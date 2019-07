Merkel sitzt Nationalhymnen-Allergie einfach aus

B earl in: Das ist schon mal wieder ein Kracher. Wobei jedem klar sein muss, dass Merkel für Deutschland bislang völlig neue Standards gesetzt hat. Von den total offenen Grenzen, bis hin zur marktkonformen Demokratie über mehrere 180 Grad (Nach)Wendungen, gibt es kaum eine Zersetzungspraxis, die sie bislang nicht an diesem Land erprobt hätte. Statt abzutreten, möchte sie uns abermals etwas lehren. Diesmal geht es um ihr kohl’sches Erbe, bezüglich ihrer alternativlosen Aussitzkapazitäten. Genau diese spielt sie ab sofort, ziemlich professionell, gegen die sie peinigende deutsche Nationalhymne aus.

Wir berichteten bereits an dieser Stelle über ihre nachgewiesene Nationalhymnen-Allergie, die tatsächlich bislang nur in Verbindung mit der „deutschen Nationalhymne“ auftrat. Jetzt ging es augenscheinlich nur darum, zukünftig, die innerlich dennoch stattfindenden Zitteranfälle beim Erklingen der Hymne irgendwie in den Griff zu bekommen. Dazu wird das ganze bei folgenden Staatsempfängen ab sofort mit einem „prunkvollen Stuhlgang“ auf dem Ehrenplatz für sie und ihre Staatsgäste begangen. Das stellt sicher, dass die Schaulustigen ausgerechnet das nicht mehr zu sehen bekommen, was sie gerne weiterhin gesehen hätten. Nämlich, eine sich allmählich aus dem Amt zitternde Merkel. Wobei auch eine die Nationalhymne aussitzende Kanzlerin schon ein beeindruckendes Schauspiel ist. Ein weiterer psychologischer Effekt sollte nicht unerwähnt bleiben. Wenn man andere zur Nationalhymne strammstehen lässt, selbige aber selbst stumpf aussitzt, ist das doppelt erniedrigend, für eine ganze Nation. Hier zunächst der Film zum Stuhlgang:

Nationalhymne demnächst im Rollstuhl

Das gibt Anlass zu Spekulationen, ab wann sie womöglich die Nationalhymne im Rollstuhl auszuhalten gedenkt. Da kann man sich dann auch für die Runde auf dem Ehrenplatz mal ein wenig anschieben lassen. Dazu kann sie sich im Vorfeld ergänzend vom Bundestagspräsidenten beraten lassen, der hat beträchtlich mehr Erfahrung damit, wenngleich er nicht so algerisch auf die Hymne reagiert. Diese Postille brachte noch etwas mehr zu dieser ulkigen Situation: „Ich weiß um die Verantwortung meines Amtes“ … [Die•FÄLLT]. Vermutlich ist die Bemerkung auch nur eine Floskel, die jahrelangen, gegenläufigen und nachgeiesenen Ergebnisse ihrer Politik weiterhin zu kaschieren.

Weitere Verdachtsmomente zu Ursachen hymnischer Zitterpartien

Betrachtet man sich die Mächtigkeit ihrer bisherigen Zitteranpartien, kommt man als medizynisch begabter Beobachter schnell zu sehr erschreckenden Ergebnissen. Demnach könnte es sich um einen ziemlich großen Erreger handeln. Die kleineren Viecher würden „das Merkel“ einfach nicht so in Wallung bringen können. Der nachfolgende Beitrag lässt ggf. auch auf einen Anschlag schließen, der in Sitzposition offenbar besser und ohne offensichtliche Ausfallerscheinungen zu überstehen ist.

https://www.facebook.com/Edeldynamo/videos/2597125350318201/

Wie alledem auch sei. Merkel taugt nicht die Bohne für eine auskömmliche Belustigung. Dazu ist die Situation viel zu ernst und Merkel zu sehr mit ihrem Stuhl verwachsen. Sie wird wohl auf Generationen hinaus das neue Schreckbild der Nation bleiben. Deutschland hat 12 Jahre Adolf überlebt, 16 Jahre Kohl überstanden und wird auch 20 Jahre Merkel aushalten, wenn die weiter so auf der deutschen Lebensader steht. Der Versuch, die, die schon länger hier leben, nach ihren Vorstellungen aus- und plattzusitzen, wird auf lange Sicht scheitern. Selbst dann, wenn sie sich zur Verlängerung ihrer Amtszeit noch einen Rollstuhl auf Kosten der Steuerzahler erschwindelt. Wie heißt es doch so schön im Volksmaul: „Wer den Schaden macht, der kann auch für den Spott sorgen“.