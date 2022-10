Marieluise Beck – Trägerin des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse

Wieder einmal wird ein Bock resp. eine Ziege zum Gärtner/in gekürt. Kommentar RT zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Grünen-Politikerin Marieluise Beck: Symbolisch am Tag der Deutschen Einheit erhält die Grünen-Politikerin Marieluise Beck die Auszeichnung in Berlin. Sie ist Leiterin der antirussischen Denkfabrik „Zentrum Liberale Moderne“.

Mitarbeiter des Twitter-Kontos des Zentrums Liberale Moderne informierten persönlich über den Höhepunkt eines langen und konsequenten antirussischen Politikwegs der Leiterin dieser durch Bundesmittel finanzierten Denkfabrik:

„Heute bekommt Marieluise Beck für ihr langjähriges Engagement das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verliehen. Wir senden Glückwünsche erster Klasse dazu!“

Zur Erinnerung:

„Frau Beck ist – gemeinsam mit ihrem Mann Ralf Fücks – Vorstand eines Ideologiekonzern namens “Liberale Moderne”, der sich seit seiner Gründung ausschließlich damit beschäftigt, schon immer gewusst zu haben, dass europäische Regierungen naiv und Putins Russland schon seit Jahren der Hort des Bösen sind. Diese – neudeutsch – „Denkfabrik” ist weder liberal, noch modern, aber sie wird neben der „Europa-Union Deutschland e.V.” (Förderung des Gedankens der europäischen Einigung), „Deutsche Atlantische Gesellschaft e.V.” (Verständnis für die NATO zu fördern), Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V. (Ziele deutscher Verteidigungs- und Sicherheitspolitik verbreiten), „Aspen Institute Deutschland e.V.” (zusammenbringen von Entscheidungsträgern in der transatlantischen Gemeinschaft zwischen Deutschland und USA), und dem „Progressive Zentrum e.V.”, (fortschrittliche Politikideen in die öffentliche Diskussion bringen) aus dem Haushalt des Bundespresseamts Kapitel 0432, Titel 685 06 finanziert. Die Förderung des Beck/Fücks Politikvereins gehe, so heißt es aus Berliner grünen Kreisen, auf Angela Merkel zurück, die sich damit für „ein schwarz grünes Projekt” eingesetzt habe.“

„Immer wieder sind solche Konstrukte staatlich geförderter Meinungsmache in der kritischen Diskussion und ins Zwielicht geraten – Transparenz über die Verwendung der Mittel gibt es nicht, staatliche Mittel fließen entgegen allen üblichen Förderungen nicht projekt- und themenorientiert, sondern institutionell und öffnen deshalb der unkontrollierten Verwendung der Staatsknete Tür und Tor.“

Argumente für die Verleihung

Die Gründe für die Verleihung dieser „Ordensverleihung zum Tag der Deutschen Einheit“ lauten wie folgt, wo ich mir erlaubt habe, meine Meinung dazu gleich nachzuliefern:

„Freiheit und Demokratie – das sind die Werte, die das lange Wirken der Politikerin, Parlamentarierin und engagierten Bürgerin Marieluise Beck bestimmen. Dabei macht sie sich stets für diejenigen stark, die angegriffen, unterdrückt oder vergessen werden.“

Meine Meinung: Als Lobbyistin der Waffenindustrie und Vasallin der USA als transatlantische Handlangerin zur Durchsetzung der geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen der USA spottet ihr angeblicher Einsatz für Freiheit und Demokratie jeglicher Beschreibung.

„Marieluise Beck setzt sich seit Jahrzehnten mit außerordentlicher Tatkraft für Menschenrechte, Völkerverständigung und die Aufarbeitung der Verbrechen des NS-Regimes ein. Einen Schwerpunkt ihres Wirkens hat sie auf die mittel- und osteuropäischen Länder gelegt, insbesondere auf die Ukraine.“

Meine Meinung: Wer sich als Kriegshetzerin und penetrante Russophobin disqualifiziert, der beweist das Gegenteil von Vertretung der Menschenrechte und Völkerverständigung. Und wer die Ukraine unkritisch zu einem Hort von Demokratie und Freiheit verklärt – und dabei die faschistischen Struturen dort übersieht, der leistet mitnichten einen Beitrag zur Aufarbeitung des NS-Regimes.

weiter im Text …

„So hat sie in herausragender Weise dazu beigetragen, dass die Ermordung der ukrainischen Juden stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt ist.“

Meine Meinung: Diese Behauptung schlägt dem Faß den Boden aus und stellt eine Beleidigung für die Juden dar. Beck ist im Gegensatz zu den ihr zugesprochenen Verdiensten eine Förderin des Banderafans Selenskyj. Die Verehrung des Nationalistenführers in der Ukraine sorgt im Ausland regelmässig für Irritationen. Denn der Bandera-Kult ignoriert die Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft. Der Krieg verstärkt jetzt diese Blockade und kehrt den Ukrofaschismus unter den Tisch..

„Mit dem ‚Zentrum Liberale Moderne‘, das sie nach ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag mitgegründet hat, widmet sie ihr Engagement auch der aktuellen Lage der von Russland völkerrechtswidrig angegriffenen Ukraine. Herzenswärme, Leidenschaft und Unbeugsamkeit – das zeichnet Marieluise Beck aus.““

Meine Meinung: Um welches Kaliber es sich bei dem „Zentrum Liberale Moderne“ wirklich handelt, das zeigt die o. a. Betrachtung dieser Organisation. Es ist ein dogmatisch-ideologisches Intrument, das die Nibelungentreue zu den USA untermauern und den Kolonialstatus Deutschlands zementieren soll. Von Herzenswärme keine Spur – dafür mehr an unbelehrbarer Sturheit und Unbeugsamkeit gegenüber einer Interessenvertretung der deutschen Bürger und Wirtschaft.

Meine Gesamtbeurteilung

Die Verleihung des Ordens an Marieluise Beck bedeutet eine Verspottung und Verhöhnung der deutschen Bevölkerung, weil sie genau wie ihre gesamte Partei die Interessen Deutschland mit Füßen tritt. Es ist ein Schlag ins Gesicht jedes Menschen, der sich um den Erhalt der deutschen Gesellschaft und ihres Wohlstandes bemüht. Die Argumente des Bundespräsidenten für die Verleihung sind an den Haaren herbei gezogen. Genau genommen trifft in der Realtität das reine Gegenteil der Aussagen zu.

Wenn es einen Orden für systematische destruktive Schädigung der Interessen Deutschland gäbe, dann hätte Marieluise Beck sich diesen redlich verdient.

Wenn Personen wie Beck mit der Verleihung des höchsten Verdienstordens der Bundesrepublik auszeichnet werden, dann wird dieser Orden entehrt. Jeder bisherige und zukünftig Ordensträger sollte sich davon distanzieren!

Siehe auch die offizielle Verlautbarung und Lobhudelei der Grünen Partei anläßlich der Verleihung unter diesem Link:

