Merkel und Salvini verständigen sich auf maritimen Direkt-Shuttle Tunis-Hamburg

+++EIMELDUNG+++ Thuna-Burger: Nachdem sich die Cordula Rackete durch selbst verursachten, unsachgemäßen Einschlag im Hafen von Lampedusa nahezu unbrauchbar gemacht hat, gab es im Nachgang allerhand politisches Wetterleuchten. Unter dem Gezeter der allerhöchsten Prominenz müssen jetzt sowohl die Italiener als auch die Deutschen endlich einmal lernen, dass Recht nicht gleich Recht ist. Gesetze können keine Gültigkeit haben, sofern es darum geht, gegen Entgelt bereits vor- und angeschleppte, vor der libyschen Küste ausgesetzte Abenteurer aufzuklauben. Selbige dann „entgegen dem Seerecht“ nicht in den nächsten Hafen zu retten, sondern ins erhoffte Paradies zu verschippern. Das ist heute gängiges Menschenrecht, außer für Europäer.

Noch beschämender allerdings ist, arme Menschen aus Afrika, Frauen, Kinder und Leidende, die das Geld für die Schlepper nicht aufbringen können, haben dabei bislang absolut keine Chance. Selbst mit Rackete würden die nie ins gelobte Land gelangen. Auch sie haben doch ein Anrecht auf das Paradies, oder? Das ist inzwischen gutmenschlicher Konsens. Wofür sonst hat Europa und alle Welt zuvor deren Kontinent geplündert? Das alles ist so nicht mehr hinnehmbar. Da muss ganz dringend etwas passieren.

Angela Merkel ist dieser Sachverhalt schon im Jahre 2015 bewusst geworden, als sie das hiesige Rechtssystem aus humanitären Gründen aussetzte. Nur dieser „Nazi-Salvini“ aus Italien will es einfach nicht begreifen. Er pocht gegenüber dem Rest der Welt darauf, dass auch Italien noch Rechte hat und Gesetze allemal. Damit macht er sich natürlich zum Gespött der Leute, insbesondere aber zur Lachnummer für die humanitären Schlepper-Profis. Die interessieren sich nämlich nicht für Gesetze, sondern nur für Resultate. Es hilft alles nichts, wir brauchen pragmatische Lösungen.

Verschossene Rackete und der böse Salvini

Nachdem Salvini jetzt aber doch irgendwie an der Rackete einen Narren gefressen hat, zumindest insoweit, als dass er sie erstmal bei sich in Italien behalten möchte, scheint auch er auf dem „Weg der Besserung“ zu sein. Wichtig ist ja nur, dass sich Mittel und Wege finden, die wackeren Abenteurer sicher und menschlich korrekt ins Paradies zu eskortieren. Denn wer „Fluchthilfe“ leistet, ist anders als in früheren Zeiten, heute automatisch im Recht und ein Held. Die Deutschen warten schon seit Jahren darauf, nur Italien verhindert von Monat zu Monat wieder die Bereicherung Deutschlands und Rest-Europas, indem es einfach seine Häfen für diese Beglückungs-Touristen verrammelt. Irrwitzigerweise bezieht sich Italien dabei auch noch auf „geltende Gesetze“. Was für eine Lachnummer aber auch. So einen Schwachsinn macht man doch heute gar nicht mehr. Gesetze taugen allenthalben dazu die eigene Bevölkerung zu drangsalieren, aber doch nicht um die allfällige Menschlichkeit zu unterbinden.

Was ist denn mit Deutschland los …

Was muss man zu Deutschland in diesem Fall noch wissen? Richtig! Die Empörungswelle, Italien und Salvini betreffend, hat nunmehr beim deutschen Grüß-August den höchst möglichen Punkt der Heuchelei erreicht. Steinmeier kritisiert Italien im Fall Rackete … [DIE•FÄLLT]. Der Schwätzer hat gut Humanität einzufordern, in dem Wissen, dass Italien sich nach der Anlandung der Flüchtlinge allein um die Glückssucher zu kümmern hat. Das sieht das Dublin II Abkommen nun einmal so vor. Klare Verträge zur Übernahme der Goldschätze gibt es auf EU Ebene tatsächlich nicht. Da kann man in die Kameras lächeln und in die Mikrofone sabbern was man will. Italien ist mit dem Problem immer noch allein. Das macht es auch so einfach auf Italien einzudreschen und von hier aus als Gruß-August die „oberste moralische Instanz“ zu mimen.

