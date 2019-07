Zufall via Cheops-Pyramide total neu definieren

Denkhausen: Meister Zufall hat schon so manch einem klaren Denker ein derbes Schnippchen geschlagen. Zwar vertraut man gemeinhin darauf, dass der Zufall das Chaos schlechthin ist, aber restlos bewiesen werden konnte auch diese These bis heute nicht. So keimen immer wieder Gerüchte auf, wonach selbst das vermeintliche Chaos einer strengen Gesetzmäßigkeit unterliegt. Unser überaus menschliches Problem besteht lediglich darin, dass wir nicht in der Lage sind, diese Gesetzmäßigkeiten auskömmlich zu ergründen und nachvollziehbar zu schildern. Für Ignoranten und Denkfaule ist damit die Chaostheorie immer noch das Mittel der Wahl, um alles Unerklärliche zu erklären. Vorzugsweise, indem man sich danebenstellt und bedeutungsschwanger mit den Achseln zuckt.

Dabei hätten wir angeblich so viel von den Steinzeitmenschen, besonders aber den alten Ägyptern lernen können. Wäre da nur nicht ewig dieser Zufall für diese Besonderheiten zuständig. Gerade die Ägypter verfügten weder über Werkzeuge, noch über eine fortschrittliche Mathematik, aber ihnen hat angeblich Meister Zufall total auf die Sprünge geholfen. Dafür spricht zumindest der nachfolgende Streifen, der einmal allerhand Zufälligkeiten rund um die Cheops-Pyramide auflistet. Wenn man diese Fakten am Ende bündelt, sollte man sich ehrfürchtig vor dem Chaos, namens Zufall, verneigen. Offenbar können wir mit dem noch ganz große Sachen reißen. Hier erstmal ein das versprochene Anschauungsmaterial:

Zufall via Cheops-Pyramide völlig neu definieren

Wer sich den obigen Streifen aufmerksam genug angesehen hat, darf nunmehr seinen eigenen Verstand einschalten und läuft sofort Gefahr, mit dem Unfehlbarkeitsdogma der „ernsthaften Wissenschaft“ aneinander zu geraten. Unsere Wissenschaft geht jedenfalls noch von der reinen Zufälligkeit der beobachteten Attribute und Sachverhalte aus. Das ist insoweit natürlich folgerichtig, wenn man bedenkt, dass der Mensch selbst auch dem Urschlamm entstieg und rein durch chaotisch/zufällige Ereignisse zu seinem ausgereiften Körper als auch messerscharfen (Sach)Verstand kam. Quasi ein Stück Biomüll, welches dann durch Zufall das Denken anfing.

Dem Chaos die Führung überlassen

Betrachten wir uns also die Ergebnisse des Chaos. Die Cheops-Pyramide, als auch uns selbst als biologische Funktionseinheiten, dann sind wir vermutlich sehr gut beraten unseren Denkapparat sofort abzustellen und uns etwas intensiver der Humusbildung zuzuwenden, bevor wir hier noch bewusst und willentlich Schaden anrichten. Die Cheops-Pyramide als auch der Mensch sind Beleg dafür, dass der Zufall das alles sehr viel besser kann. Wenn wir nur lange genug warten würden, bekämen wir sicherlich auch die ausgereiftesten Waffen, Panzer, Schiffe und alles was man so braucht, um seinen Nachbarn aus dem Weg zu räumen. Irgendwie krass, dass letztere Themen für den Zufall im Moment einfach keine Priorität haben. Wie es ausschaut, müssen wir uns schon wieder selbst ausrotten. Dabei können wir wohl kaum auf den Zufall hoffen und müssen mehr auf unseren eigenen Vorsatz bauen.

Hatten wir das denn schon mal?

Wer, außer den Wissenschaftlern, wollte heute noch die Existenz ehemaliger Hochkulturen ausschließen? Kennen wir doch Atlantis als auch Lemurien zumindest aus einigen Sagen und Überlieferungen. Und würden wir nur etwas genauer hinsehen, fänden wir womöglich genügend Beweise dafür. Allerdings ist unsere Wissenschaft heute so gestrickt, dass das, was nicht zu erklären ist oder einfach nicht ins aktuelle Bild der Wissenschaft passt, flugs ignoriert, geleugnet und teilweise sogar bekämpft werden muss. Das ist zwar sehr unwissenschaftlich, fördert aber den altbekannten Standesdünkel und schützt die Wissenschaft effektiv vor Wissen. Wenn wir noch ehrlicher sind, müssen wir uns natürlich zugestehen, dass wir zu jedem Zeitpunkt immer alles gewusst haben. Zumindest haben wir so getan und uns so verhalten, bis heute.

Als letztes Beispiel, nicht im Film enthalten, einfach mal der Verweis auf die weltgrößte Pyramide, die von der Wissenschaft bis heute verleugnet wird. Sie steht dazu auch noch in Bosnien und ist vermutlich rund 24.000 Jahre alt. Wikipedia bezeichnet die deshalb auch lieber als „pseudowissenschaftlich“. Und weil die nirgends reinpasst, muss man die besser totschweigen. So funktioniert Wissenschaft heute. Man kann bei dieser Pyramide auch selbst mit ausbuddeln. Sich also archäologisch betätigen und Beweise sichern. Für die aktuelle Wissenschaft ist und bleibt es ein unsortierter Steinhaufen, trotz all der bisherigen Entdeckungen.

Vielleicht sind wir gut beraten, das alles mal als Hinweis darauf begreifen, dass sowohl die Ägypter als auch die Inkas womöglich nur Nachnutzer einer längst untergegangenen Hochkultur waren? Eine Kultur, die tatsächlich in der Lage war uns diese Megalith-Bauwerke zu hinterlassen. Kann man das wirklich mit Sicherheit ausschließen? Aus Sicht unserer Wissenschaft schon, weil sonst unser gesamte Weltbild aus den Fugen geriete, bis hin zur Entstehung der modernen Menschheit. Dann müssten wir auch nochmal darüber nachdenken wie Denken funktioniert, denn das wissen wir bis heute auch nicht. Aber was will man von einem belebten Haufen Humus schon erwarten? Wenn der Zufall uns weiterhin so hold bleibt, könnten wir es selbst womöglich noch zu realen Gottheiten bringen. Dann müssten wir uns nicht immer nur so dämlich geben und und als solche aufführen, wie das bis jetzt er Fall ist.