Das „Hohelied“ zu den Vorurteilen …

Eine nicht ganz ernst gemeinte Glosse. Ich hatte heute das Bedürfnis, mal über Vorurteile zu schreiben, ohne zu wissen, was dabei hinterher heraus kommt. Das Gefühl, in Vorurteilen zu schwelgen, gibt eine gewisse Sicherheit, weil man dabei den mühsamen Zweifel vermeiden kann. Mit dem sicheren Vortragen von Vorurteilen, kann man Kompetenz vortäuschen, ohne sich die Arbeit machen zu müssen, sich diese zu erwerben. An Vorurteilen festzuhalten, ohne sie kritisch zu hinterfragen, verschafft einen ruhigen Schlaf. Man muß nur fest genug an seine Vorurteile glauben – dann kann man sie sogar als moralische Instanz verkaufen.

Vorurteile als Lebenshilfe

Erstmal sind Vorurteile ja zu unrecht negativ behaftet. Menschen, die man damit in Verbindung bringt, wären nicht ausgewogen, mit Ressentiments vorbelastet und zu faul für eigenes Denken und Informationsbeschaffung – sagt man. Sie liefen ständig mit einer rosaroten Brille durch die Gegend und sähen sich als die Propheten der Wahrheit und der Realität an. Dazu wären sie im Recht und alle anderen im Unrecht. Sie seien die Guten – und alle anderen die Bösen, die nichts verstanden hätten und minderbemittelt wären. Mit anderen Worten, sie selbst seien die Kompetenten, die Ausgewogenen und Wissenden, womit sie allen anderen Menschen überlegen seien. Fest steht jedenfalls, daß Vorurteile die ideale Allzweckwaffe sind, denn mit ihnen kann man alles verbal erschlagen, was einem nicht in den Kram paßt. Dazu benötigt man kein Schießeisen.

Aber andererseits könnte man fragen, ob Vorurteile als positive Reaktion gesehen werden können auf die Tendenz, notorisch alles infrage zu stellen und bewährtes Altes zu ändern. Ja, Vorurteile wären dann die fundamentale Kritik an einer Herrschaft des Gutmenschentums und einer Ideologie der Philanthropen. Also von Menschen, die unrealistisch alles positiv besetzen. Warum nicht die dem Menschen angeborenen nekrophilen und destruktiven Seiten ausleben und sie genießen? Einfach, weil man es kann. So gesehen wären Vorurteile sogar ein Korrektiv gegen die Überheblichkeit von Moralisten. Oder anders ausgedrückt – es ist wesentlich besser, Vorurteile zu pflegen, als überhaupt keine Meinung zu haben.

Der praktische Aspekt der Vorurteile ist der, daß man Menschen zurecht oder zu unrecht aufgrund von verschiedenen Kriterien beurteilen kann. Man braucht sich nicht der Mühe zu unterziehen, auf Gerechtigkeit zu achten, was viel zu strapaziös ist. Auch dieser Ansatz zu den Vorurteilen läßt sich positiv bewerten. Wenn man es genau betrachtet, dann bedeutet das Vermögen, Vorurteile zu fällen auch, daß man in der Lage ist, Ent- oder Unterscheidungen zu treffen, die sich einer abgedroschenen Logik entziehen. Wie geil ist das denn! Selbst zu entscheiden, was richtig und falsch ist, das ist echter Lebensstil und die absolute Freiheit!

Vorurteile sind es wert, verteidigt zu werden

Zumindest ist es mutig, Vorurteile zu verteidigen, wenn man sich unter Menschen befindet, die davon überzeugt sind, wissend und informiert zu sein, weil diese damit beweisen, daß sie ebenfalls mit edelsten Vorurteilen belastet sind. Daher kann es die „hohe Kunst“ sein und Rückgrat erfordern, Vorurteile zu verteidigen, obwohl man dafür gesteinigt wird, wenn man es mit selbsterklärten Klugscheißern zu tun hat. Gegenüber neunmalklugen Besserwissern sind doch rustikale Vertreter von Vorurteilen eher eine Offenbarung und gehören zu einer Spezies, die noch an bewährte Traditionen festhält. Also Leute von altem Schrot und Korn!

Vorurteile zu haben bedeutet auch, sich eine Meinung zu bilden bzw. eine solche unerschütterlich zu verteidigen. Das nennt man eine charakterbildende Maßnahme, wenn man sich nicht so leicht erschüttern läßt. Kreativität ist den Vorurteils-Trägern kein Fremdwort, denn es besteht ja auch die Möglichkeit, die bestehenden Vorurteile zu erweitern und neue aufzubauen. Bei dieser Gestaltungsmöglichkeit sind keinerlei Grenzen gesetzt. Es sollte niemand behaupten können, dass Verfechter von Vorurteilen nicht lernfähig seien – ganz im Gegenteil sind sie ausgesprochen findig bei der Suche nach Ausflüchten und Scheinargumenten. Menschen mit soliden Vorurteilen sind gestandene Persönlichkeiten, die leicht auszurechnen sind. Man weiß bei ihnen sofort, woran man ist. Das gibt Sicherheit im Umgang mit ihnen.

Die weiter entwickelte Form des Vorurteils ist es, daß man quasi als perfekter Detektiv oder als selbst ernannter Psychologe per se qualifiziert ist, aus selbst erfundenen Anhaltspunkten heraus Psychogramme oder sogar psychologische Verhaltensanalysen über unliebsame Menschen zu erstellen. Akademische Ausbildung wird dadurch völlig überflüssig, denn nichts geht über persönliche Erfahrungen und Lebensweisheiten. Mit denen im Gepäck ist man martialisch gerüstet, sich selbst gegen die fundiertesten Argumente zu verteidigen und diese quasi mit einem Machtwort zu pulverisieren. Noch besser ist es, wenn man dazu offizielle Stellen zitieren kann.

