Putin baut nicht auf Freundlichkeit des Westens

Denkmal nach: Aktuell mühen sich die unabhängigen Hetzblätter (die lediglich dem Kapital und sonst niemandem verpflichtet sind), den Eindruck zu erwecken, als wolle Wladimir Putin gerade das Internet für Russland abschaffen oder gänzlich in staatliche Gewalt bringen. Durch die Hintertür soll so vermutlich an chinesische Verhältnisse erinnert werden. Lauthals wird ein zu starker Einfluss der Regierung auf dieses angeblich so hohe und freie Gut angeprangert. Da die Berichterstattung dazu leider sehr tendenziös ist, lohnt es sich einmal mehr eigenen Betrachtungen nachzugehen. Da kann man schnell zu abweichenden Schlüssen kommen.

Wer sich noch schwer tut das „Tendenziös“ hier nachzuvollziehen, der mag sich bei dieser Postille umtun: Umstrittenes Gesetz • Putin koppelt Russland vom Internet ab … [Der Lügel]. Allein die Überschrift ist schon bewusst falsch aufgesetzt, aber wen soll das noch stören? Oder vielleicht hier mal nachsehen: Internet in Russland kommt unter staatliche Kontrolle … [ZEIT]. Dann schließen sich für den aufmerksamen Leser womöglich ein paar seltsame Fragen zu den Komplexen an.

Gibt es noch etwas außer Repression?

In diesem Stil darf man als vermeintlich unabhängiges Medium selbstverständlich berichten. Nur sind denn die Fakten auch die, die unsere Schmierblätter uns nach nostalgisch anmutenden journalistischen Grundsätzen vermitteln sollen? Der Schwerpunkt der Berichterstattung ruht auf der Bösartigkeit der russischen Regierung, die Kontrolle über das Internet im Land erlangen zu wollen. Das ist demnach eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Dabei sind die eigentlichen Gründe viel profaner und sogar mit noch erheblich geringerem Intellekt erfahrbar. Immerhin sind weite Teile des Internets von westlicher Technik und Architektur durchdrungen. Damit ist Russland dem Westen bis zu einem gewissen Grade ausgeliefert.

Nach den bisherigen UN-freundlichen Akten und Sanktionen des Westens gegenüber Russland, muss man nicht unbedingt davon ausgehen, dass der Westen diese Trumpfkarte im Ernstfall nicht gegen Russland einsetzt. Demzufolge könnte der Westen, wenn Russland jetzt nicht bei der Technik nachlegt, das Land mächtig sabotieren. Das scheint zumindest nach dem vorgelegten Gesetz der Hauptgedanke zu diesen Neuregelungen in Sachen Infrastruktur und Zugang zum Internet zu sein. Es geht darum, ein autarkes Internet in Russland aufzubauen, welches eben nicht mehr so störanfällig gegen Einflüsse des Westens ist. Ist danach die Kritik an Russland noch berechtigt oder reine Propaganda zur Aufrechterhaltung eines dringend benötigten externen Feindbildes?

Beim Berichten mal in den SPIEGEL schauen (Pinocchio-Nase)

Und wenn schon Kritik geübt wird, wie wäre es dann mit einer Betrachtung der Verhältnismäßigkeit? Nur weil die Zensur im goldenen Westen größtenteils privatisiert wurde, macht es selbigen in Sachen Freiheitseinschränkungen keinen Deut besser. Hier sei einmal an das NetzDG erinnert und auch an die Vorratsdatenspeicherung oder auch den lustigen Bundestrojaner. Diese Glanzpunkte „westlicher Freiheiten“ gegen das Individuum setzen einen wunderbaren Kontrastpunkt in Sachen Meinungsfreiheit und staatlicher (Kon)Trolle. Hierzulande dienen diese Maßnahmen natürlich nur dem „Schutz der erwähnten Freiheiten“, während vergleichbare Maßnahmen in Russland ausschließlich der Einschränkung und Drangsalierung der Bevörlkerung taugen. Letzteres belegt eindeutig, dass wir in einer „freiheitlicheren Diktatur“ leben.

Damit ist ergänzend wie zweifelsfrei bewiesen, dass wir die Guten sind. Damit sind wir sehr viel besser als die „bösen Russen“ und stehen zumindest moralisch weit über diesen abartigen Gestalten. Jedenfalls für den Fall, dass wir unseren Postillen diese Märchen Eins zu Eins abkaufen wollen. Das sind ideale Voraussetzungen, um in nächster Zukunft eine Befreiung der Russen ins Auge zu fassen und umzusetzen. Die NATO probt das schon an der russischen Grenze. Es ist ja geradezu unsere moralische Pflicht die armen Russen von diesem elenden Joch zu befreien. Ob man das um 180° versetzt in Russland auch so macht? Und wer’s glaubt, der wird selbstverständlich selig. Meistens kann er dazu ein 14-tägiges Frei-Abo bei den hiesigen Verlagen gewinnen, manchmal auch eine Waschmaschine … aber auch nur wenn er an regelmäßigen Hirnwäschen teilnimmt.