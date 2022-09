Von der Leyen warnt vor Scheinwahlen in Italien

EU-EU-EU: Demokratie ist allzeit eine gefährliche Sache und ganz besonders wenn sie sich in Feindeshand befindet. Das müssen wir gerade schmerzlich lernen, wenn beispielsweise ganze Volksgruppen über ihr eigenes Schicksal entscheiden wollen. Dann ist das meist mit dem Völkerrecht nicht vereinbart, denn das sieht eigentlich nur Rechte für „Staatsgebilde“ vor. Die wiederum können zwar über „menschliches Inventar“ verfügen, aber genau diesem „Humankapital“ sollten der Praxis nach keine eigenen Rechte zustehen. Soviel zum Blick auf den anstehenden Demokratiemissbrauch an der Ostfront.

Jetzt werden allerdings auch in der EU immer wieder entsprechende Scheinwahlen abgehalten. Sofern das Ergebnis den Erwartungen entspricht, kann man gut und gerne auf eine solche Deklaration verzichten. Aber zu manchen Zeiten reicht selbst die solideste Propagandavorarbeit nicht aus, um zu verhindern, dass nicht doch einmal eine Wahl aus dem Ruder zu läuft. Dann entsteht schnell Korrekturbedfarf, sofern der Verlauf gerade nicht den Vorstellungen der Machthaber entspricht. Angela Merkel ging damit ziemlich unverblümt um, falsche demokratische Ergebnisse schnell berichtigen zu lassen. Da scheint die Flinten-Uschi, heute EU-Kommissionspräsidentin, sehr genau zugeschaut zu haben. Hierbei ist es besonders wichtig zu wissen, dass die Ursula auf einen „extrademokratischen Weg“ zu Amt und Würden kam, was ausgerechnet sie zu einem besonders demokratischen Blick auf Länder mit vergleichbaren Demokratiedefiziten befähigt.

Sorge um Demokratie in Italien

Jetzt stehen in Italien mal wieder Wahlen an. Die Sorge der EU-Königin ist groß, dass der demokratische Prozess dort nicht die erwünschten richtigen Ergebnisse bringt. Dem wollte sie beherzt vorbeugen und hat den Italienern schon mal die Folterinstrumente in Aussicht gestellt, über die sie persönlich verfügt, sofern es dort nicht so demokratisch zugehen sollte, wie sie es erwartet. Alles in allem also ein sehr schlüssiges Konzept, man muss es nur richtig interpretieren. Über die Stadien von Peinlichkeit und Scham ist die aktuelle Polit-Nieten-Kaste vollständig erhaben, sodass man geneigt ist von der Wiederauferstehung des Demokratieverständnisses des 1.000-jährigen Reiches zu reden. Letzteres währte allerdings nur 12 Jahre. Wie es ausschaut, ähneln sich sogar die gemachten Fehler.

Entschuldigung und Rücktritt sind keine Option

Spötter und Verschwörungstheoretiker reden von einer offenen Drohung gegenüber Italien. Dem ist natürlich nicht so, denn sonst müsste sich Flinten-Uschi zumindest entschuldigen oder besser sofort zurücktreten. Genau das haben allerdings einige nachrangige Politiker so gefordert. Nur scheint dies deutlich unter der Würde einer von den Laien zu sein, was die Kritiker nicht angemessen berücksichtigt haben. Die Italiener sind in Sachen Demokratie nur etwas unterbelichtet. Sie haben noch nicht verstanden wie sie sich korrekt demokratisch zu verhalten haben, um auch den Ansprüchen einer übergeordneten EU-Kommissionspräsidentin gerecht zu werden.

Wir sehen, es geht gar nicht wirklich um Demokratiedefizite, sondern nur um Wohlverhalten gegenüber der Obrigkeit. Das ist ein deutlicher Unterschied. Schließlich sollte ja auch Italien in der Lage sein die Wahlen dahingehend zu „fixen“, sodass diese Diskrepanzen gar nicht erst ans Licht kommen. Dann wäre der Schein gewahrt und alle Beteiligten gut zufrieden. Hier hätte die Uschi besser die Klappe gehalten und sich schlicht auf die Programmierer verlassen sollen, dass die Auszählungen das passende Ergebnis liefern. Eine ideologisch der Uschi gar nicht so fremde Größe sagte dazu einst (im übertragenen Sinne): „es kommt nicht so sehr darauf an wie gewählt wird, sondern vielmehr wer die Stimmen auszählt“ (Josef Stalin). Uschi meinte es nur gut und wollte durch ihre Intervention sicherstellen, dass die Italiener von vornherein richtig wählen, damit das differenzierte Auszählen nicht übermäßig viel Mühe macht.

Der Weg in den Abgrund ist kein einfacher

Also alles kein Grund zur Aufregung. Der Weg in den Abgrund ist immer ein wenig beschwerlich, unangenehm und mit Ängsten derer behaftet die da rein sollen. Wenn aber der Plan diesen Gang vorsieht, haben die Menschen selbst kein Anrecht darauf einen anderen Weg zu gehen. Mit rein gesundem Menschenverstand wäre das schon möglich, siehe hierzu die vermeidbaren Sanktionsfolgen der aktuellen Russland-Politik auf die Sanktionierer. Die Masse Mensch, hier ist das „Humankapital“ gemeint, nach Völkerrecht als Staatseigentum definiert, ist dabei selbstverständlich außen vor.

Jetzt muss man dazu noch wissen, dass selbst das hiesige System sowieso gerade völlig fertig hat. Und um die Mächtigen zu retten was zu retten ist, braucht es diesen ganzen Budenzauber, damit die Masse Mensch ja nicht auf blöde Gedanken kommt und das Vertrauen in den Apparat nicht verliert. Demnach wollte die Uschi mit dem „Herzeigen der Folterinstrumente“ nur den Rest Europas beruhigen und damit andeuten: „seht her, unsere Demokratie funktioniert noch“!

Um nun den planmäßigen Gang in den Abgrund nicht zu behindern, braucht es noch das äußere Feindbild. Wir müssen es an dieser Stelle nicht gesondert erwähnen, jeder weiß schließlich um wen und was es sich dabei handelt. Wenn man das Verhalten der Kommissionspräsidentin, den Plan und das Feindbild korrekt miteinander in Verbindung bringt, kommt man etwas schneller dahinter, dass die Regierungen, ob gewählt oder selbstermächtigt, es zu jeder Zeit immer nur gut mit dem Fußvolk meinten. Es geht allzeit um den Schutz der höheren Werte. Dabei hat der gemeine Mensch als solches, außer als Alibi-Funktion und Verbrauchsmaterial, gerade kaum einen Wert. Wer das verinnerlicht hat, der hat auch schon die Äußerungen derer von den Laien verstanden.

