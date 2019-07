Effektive Seenotrettung fängt in der Wüste an

Absurdistan: Kaum jemand macht sich einmal die Mühe das Seenotrettungswesen auf seinen Ursprung und Charakter hin zu analysieren. Dessen ungeachtet berufen sich heute alle möglichen Leute auf diese internationale Einrichtung, um die Rettung von Menschen in fast jeder Lebenslage zu rechtfertigen. Letztlich geht es soweit, dass man mit der Rettung von Menschen sogar die Vollendung der Schlepperei vorzüglich begründen kann. Hier muss man nur daran denken, dass Menschen die aus dem Wasser gezogen werden, erst einmal viele hundert Seemeilen „verschifft“ werden müssen, um die „sogenannte“ Rettung zu vollenden.

Sowohl der gesunde Menschenverstand als auch Logik, Recht und Gesetz sind beim Thema Seenotrettung … [Wikipedia] längst nicht mehr gefragt. Das Thema ist inzwischen zu einer Ideologie hochstilisiert geworden. Jedermann der Einwendungen aus den zuvor erwähnten Fachgebieten erhebt, muss mit seiner sofortigen Brandmarkung als Menschenfeind oder Rassist rechnen. Mithin ist jeder vernünftige Diskurs zu dem Thema schon erstickt. Deshalb an dieser Stelle nur mal ein paar unsortierte und bösartige Gedanken dazu.

Viele Menschen können sich Seenot einfach nicht leisten

Zuerst muss man deshalb einen sozialen Aspekt dieser Angelegenheit betrachten. Sehr viele, noch bedeutend bedürftigere Menschen, als diejenigen die es bislang gen Europa schaffen, können sich eine „vernünftige Seenot“ gar nicht leisten. Es kostet in der Regel kleine fünfstellige Dollarbeträge, um von Schleppern überhaupt erst in Seenot gebracht zu werden. Mit Blick auf den Ursprung der Seenotrettung ist es irgendwie eine totale Verkehrung dieser Einrichtung. Aber auch das können wir selbstverständlich tun. Schließlich wollen wir es gar nicht wissen, sondern lediglich unser humanitäres Gewissen befördernd, einfach die Fakten ausblenden. Denn nach neuster Philosophie hat jeder Mensch ein Anrecht darauf nach Europa zu kommen, zumindest wenn er sich erfolgreich in Seenot bringen (lassen) kann.

Selbst unser oberster Grüß-August, der Frank-Walter Steinmeier, als auch der kleine AusMister Maas, haben offensichtlich noch nie in ihrem Leben etwas von „Seerecht“ gehört. Mehr dazu kann man hier lesen: Sea-Watch 3: Mass und Steinmeier haben keine Ahnung vom Seerecht … [AnderweltOnline]. Unterdessen brennen ihnen ihre humanitären Phantasien gerade die letzten Hirnzellen zwischen den beiden Ohren raus. Aber sei’s drum, Sach- und Fachkenntnis sind für ihre Ämter heute keine Voraussetzung mehr, eher ein Ausschlußkritierium. Sollten die Beiden tatsächlich mal eine Ausbildung genossen haben, ist das Wissen vermutlich auf der Karriereleiter hängengeblieben.

Effektive Seenotrettung fängt in der Wüste an

Jetzt stellen wir fest, dass es auf der Suche nach dem Glück Flucht noch bedeutend gefährlicher Stationen gibt als ausgerechnet die offene See. Das zumindest suggeriert dieser Beitrag: Libyens Wüste ist gefährlicher als das Mittelmeer … [Der LÜGEL]. Daraus können wir messerscharf rückschließen, dass das Seerecht, sowie die darin geregelte Seenotrettung, überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Wüstenschiffe und die Wüstenschifffahrt sind ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Nur die sich in der Wüste immer noch ergebende (See)Not können und dürfen wir nicht ignorieren.

Der sogenannte „Rough Guide“, war der bisherige Führer ins Paradies. Da die Seenotrettungswilligen in aller Regel zwar keine Papiere haben, sehr wohl aber über technisch brillante Smartphones verfügen, gibt es auch hier moderne und günstige Lösungen. Ähnlich wie die Roaming-Infos, die man heute an jeder virtuellen Grenze des grenzenlosen Europa erhält. So könnte man alle Smartphone-Eigner auf dem afrikanischen Kontinent, die sich bis auf 3.000 Kilometer bereits dem Mittelmeer genähert haben, die entsprechenden „Rettungsangebote“ per SMS zukommen lassen. Selbstverständlich nur die wirklich qualifizierten und nicht die der Hobby-Schlepper. Dann könnte der Abholservice praktisch schon in der Wüste zum Tragen kommen. Das rettet noch viel mehr Leben … todsicher!

Seenotrettung „Standard“ und „Deluxe“

Je nach Ausstattung der Retter ginge das mit Hubschraubern, Pickups, Bussen, LKWs, Panzern oder eben mit althergebrachten „Wüstenschiffen“. Letzteres nur um ein wenig der Nostalgie zu frönen und den Trip für die „Seenötigen“ so angenehm und unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Zugegeben, ein bisschen wird sich das Angebot wohl auch nach den finanziellen Möglichkeiten der „potentiellen Schiffbrüchigen“ richten müssen. Sofern Seenotrettung weiterhin eine öffentliche Aufgabe bleiben soll, können doch auch die maritimen Betriebe der EU-Staaten, die derzeit aktuellen „Schlepper-Honorare“ vor Ort vereinnahmen. Damit wäre zumindest eine qualifizierte Seenotrettung sichergestellt und man müsste die „kostbare Goldfracht“ nicht erst auf hoher See, unter zusätzlichen Gefahren, umladen. Der Shuttle-Service sollte direkt ab afrikanischem Hafen oder schon ab der Wüste organisiert werden.

Bisherige Hirnwäschen absolut erfolgreich

Diese neue Flüchtlingsbewältigungsstrategie findet auch hierzulande sehr viel Anklang: Streit um Seenotrettung: Umfrage zeigt deutlich, wen Deutsche in der Pflicht sehen … [LOCUS]. Folgt man dem Bericht, sind sehr viele Menschen gegen die Aussetzung der Flüchtlinge auf hoher See (immerhin schon fast 1.000), auch wenn die dafür sehr viel bezahlt haben. Wer wollte das nicht verstehen? Dies muss man als deutliches Indiz begreifen, dass das Seerecht dringend zu novellieren ist, sodass selbst die „Wüstenschifffahrt“ nebst gefährlicher Festlandregionen in die Seenotrettung mit einbezogen werden.

Weniger humanitär beseelte Leute würden jetzt glatt behaupten, dass das einem „Recht auf Schlepperei“ gleichkäme. Aber das wollen wir hier gar nicht weiter vertiefen, weil es nur unnötige Fragen und Zweifel an der ganzen Geschichte aufkommen ließe. Besser ist es, sein Fähnchen nach dem aktuellen Wind zu drehen, sowie Steinmeier und Maas das tun. Unterstützend vielleicht noch verbal auf Leute eindreschen, die sich erdreisten nach Recht und Gesetz zu rufen. Da wo die „Humanität“ wütet ist einfach kein Platz mehr für Recht und Gesetz. Das ist die neue Botschaft, die jetzt unbedingt in die Köpfe der Leute gebracht werden muss.