „Wumms“ zwar laut und spektakulär ist, aber erfahrungsgemäß von überaus kurzer Dauer. Vielleicht hätte man besser den Begriff „Doppel Verpuffung“ gewählt. Irgendwie käme der ehrlicher rüber. Mit Blick auf die anstehende Energiekrise ist allerdings auch der Begriff „Strohfeuer“ nicht unattraktiv, sofern das einprägsamer ist.

Der „Okta-Wumms“ sollte spielend alle Folgen unserer Deindustrialisierung abfedern, so der eherne Plan. Wenn nicht, dann halt einfach die nächste Stufe zünden. Wenn man schon nichts mehr fürs Geld bekommt, so kann man wenigstens mit ausgiebigem Aktionismus und der Ankündigung lebensrettender Programme die Stimmung bis zum „Finale Grande“ etwas heiterer gestalten und so die Gemüter beruhigen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die ökonomische als auch die allgemeine Himmelfahrt zum Pflichtprogramm erhoben wird.

