Das Ende der Illusionen von Selenskyjs Endsieg

Die westlichen Medien hämmern derzeit wie wild die Kriegstrommeln. Es ist auffällig, wie provokativ immer nur negative Hetze und Berichte über Rußland und seine Aktivitäten den Weg in usnere Medien finden. Objektiver Journalismus in Kriegszeiten bekommt langsam wieder den Hauch eigenständiger Kriegsverbrechen. Der als Link angehängte Artikel von NTV ist ein typisches Beispiel dafür. Wie in diesem Falle werden gerne „authentische“ Botschaften aus dem Kriegstreiberzentrum London als „Beweis“ ins Feld geführt, wie nahe die Ukraine vor dem Endsieg stehe.

Scheuklappen-Journalismus mit bösartiger Absicht

Die völlig einseitigen Meldungen berichten ausschließlich von einer völlig ungerechtfertigten und mißglückten Mobilmachung in Rußland. Dazu von massenhafter Flucht von Wehrpflichtigen und ausufernden Desertationen russischer Soldaten. Und nicht zuletzt vom kopflosen Rückzug russischer Truppen, von nachlassender Kampfmoral und angeblicher Kriegsmüdigkeit. Seien es die angeblichen Massaker (siehe Rede Lawrow): Dritter Weltkrieg • Was westliche Medien über Lawrows Rede im UNO-Sicherheitsrat verschweigen … [Anti-Spiegel] oder die publikumswirksam inszenierten Bilder von Massengräbern bei Isjum. Unabhängige Untersuchungen sind dort aber nicht so gern gesehen. Oder die erfundenen Massenvergewaltigungen und Folterungen durch russische Soldaten. Die angeblichen systematischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Man kann davon ausgehen, daß Rußland schon zwischen Frischlingen und Altgedienten unterscheidet. Warum sollte es anderes als bei uns sein, wo man die Ersteren ausbildet bevor man sie an die Front schickt.

Systematische Auslassung und Verheimlichung von Tatsachen

Was jedoch in der journalistischen Tiefebene ausgespart und total ignoriert wird, das sind die verheerenden Verhältnisse in der Ukraine unter der Selenskyj-Diktatur, die jeglicher Beschreibung spotten. Die russische Mobilmachung wird niedergemacht, aber über die seit März 2022 praktizierte brutale Einberufungspraxis der ukrainischen Armee wird kein einziges Wort verloren. Dort besteht seitdem ein Ausreiseverbot für Männer von 16 – 60 Jahren unter Androhung von drakonischen Strafen. Folglich sind bei den ukrainischen Flüchtlingen in den Westen alle Männer unter 60 Jahren Fahnenflüchtlinge. Bis jetzt befinden sich bei den Russen nur Berufssoldaten im Einsatz, die sich freiwillig verpflichtet haben, die dort ihren Lebensunterhalt beziehen und keinerlei Grund zur Desertation besitzen.

Reklame für den besseren Zweck In eigener Sache: Wieder lieferbar!

Jetzt mitmachen und Infos unter die Leute bringen! Über einen Klick auf das Bild direkt in den Shop … oder hier den Artikel zum Flyer lesen. 6 Seiten A4 Falzflyer ✔️Zerstörung der Medienglaubwürdigkeit ✔️ Aufklärung über Manipulationspsychologie ✔️ Argumente gegen eine Pandemie ✔️WEF-Aufklärungsarbeit



Ganz im Gegenteil zu den Soldaten der ukrainischen Armee, die zum großen Teil als Frischlinge zwangsrekrutiert wurden. Sie werden erbarmungslos in die Offensive getrieben und als Schlachtopfer für eine fremde Macht zelebriert, was sich in der Anzahl von bisher ca. 65.000 Gefallenen ausdrückt. Die russische Armeeführung ist da eher zurückhaltend und nicht bereit, Soldaten sinnlos sterben zu lassen. So wird auch ein notwendiger Rückzug wegen stellenweise Überlegenheit des Gegners akzeptiert, selbst wenn dabei Materialverluste hingenommen werden müssen. Sie haben Geduld und wissen, dass die Zeit zum Zurückschlagen definitiv kommen wird.

