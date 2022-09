Der perfide grüne Master-Plan zum Energiesparen

Deutsch-Absurdistan: Sicher, es war gerade nur so ein Gedanke, aber die beobachtbare Praxis scheint den hier zu verhandelnden Sachverhalt zu bestätigen. Die Maxime lautet: „Energie sparen um jeden Preis, bis Putin Aua schreit„. Dabei soll bitte keinesfalls hinterfragt werden, ob die harte „Selbststrangulation“ (Wirkweise vermutlich Woodoo) auch tatsächlich die für Putin bestimmten Schmerzen an der richtigen Stelle ankommen lässt. Aber das ist angesichts der menschlichen Tragödie nun wirklich zweitrangig, wichtig ist es jetzt zu handeln. Von der „Ideologiesachlage“ ist selbstverständlich alles sauber geklärt, die steht. Und weil das so beschlossen ist, muss es so eintreffen.

Wenn wir allerdings die unmittelbare Wirkweise besagter Maßnahmen und Sanktionen aus einer etwas exponierten Position betrachten, bleiben berechtigte Zweifel. Es ist nicht ganz klar wie Putin die für ihn bestimmten Schmerzen wirklich erfahren soll. Der steigende Handelsüberschuss Russlands, als auch der aufwertende Rubel scheinen sich dafür nicht zu eignen. Die Schmerzen via Pipeline nach Russland zu entsenden scheidet auch aus, weil die meisten davon dicht sind. Da kann uns also nur die eigene Propaganda weiterhelfen, die felsenfest von „Putins Schmerzen“ überzeugt ist: Russlands Wirtschaft schrumpft … [Manager-Magazin]. Und bitte machen sie jetzt nicht den Fehler dies mit etwaigen „Schrumpfleistungen“ und „Inflationsraten“ bei uns in Relation zu setzen, das wäre einfach nicht nett und ideologisch inkorrekt.

Zurück zu den hiesigen Schmerzen und zum Energiesparen

Es mehren sie sich die Berichte über Unwirtschaftlichkeiten und drohende Insolvenzen. Dies trifft vorzugsweise den Mittelstand, der nicht über so gute Methoden verfügt sich diesen „Wrtschaftssanktionen“ entgegenzustellen. Dies hier ist nur eine exemplarische Meldung: Rasanter Preisanstieg • Energie-Schock • Bäckerei soll 1,1 Millionen Euro zahlen (statt bisher 120.000 Euro) – Wird Brot Luxusgut? … [Nordbayern]. Davon kann man zur Zeit unzählige finden. So wird es vermutlich über den kommenden Herbst und Winter noch vielen Betrieben ergehen. Sie ahnen es schon? „Energiesparen durch Betriebsschließung„. Das ist die „Hardcore-Methode“, aber wir wissen schließlich, dass Putin keine andere Sprache versteht. Und dank Wirtschaftsminister Habeck wissen wir auch, dass Insolvenz nicht gleich Pleite bedeuten muss … also ist alles wirklich nur halb so schlimm.

Schauen wir jetzt gebannt auf die Energieverbrauchsstatistik Deutschlands im Jahre 2020, dann erkennen wir sofort das enorme Energiespar- und Putin-Bedrückungspotenzial. Wenn wir nur exemplarisch 50 Prozent unserer Industrie und bei Gewerbe, Handel, Dienstleistungen aussetzen (hat nichts mit Pleite zu tun), folgt zwangsläufig noch einmal derselbe Anteil im Sektor Verkehr. Wer braucht dann noch Transport, wofür? Damit können wir bequem um die 800 Terawattstunden an Strom einsparen, etwa ein Drittel des deutschen Gesamtbedarfs.

Ist doch nun wirklich eine simple Rechnung, oder? So sollten wir dann alle warm und gemütlich durch den Winter kommen, ganz ohne russische Primärenergie. Und jetzt kommen sie nicht schon wieder mit so blöden Einwendungen, wie, dass sie dann nichts zu Fressen oder Heizen hätten! Sie werden ja nicht gleich sterben, nur nicht mehr richtig Leben, um in der Habeck-Syntax zu verbleiben. Wir können erkennen, Putin und die bösen Russen für ihre Verfehlungen schmoren zu lassen, ist gar nicht schwer … wir müssen nur damit anfangen … ein wenig zu hungern und zu frieren. Seien sie versichert, wenn die Ideologie stimmt, passt sich die Realität den Vorgaben an. Das selbst bei den 5- und 10-Jahresplänen funktioniert. Also lassen sie bitte etwaige Kritik und planfremde Einwendungen mal stecken, denn die kann nur egoistisch motiviert sein. Sie könnten sich damit der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates schuldig machen.

Neue Öko-Energiesparquelle, der „Zufallsgenerator“

Der klassische Weg Strom zu erzeugen, sind Stromgeneratoren. Dank der Grünen lernen wir, dass „Generatoren“ auch zum Stromsparen beitragen können. In diesem Fall die „Zufallsgeneratoren„, branchenübergreifend. Sind etwaige Rahmenbedingungen für einige Unternehmen schlecht genug, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie zuerst ausfallen und damit zwangsweise wie nennenswert zum Energiesparen beitragen. Ist wie beim Monopoly. Wer sich den Aufenthalt auf Parkallee nicht mehr leisten kann, der ist raus. Zugegeben, das funktioniert nicht rein nach Zufall, sondern auch ein bisschen nach grünem Plan. Aber in der Außendarstellung ist alles noch sehr gut als „rein zufällig“ und ökonomisch bedingt darzustellen. Das ist der Clou an der Sache.

Ob Unternehmen aus rein „preislichen Gründen“ ab- und ausgeschaltet werden, oder späterhin aufgrund einer grünen „Favoritenliste“, das spielt derzeit gar keine Rolle. Wichtig ist alleinig, das Potenzial zu erkennen und zu heben, welches hier noch schlummert, um Putin und seine Vasallen in unsere Schranken zu verweisen. Auch auf die Gefahr hin, das Russland unser Leiden gar nicht wahrnimmt, ist es doch unverzichtbar die richtigen Signale gesetzt zu haben. Und mal ganz ehrlich, warum sollte bei einer massiven Unterstützung der Ukraine durch Deutschland nur in der Ukraine gestorben werden? Echter „Solidaritod“ sieht halt anders aus und zuweilen schimmert der grün. Hier erinnere man sich an die selbstlose Äußerung unserer Außenministerin, der es völlig egal ist was ihre Wähler denken. Das sind die Züge der neuen/alten Demokratie, als da noch der „Braunstich“ drin war.

Für den Fall, dass sich hier jemand beim Lesen verschaukelt fühlt, noch einmal die Quintessenz des Vortrags in Kurzform. Wer über keine Industrie, keinen Handel und kein Gewerbe mehr verfügt, der ist auch nicht nennenswert von irgendwelchen Energien abhängig. Wenn uns dieses letzte grüne Husarenstück in Sachen Energieeinsparung tatsächlich gelingt, steigt die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass Putin sich am Ende „totlacht“ und dann hätten wir unser Ziel auch erreicht, gelle. So schlau muss man erst einmal sein. Wer hätte der Ampel sowas zu ihrem Dienstantritt zugetraut?

