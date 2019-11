Die Rallye der Mobilfunk-Betriebssysteme

Alle schwadronierten sie vor kurzem noch von der „globalisierten Welt“. Der Vorreiter dafür sollte das Internet sein, besonders das kommende Internet der Dinge. Wir denken dabei an 5G. Es galt physische Grenzen zu überwinden und die Welt transparenter zu machen. Für bestimmte Herrschafts- und Wirtschaftsmodelle scheint das eine weniger gute Idee zu sein, denn inzwischen bemerken wir die längst betätigte Notbremse. Zumindest die bis hierher entwickelten Konzepte bringt es ins Wanken. Die Beurteilung, ob das eine gute oder schlechte Entwicklung ist, wird sich erst erweisen müssen. Es ist zumindest eine ambivalente Geschichte.

Der Kampf der politischen Systeme scheint, aus welchem Grunde auch immer, die Globalisierung zu behindern. Eine Maßnahme, seitens des US-Präsidenten Trump, war die Sanktionierung des chinesischen Unternehmens Huawei, welches in Sachen 5G-Technologie weltweit als marktrelevant wahrgenommen wird. Begründet wurde der Schritt mit Sicherheitsbedenken. Dem chinesischen Unternehmen wurden unlautere Absichten unterstellt, um mit der Technik womöglich Spionage betreiben zu können. Hierzu muss man wissen, dass die neue Technologie tatsächlich wunderbare Möglichkeiten der Überwachung bietet, die die „westlichen Dienste“ lieber allein gegen ihre Bürger einsetzen möchten, ohne die Erkenntnisse auch noch mit den Chinesen zu teilen.

Wenn Politik auf die Wirtschaft durchschlägt

Letzteres führte dazu, dass Google dem Unternehmen Huawei die weitere Lizenzierung von Android für dessen Endgeräte verweigerte. Was folgt zwingend daraus? Richtig: Huawei bringt sein erstes Mobiltelefon ohne Android. Offenbar traf der US-Schritt die Chinesen nicht unvorbereitet. Es gibt viele weitere Gründe, warum die Chinesen eine Eskalation in diesem Bereich erwarten konnten. Am Ende geht es neben der vordergründigen Spionage auch knüppelhart um Milliardenumsätze und die technische Vorherrschaft in strategisch wichtigen Bereichen.

Bislang gab es eigentlich nur zwei nennenswerte Betriebssysteme, die sich im Markt für mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets und andere) behauten konnten. Das eine ist Google mit Android und den Konterpart dazu bildet Apple mit seinem IOS. Dadurch, dass man die Chinesen zwangsweise aufs Abstellgleis schob, ist der Betriebssystemkrieg endgültig eröffnet. Anzumerken ist, dass die Endgeräte der Chinesen nicht nur preiswert, sondern technisch durchaus ausgereift sind. Nicht umsonst lässt Apple seine Produkte in China fertigen, das macht einfach mehr Profit.

Eigentore gibt es auch in der Politik

In der Schlussbetrachtung könnte sich der Boykott der Chinesen durch die USA als Eigentor erweisen. Mit den günstigen als auch technisch ausgereiften Produkten der Chinesen wird künftig ein zusätzliches Betriebssystem auf den Markt drängen und selbigen in der beschriebenen Konstellation binnen kurzer Zeit massiv durchdringen. Wenn also Spionagetechnik in den Huawei Geräten enthalten sein sollte, dürften die westlichen Dienste hierbei blind geschaltet werden. Sie müssen sich dann auf den Funk-Strahlen-Salat, stürzen, den die chinesischen Geräte im hiesigen Antennenwald verursachen. Dabei geht ihnen der Einfluss verloren, den sie bislang (vermutet) auf die Hardware-Hintertüren von Google, Apple und Microsoft haben dürften.

Für den durchschnittsbelauschten Bürger der westlichen Hemisphäre ändert sich also wenig. Lediglich, wer sich die Erkenntnisse um sein Nutzerverhalten und seine sensiblen Daten, zum Zwecke von Überwachung und Weltherrschaft, demnächst zueigen machen möchte. Wer lieber vom eigenen Lager verraten und verkauft werden möchte, ist gut beraten sich als Provider seines Vertrauens die NSA auszusuchen. Ihr traut man die schier unendlichen Speicherkapazitäten zu. Nur hadert die Wiederum noch ein wenig mit der Herausgabe von Komplett-Backups der belauschten Nutzer. Wenn sich also die Chinesen in diesem Fall weniger zugeknöpft geben, könnten sie in der neuen Konstellation richtig Bonuspunkte bei den KonsumEnten sammeln.