Hetze gehört, wie schwere Waffen, zum Krieg dazu …

Die notorische Hetze gegen Rußland und die geschürten Erwartungen auf eine baldige Niederlage Rußlands und seinen Rückzug bauen bei den Bürgern des Westens eine trügerische Illusion und ein täuschendes Überlegenheitsgefühl auf, dem ein tiefer Fall folgen wird. Denn es wird ein böses Erwachen geben. Die Westukraine wird in einigen Monaten nicht mehr die sein, die sie mal war. Ihre Infrastruktur wird zerstört sein, so daß sie Jahre benötigen wird, um wieder auf die Beine zu kommen.

Der Schweizer Militärexperte Ralph Bosshard hat in einer neuen Kurzanalyse eine Prognose über die militärische Entwicklung der Ukraine für die nächsten Monate abgegeben, die 100-prozentig mit der von mir in meinen letzten Kommentaren geäußerten Meinung übereinstimmt. Er könnte bei mir abgeschrieben haben. Es handelt sich also um die Beurteilung aus einem neutralen Land und nicht von russischer Seite.

Seine Vorbemerkung:

„Zwischen den aktuellen Volksabstimmungen im Osten der Ukraine und der Teilmobilmachung in Russland besteht ein Zusammenhang und sie sind womöglich Teil eines einheitlichen Plans. „Never underestimate the Russians“ pflegte ein Schweizer Diplomat zu sagen.“

Kurzanalyse zu den Referenden im Osten der Ukraine und Mobilmachung in Russland:

Morgen, Dienstag, geht die Frist für die Volksabstimmung über den Beitritt der vier Oblaste Donetsk, Kherson, Zaporozhie/Zaporizhiia und Lugansk zur Russischen Föderation zu Ende. Für eine Annahme der Vorlage brauchen die lokalen Machthaber wohl nicht einmal in die Trickkiste zu greifen:

Groß dürfte die Angst in den betroffenen Gebieten vor einem ukrainischen Strafgericht sein, sollten diese wieder unter ukrainische Kontrolle kommen. Berichte über ukrainische Gräuel in Izium, Balakliia und anderen Orten werden ihren Weg in westliche Medien nicht finden, wohl aber in russische.

Nach Auszählung der Stimmen werden die Regierungen dieser Oblaste ein formelles Beitrittsgesuch an die russische Regierung stellen. Die Behandlung der Gesuche in den beiden Kammern des russischen Parlaments und die Unterzeichnung eines entsprechenden Gesetzes durch den russischen Präsidenten werden einige Tage in Anspruch nehmen. Der Beitritt könnte folglich innerhalb einer Woche vollzogen werden. Mit diesem Szenario wird sich der ukrainische Präsident Wladimir Selenski natürlich keinesfalls abfinden. Seine Person wird in den nächsten Wochen möglicherweise zum Ziel russischer Kriegsführung werden.

Wenn das Territorium russisch ist …

Nach Vollzug des Beitritts der vier Oblaste werden diese als russisches Territorium gelten und Russland kann zur Not auch Wehrpflichtige zu deren Verteidigung einsetzen. Dass ein Angriff auf russisches Territorium den Einsatz von Kernwaffen auslösen könnte, ist in Brüssel sicherlich bekannt, ohne dass Russlands Präsident Wladimir Putin daran hätte erinnern müssen. Behauptungen aus NATO-Kreisen, Russland werde vor einem Kernwaffeneinsatz zurückschrecken, sind rein spekulativ und letzten Endes unverantwortlich.

Der Westen unterschätzt möglicherweise immer noch die Entschlossenheit Russlands.

