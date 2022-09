Deutschland soll Pandemie-Schutzgebiet bleiben

BRDigung: Andere Länder, andere Sitten. Das ist schnell dahergesagt. Und wenn der demente US-Präsident, Sleepy Joe Biden, die Pandemie für beendet erklärt, befleißigen sich die Medien dies für den deutschen Informationsmarkt sofort zu zensieren und umzudeuten. Sicher, in diesem Fall wird er mal wieder nicht gewusst haben was er schwätzt und das Konfliktpotenzial mit der Pharmaindustrie nicht überblickt haben. Dahingehend fühlen sich die Medien sehr kompetent mit den passenden Ausdeutungen nachzuhelfen. Selbst ein Karl Lauterbach fühlt sich bemüßigt dem US-Präsidenten lebhaft zu widersprochen. Nach Biden-Rede: CDU kritisiert Lauterbach • „Raus aus dem Tunnel der Angst!“ … [BILD]. Für Lauterbach geht es natürlich um deutlich mehr, es geht quasi um „sein Kind“.

Allerdings endet das Corona-Drama in weit mehr Ländern, als den deutschen Micheln offenherzig zur Kenntnis gebracht wird. Dabei wäre es doch eine wirklich wichtige Botschaft, zu wissen in wie vielen Ländern der Pandemie-Zauber in der kommenden Saison endet. Selbst unser nächster Nachbar im Westen ist der Sache überdrüssig: Corona in Frankreich • Macron hat die Pandemie für beendet erklärt … [ZEIT]. Zugegeben, Macron macht sich womöglich Sorgen bezüglich seiner Wiederwahl. Davon sehen sich die deutschen Politkasper locker noch einige Jahre entfernt, weswegen sie hier immer noch das Pandemie-Gaspedal hemmungslos durchtreten können. Sinn und Verstand sind dabei weniger gefragt als gute Kontakte zur Pharmaindustrie.

Deutschland ist ganz „bösonders“ …

Deutschland hat schon immer eine ganz besondere Rolle im Weltgeschehen eingenommen. Warum sollte das bei diesen Welt-Pandemie-Festspielen anders sein? Man ist versucht zu sagen, dass es so eine Art Ersatz für den „dritten Weltkrieg“ ist, auf den Deutschland selbstverständlich ein Urheberrecht hat. Angesichts der Möglichkeit dies über eine weitere Eskalation des Ukrainekrieges doch noch zu realisieren, hätte man bei den Pandemie-Festspielen allerdings etwas nachlassen können, wie die übrigen Länder auch. Aber sicher ist sicher und deshalb behalten wir vorsorglich die Pandemie in Deutschland bei.

Soweit man den visionären Cartoonisten bei ihrer Glaskugelschau vertrauen mag, könnten wir noch Jahrhunderte mit dem Thema befasst sein. Natürlich gibt es weitere Hinweise und Handlungsrituale die den aufgezeigten Trend untermauern. Eines dieser Themen ist die Maskenpflicht. Warum hält Deutschland eisern an der Maskenpflicht fest? «Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, dass es irgendeinen Sinn hätte», sagt sogar der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts … [Weltwoche]. Die Sinnlosigkeit des Maskentragens ist mehr oder minder belegt.

Psychologische Schutzzone für unfähige Politiker

Der psychologische Effekt ist hierbei von weit größerer Bedeutung als man annehmen möchte. Man muss es eindeutig als Anzeichen für Gehorsam interpretieren und in dieser Hinsicht erweist sich die ansonsten unfähige Bundesregierung als überaus bedürftig. Es soll die Angst regieren. Und tatsächlich, die Angst der Bundesregierung vor einem aufmüpfigen Souverän ist nicht zu unterschätzen. Das Maskentragen verhindert eindeutig das zeigen von Gesichtern. Und Widerstand ohne Gesicht ist halt kein ernstzunehmender, das hat die Politik bereits gelernt und will es zementiert wissen.

Und so hat Deutschland die grandiose Chance zu einem einzigartigen „Pandemie-Schutzgebiet“ auf diesem Planeten zu werden. Da können wir nur hoffen, dass dieses kafkaeske Schauspiel zumindest viele Touristen anlockt. Vielleicht kann damit in Teilen der wirtschaftlichen Schaden wieder gut gemacht werden, den wir uns just beim Umbau der einstigen Industrienation zum Arbeiter und Bauernstaat eingefangen haben. Jetzt ist es nur eine Frage des Marketings die offensichtliche Idiotie der Ampel-Koalition irgendwie in Wirtschaftskraft zu verwandeln. Die bisherigen Ergebnisse der Ampel lassen nicht darauf schließen, dass sie die Umsetzung eines solchen Marketings beherrscht. Dank der Folgsamkeit der maskentragenden und pandemisierten Schlafmichel wird zumindest die Deindustrialisierung gelingen, vermutlich recht zeitnah.