Von den Politikern werden wir fast täglich darüber belehrt, dass kein anderes Land, als ausgerechnet Deutschland, so unendlich viel Zuwanderung benötigt, um der Rentnernschwemme als auch der Altenplage zu entgehen. Von den letzten Wahlen (auch EU-Wahlen) wissen wir aber auch, dass kein anderes Land so dringend neue Politiker benötigt. Letzteres können die bundesdeutschen Polit-Komiker aber bequem ignorieren, da Deutschland nur „indirekt“ demokratisch ist. Ein Umstand, der von der Politik regelmäßig frenetisch gefeiert wird, wenn es um die Verteidigung ihrer kargen Diäten gegen den unverschämten Souverän geht. Übrigens: Wale sind keine Fische und Wahlen alles andere als Demokratie!

Direkt-Shuttle Tunis-Hamburg

Unserer Glaskugel zufolge, haben sich Merkel und Salvini still und leise darauf verständigt, dass Salvini nunmehr besonders große Kreuzfahrtschiffe konfisziert die sich im Mittelmeer befinden. Spätestens wenn sie italienische Hoheitsgewässer durchfahren, ist es soweit. Die werden dann direkt nach Tunis beordert, um von dort aus für den „halben Schlepperkurs“ alles an Bord zu nehmen was gerade flüchten will. Von dort aus geht es direkt auf große Fahrt nach Hamburg. Das kann dann einige Zeit in Anspruch nehmen, die man aber sehr gut nutzt. Sämtlich Asylanträge können bereits auf dem Schiff positiv beschieden werden. Vorausgesetzt, die Reiselustigen haben es nicht versäumt ihre Papiere rechtzeitig über Bord zu werfen, sodass ihre Identität nicht nachvollziehbar ist.

Abgelehnte Asylbewerber müssen in Hamburg trotzdem von Bord, weil sie aufgrund fehlender Papiere nirgendwohin abgeschoben werden können. Das gebietet allein schon die Humanität. Das können wir eigentlich solange machen, bis wir selbst nicht mehr wissen wer wir sind. Mit etwas Glück ist Deutschland dann als Ganzes, in wenigen Jahren, in eine „geschlossene Nervenheilanstalt“ umfunktioniert. Dann erst können wir gemeinsam unsere als auch die Traumata der aus Afrika flüchtenden jungen Elite einträchtig aufarbeiten und dabei standesgemäß das Leid der gesamten Welt übernehmen. Gibt es dazu auch noch Alternativen? Selbstverständlich, hier die gelungenste Variante, ebenfalls aus der Glaskugel.

Es ist Zeit für einen ROM-II-Vertrag

Dieses neu zu entwickelnde Statut müsste vorsehen, dass Italien alles an „Fluchtwilligen“ aufklaubt und nach Europa verschifft, was derzeit noch unbeholfen und mittellos an der gesamten afrikanischen Küste auf ein Ticket ins Paradies wartet. Nur christliche Flüchtlinge sollten zurückgelassen werden, weil wir aus Erfahrung wissen, dass die in unseren Auffanglagern immer wieder Probleme verursachen. Meistens legen die sich völlig unkontrolliert mit der Mehrheit in diesen Heimen an. Diese besondere Berücksichtigung gebietet allein schon die christliche Nächstenliebe und der unbändige Drang Europa in seiner bisherigen Ausprägung auch wirklich schrotten zu wollen.

Für diese Leistung muss Italien slbstverständlich einen Ausgleich bekommen. Nichts einfacher als das. Wenn Italien nun als Empfangskomitee für ganz Europa fungiert, kann man dem Land bequem entgegenkommen, indem man darauf verzichtet, Italien auf dessen eigenen Wunsch hin, bei der Zuteilung etwaiger Goldschätze zu berücksichtigen. Das würde im Klartext bedeuten, alle EU-Länder bekommen ihren gerechten Anteil von den importierten „Human Ressources“. Nur Italien bekommt nichts ab. Und gemäß dieser neuen Vereinbarung könnte sich Deutschland, wie üblich, den Löwenanteil der Bereicherung schnappen. Man muss nur endlich mal Köppe mit Nägeln machen, als sinnvolle Ergänzung zum Selbstgenozid.