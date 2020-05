Sind Sie Infizierter, Gefährder oder Überträger?

Deutsch-Absurdistan: Wir gewöhnen uns zunehmend an die Gängelung und die neuartige Seuchen-Diktatur der Bundes- und Landesregierungen. Ob das für die geistige und gesundheitliche Entwicklung der Menschheit wirklich zuträglich, darf ernsthaft in Zweifel gezogen werden. Die aktuellen Hintergründe dazu werden immer fraglicher. Es mutet ein wenig an, als probte man damit tatsächlich die Verträglichkeit diktatorischer Maßnahmen unter dem Vorwand einer Seuchenbekämpfung. Das hat, wenn vielleicht auch nur versehentlich, der Markus Söder hier bereits zugegeben: „Also wir haben ja auch den totalen Ernstfall jetzt geprobt“. … [YouTube 1h:28m:48s]. Dem ist nichts weiter hinzuzufügen.

Umso mehr Grund, einmal laienhaft nach gesetzlichen Grundlagen solcher Generalproben zu schauen. Also die Gesetze, mit denen wir aktuell und vorgeblich aus seuchenhygienischen Gründen in Schach gehalten werden. Das sind gleichsam die Gesetze, die derzeit unsere Grundrechte beschränken bzw. in weiten Teilen aussetzen. Dazu ist es hilfreich sich in das sogenannte InfektionsSchutzGestez IfSG einzulesen. Ein guter Start ist hier: § 2 Begriffsbestimmungen … [dejure]. Allein nach der Lektüre dieser Passage ist man versucht, sich Betroffener korrekt einordnen zu wollen. Was möchten Sie heute sein? Kranker? Krankheitsverdächtiger? Ausscheider? Ansteckungsverdächtiger? Oder doch lieber Infizierter, Gefährder (wie beim Terror) oder Überträger?

Hirnwindungshüpfen für Anfänger bis zum Staatsterror

Jetzt ist man weiter versucht zu meinen, dass sich das IfSG doch tatsächlich auf Leute bezieht, die irgendeinem dieser Kriterien entsprechen? Spätestens da proben die Hirnwindungen den ersten Aufstand. Zumindest werden die gesamten Maßnahmen derzeit sehr undifferenziert auf 83 Millionen Menschen in Deutschland angewendet. Mit welchem Recht? Sollte man da mal nach der Verhältnismäßigkeit fragen oder daraus schließen, dass diese Menschen aus Sicht der Regierung nun alles Gefährder, Ausscheider oder Überträger sind? Irgendwie mutet das an wie so eine Art „Beweisumkehr“, was die Sache noch viel problematischer gestaltet.

Leider deuten alle weiteren Versuche der Regierung ebenfalls in ein „seuche“ Richtung. Wenn von Immunitätsausweis die Rede ist oder wie demnächst bei der EU vom COID-19-Pass, dann ist es genau das. Der Mensch muss demnächst beweisen, dass er unschuldig … Verzeihung … nicht infiziert ist. Wer aus persönlichen Gründen oder vermeintlicher Freiheit derlei Nachweise ablehnt, der kann entweder nicht mehr Reisen oder bleibt sogar ein Verdächtiger (Gefährder). Ferner können für diese Menschen auf lange Sicht die Grundrechte außer Kraft bleiben, wie es der oben zitierte § 28 IfSG verspricht. Ob das damals schon die Intention des Grundgesetzes war? Oder hat man nur das IfSG 2001 so geschickt gestrickt, um es hier als Trojaner gegen das Grundgesetz in Stellung zu bringen, quasi, es so ganz beiläufig und galant auszuhebeln?

Kleine Leseprobe zum IfSG gefällig?

§ 28 Schutzmaßnahmen

(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist; sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. [Satz 2] Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen. [Satz 3] Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. [Satz 4] Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden insoweit eingeschränkt.

Was wollen wir denn daraus lernen?

Man beachte also Satz 4, was da so pauschal für alle Menschen einfach mal eben so eingeschränkt wird. Kann man eigentlich mit dem IfSG die Gerichte zumachen. Sicher, was auf lokaler Ebene ja schon bewiesen wurde, könnte man locker auf Bundesebene mal ausprobieren. Eine gelungenere Machtergreifung kann man sich kaum vorstellen. Bei Eilentscheidungen gibt sich das BVG sowieso seuchenbedingt ziemlich zugeknöpft und die Hauptsacheverhandlung käme dann irgendwann in einigen Jahren, wenn überhaupt und wenn vermutlich alles zu spät ist. Irgendwie scheint da derzeit eine riesige Diskrepanz zwischen Grundgesetz und IfSG zu bestehen. Aktuell ist demnach das höchste Rechtsgut in Deutschland nicht das GG sondern das IfSG. Wer hätte jemals so etwas vermutet? Sicher, wer so brutal über die Herrschaft ablästert, der muss entweder ein Coronaleugner oder gar ein Coronazi sein, gelle.

Um den Worten von Markus Söder zur immer noch stattfindenden „Generalprobe“ zu folgen, möchte jetzt sicher niemand ernstlich wissen, wie das dann im Ernstfall aussieht, oder? Da kann einem Angst und Bange werden. Besonders, wenn man sich die bislang bereits erlassenen Sinnlosregeln ansieht. Beispielhaft wie willkürlich die Abstandsregel, die Maulkorbpflicht und die Drangsalierung von Menschen, die ihren Unmut darüber äußern und dabei niemanden gefährden. Sie werden, nur weil es schon Gesetz sein soll, wie Verbrecher behandelt. Diese Generalprobe erinnert tatsächlich mehr an Bürgerdressur und Willigkeitstest.

Einfach mal probieren, was mit der Herde so machbar ist. Und die Pharma jubelt bereits, da sie künftig für Abermilliarden Euro ihre Gifte zum Wohle der Menschheit undifferenziert allen Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ausscheidern, Ansteckungsverdächtige, Infizierten, oder Überträgern in den Balg pumpen darf. Und wer seiner Freiheit folgend, das nicht möchte, dem werden einfach die Freiheiten weiter beschränkt und/oder ausgesetzt … Beweisumkehr … Staatsstreich … Pharma-Konzern-Putsch … Bewusstseinskatatstrophe und satanische Zustände, die uns jetzt nicht mehr schleichend sondern ganz offen übermannen. Noch Fragen?