Ukrainische Truppen, die danach noch auf dem Gebiet der vier Oblaste stehen, werden als Besatzer betrachtet werden. Russland wird der Ukraine ein paar wenige Tage Zeit geben, um ihre Truppen von den neuen russischen Gebieten abzuziehen, was Kiew natürlich empört zurückweisen wird. Eine solche Forderung wird Russland aber kaum stellen, ohne dass es Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Wladimir Putin zeigte sich schon in der Vergangenheit als fähig, seinen Worten Taten folgen zu lassen und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass er diesmal eine Ausnahme machen wird.

Grundsätzlich neue erfolgversprechende Kriegsperspektiven zugunsten Rußlands

Wenn im November russische Reservisten und Wehrpflichtige aus den neuen Oblasten die Abwehr weiterer ukrainischer Angriffe übernehmen, kann Russland die seit Februar im Einsatz stehenden Truppen abziehen. Sie können dann ihre ganze Erfahrung an neu mobilisierte Reservisten weitergeben. Nach personeller Auffrischung stehen diese erfahrenen Truppen zu Beginn des kommenden Jahres allenfalls für einen erneuten Angriff zur Verfügung, am ehesten auf Kharkov/Kharkiv und Chernigov/Chernihiv, oder auch auf Odessa.

Der Untergang der Westukraine ist zu befürchten

Jene Gebiete, die nicht unter russische Kontrolle gebracht werden können, möchte Russland sicherlich langfristig als Aufmarschbasis für die NATO ausschalten. Das wird Russland durch die Zerstörung sämtlicher, militärisch irgendwie nutzbarer Infrastruktur zu erreichen suchen. Dazu gehören sicherlich das Eisenbahn- und Straßennetz, aber auch der Objekte zur Versorgung mit essentiellen Gütern, wie Kraftwerke und Verteilnetze für elektrischen Strom. Von der Ukraine wird langfristig wohl nicht mehr übrigbleiben als ein verarmtes und wirtschaftlich kaum zu entwickelndes, schwaches Rumpfgebiet. Ob der stark überschuldete Westen gleichzeitig den Krieg in der Ukraine finanzieren, die Politik der offenen Arme gegenüber ukrainischen Flüchtlingen aufrechterhalten, die Folgen seiner Sanktionspolitik tragen und seine eigene Aufrüstung bezahlen kann, wird sich zeigen.

Abwartende russische Taktik

So etwa könnten die russischen Pläne für die nächsten Monate aussehen. Russland ist nicht unter Zeitdruck und wird jetzt Personalverluste zu vermeiden suchen, denn die erfahrenen Truppen werden bald schon wieder gebraucht werden. Der Gewinn von ein paar Dörfern würde hohe Risiken nicht rechtfertigen, schon gar nicht solcher in der Oblast Kharkiv. Forderungen nach Aufnahme von Waffenstillstandsverhandlungen sind zum aktuellen Zeitpunkt illusorisch. Derzeit zeigen beide Kriegsparteien wenig Interesse an solchen.

Bestimmt hat Russlands Präsident Wladimir Putin seine nächsten Schritte in Sachen Ukraine mit seinen Partnern in der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) angesprochen, und auch der Iran ist im Boot. Egal, wie der Kriegsverlauf in der Ukraine in den nächsten Wochen und Monaten ausschaut: Der Aufstand der Underdogs der Weltpolitik geht weiter. Diesen anzuführen, war wohl eine der Hauptzielsetzungen Russlands.

Links:

https://www.nachdenkseiten.de/?p=88541

https://www.nachdenkseiten.de/wp-content/uploads/2022/09/Kurzanalyse-Referenden-im-Osten-der-Ukraine.pdf

https://www.n-tv.de/politik/Viele-russische-Rekruten-offenbar-kaum-geschult-article23611680.html

Qpress direkt folgen auf: Telegram | VK.com | Pinterest | Tumblr | MeWe