Ein paar typische Beispiele gelebter Vorurteile

Mein persönliches wie klassisches Beispiel von Vorurteilen war stets der Blick in den Vorgarten des Nachbarn – und als ultimative Steigerung der Blick durch das Wohnzimmerfenster auf dessen Mobiliar. Die Treffsicherheit dieses Tunnelblicks ist durch nichts zu überbieten und hat sich im Nachhinein allzeit bewährt. Mal ein paar Beispiele:

Zick-Zack-Vorgarten ohne Unkraut und vielleicht sogar mit Steinen bedeutet gesellschaftliche und politische Anpasserei, Kleingeist, Unmündigkeit sowie Beschränktheit. Eben Spießer ….

Gelsenkirchener Barock im Wohnzimmer heißt: Hier haben es sich CDU/CSU-Wähler gemütlich gemacht, die auf volksdümmliche Musik stehen, die Schützentracht lieben und am liebsten prollige Ballermann-Lieder singen. Ausländerfreundlichkeit ist nicht gerade verbreitet.

Modische gestylte Einheitsmöbel bedeuten, dass man Wert legt auf sterile Modernität und grün-okologisch geschrumpftes Denken, das auf Überkorrektheit bedacht ist. Gendern ist angesagt. Salzgebäck mit der Türeinladung „hier leben die Dingens in Großfamilie mit einem Kind“ ist Bedingung.

Ungepflegter Vorgarten und Zustände wie bei Hempels unterm Sofa im Lesezimmer sind typisch für abgehalfterte Ökos, die auf einem anderen Stern hausen und glauben, die Welt mit ihrem Vorbild verbessern zu können. Veganertum wird zur Ideologie erhoben.

Oder ein anderer Fall, der mit der Wohnsituation nichts zu tun hat. Menschen, die trotz Maskenfreiheit in Supermärkten oder anderswo sich dem Maskenzwang unterordnen, sind bemitleidenswert oder sogar mitverantwortlich für die Akzeptanz von Massenpsychose und Unterwerfung. Gesellschaftlich und politisch gesehen sind sie zweifellos die kritiklosen Wegbereiter für einen Willkürstaat. Staatliche Maßnahmen werden willen- und kritiklos akzeptiert und vollzogen, ohne Rücksicht auf Sinnhaftigkeit und Effektivität. Die Betreffenden sind auch die Helmträger unter den Fahrradfahrern. Sicherheit ist hoch angesiedelt – Absicherung gegen alle möglichen, unmöglichen oder eingebildeten Gefahren ein Muss.

Vorurteile als Essenz des Lebens

Gerade heutzutage sind Vorurteile sehr praktisch und nützlich fürs Überleben. Wenn sie an die vorherrschende Meinung und den Mainstream angepaßt sind, dann erleichtern sie das Leben ungemein. Denn wenn die Vorurteile so ausgebildet sind, daß sie alle Corona-Restriktionen untertänig unterstützen und die unsinnigsten sowie gesundheitsschädlichsten Zwangsspritzungen klaglos erdulden lassen, ist der ideale willfährige Untertan erschaffen. Dann ist der Punkt gekommen, an dem selbst Vorurteile das Zeitliche segnen. Wenn alle gleich ge- und verarscht sind und wir uns im Gleichschritt vor die Wand oder in den Tod bewegen, ist es völlig egal, ob jemand fundierte Urteilskraft oder Vorurteile besitzt. Tote sind eh vorurteilslos.

Noch viel bessere Voraussetzungen bietet die neueste Entwicklung der Russophobie für perfekte Vertreter von dogmatischen Vorurteilsideologien. Dir wird ein konfliktloses Leben und Anerkennung versprochen, wenn du auf den Zug des Russenhasses aufspringst und dich als gelb-blauer Ukra-Idiot outest. Dann gehörst du zu den Guten und bist allseits anerkannt. Was wären wir ohne Vorurteile und ein vernünftiges Feindbild? Wir wären Getriebene in einem haltlosen Umfeld und ohne jegliche Orientierung.

Vorurteile machen Urteile überflüssig

Glaube ist ja bekanntlich kein Vorurteil und göttlich gefestigt. Deshalb ist das Urteil des Glaubens an westliche Werte ein christliches Credo und kein Vorurteil. Nein – es ist eine festgefügte Ideologie, die uns alle im Weg zum Untergang eint. Wenn man das Wort „Vor-Urteil“ analysiert, dann hat es uns etwas Bedeutendes zu sagen. Bevor man ein wegweisendes Urteil fällt, sollte man erstmal vor-überlegen und einem nicht genehmen Urteil vorbeugen. Wozu haben denn unsere Vorzeigedemokraten jenseits des Großen Teichs, denen wir immer noch aufs Wort folgen, denn die volkstümliche Praxis der Lynchjustiz erfunden? So geht Bürokratieabbau. In einer echten Volksdemokratie nimmt der Bürger sein Schicksal direkt selbst in die Hand und gibt dem Fallbeil oder dem Strick eine Chance. Was soll der ganze juristische Firlefanz? Was sagt uns das? Wir sollten lieber öfter unseren gesunden Vorurteilen freien Lauf lassen. Dann erledigen sich die Urteile von selbst …

Na, dann gute Nacht. Bestimmt träume ich von der heilenden Kraft der Vorurteile. Eine Welt ohne Vorurteile wäre ja kaum auszuhalten!

