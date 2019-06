Die Entrechtung der Frau ist der Schlüssel zur neuen Heilsgesellschaft

Deutsch-Absurdistan: Spätestens wenn es darum geht unseren amtlich anerkannten „Kulturbereicherern“ wirklich gerecht zu werden, merken wir sehr schnell, dass wir mit unseren „abnormen Lebensvorstellungen“, die wir hier nach dem zweiten Weltkrieg so ganz allein für uns entwickelt haben, ganz schnell am Ende sind. Für die neue, frisch importierte „Mono-Kulti-Gesellschaft“ reicht das bei weitem nicht aus. Merkel erkannte bereits vor Jahren, dass die Multi-Kulti-Gesellschaft endgültig gescheitert sei … [Youtube]. Sie zog daraus die logische Konsequenz. Demnach muss unsere „Leid-Kultur“ endgültig verschwinden, weil selbige in Zukunft hier alles andere als mehrheitsfähig ist. Sie hat schlicht keine Zukunft.

Merkel setzt diesen Kurs bis heute unbeirrt fort. Wenn ihr „neues Volk“ erstmal diese Region mehrheitlich besiedelt hat und die, „die schon länger hier leben“, endlich verschwunden sind, kann Gott zusammen mit dem Schwert wieder für die allfällige Gerechtigkeit sorgen. Selbst wenn der Typ zwei Hörner und einen Klumpfuß hat. Wer will sich im „Gender-Gaga-Zeitalter“ noch an solchen Kleinigkeiten stören? Da braucht es auch keine Freiheit mehr, sondern zur korrekten Ausbeutung der Massen lediglich die „Gottesfürchtigkeit“, die Leute mit der Nase im Dreck zu halten. Exakt so, wie wir es aus dem Mittelalter noch aus unseren Aufzeichnungen kennen.

Wer regiert denn jetzt die Welt?

Sich gegen das gültige Wort des klumpfüßigen Gottes zu stellen ist doch naiv bis aussichtslos. Zumindest die Leute, die ihn auch unter seinem anderen Pseudonym, Mammon, schätzen und über alle Maßen vergöttern, wissen wie aussichtslos die Gegenwehr ist. Das würde generell eigenständiges Denken voraussetzen. Letzteres ist wiederum in der neuen Kultur gar nicht erwünscht. Es reicht nach den Buchstaben des Gesetzes zu leben. Mehr soll die Menschen gar nicht interessieren. Exakt die „Wissenschaft“ nebst Freigeist und eigenständigem Denken, haben hier schon vor Jahrhunderten den Einfluss der schwarzen Seelenfänger maßgeblich dezimiert. Die neue Kultur ist diesbezüglich vorgewarnt und geht deshalb etwas sanftmäuliger an die Sache heran.

Kurz um, die „Nutzmenschhaltung“ braucht weder freie noch kritische Geister. Deshalb müssen die eher früher als später weg. Wir dürfen heute verbittert erkennen, dass die „Emanzipation der Frau„ ein folgenschwerer Fehler auf dem Weg dahin war. Der fällt uns heute, bei der Akzeptanz der „Übernehmer-Kultur“, ernstlich auf die Füße. Hätten wir es doch nur bei den Hexenverbrennungen belassen! Dann müssten wir uns heute wahrscheinlich keine Steinigungen mit ansehen. Mit ein wenig Einfühlungsvermögen und unter fachkundiger Leitung begabter Frauen, können wir diesen notwendigen Rückschritt problemlos meistern.

Wie der Kirchentag dabei helfen kann …

Der Kirchentag kann hierbei eine wundersame Vorreiterrolle übernehmen. Wir haben das mal bildlich eingearbeitet, da es so unsagbar schwer über die Tastatur geht. Aber auch an anderer Stelle kann man bereits nachlesen, wie sich die Frauen emsig daran machen, wieder ins Glied der „Nutztiere“ zurücktreten zu dürfen, als hätten sie gar keinen Geist abbekommen. Hier mehr zu dieser Selbstkasteiung: Soziologin gibt Frauen Mitschuld an Grabschereien durch Männer … [Stuttgarter Nachrichten]. Quasi als Beleg dafür, das der Geist des Menschen nur hängend in Form eines Penis in Verbindung mit zwei Hoden zwischen den Beinen eines Zweibeiners existieren kann, den man gemeinhin „Mann“ nennt. Bei „Divers“ geht das manchmal. Aber auch diesem neuen Geschlecht steht keine rosige Zukunft in der neuen Bereicherungs-Mono-Kultur in Haus.

Wir brauchen mehr Männerbadetage

Die Sittlichkeit des Mannes (und damit der Gesellschaft) richtet sich generell nach der Abwesenheit der Frau. Das weiß inzwischen jedes Kind. Quasi zum Eigenschutz der Männer vor Sünde ist es geboten, die Frauen beim Baden zu verbannen. Auch bei anderen Gelegenheiten bietet es ich an sie außer Blickweite zu schaffen. Schließlich wissen die Männer nur zu gut, dass sie sich selbst selten bis gar nicht im Griff haben. Zu diesem Zweck eine kleine Werbe-Einblendung zur Kühlung der Gemüter, das Thema Männer und Badetag betreffend.

Ein Beispiel, wie sich islamistische Wert- und Moralvorstellungen in unserer Gesellschaft ausbreiten, möchte ich anhand dieses etwa ein Jahr alten Beispiels aufzeigen. Ein arabischer Verein fordert in Beckum Männerschwimmen für „Neuankömmlinge aus dem arabischen Raum“.Die Stadt Beckum genehmigte zunächst den Antrag und teilte auf ihrer Internetseite mit: „Am 15. April findet die 1. Männerschwimmzeit in Beckum statt. In der Zeit von 17 bis 20 Uhr dürfen ausschließlich Jungen und Männer das Hallenbad nutzen. (…) Beim Männerschwimmen haben Mädchen und Frauen zu dieser Zeit keinen Zutritt. Begleitet wird das Angebot ausschließlich durch männliches Personal.“ Quelle: https://www.dein-beckum.de/news/allgemeines/maennerschwimmen-in-beckumObwohl das Thema nach Protesten wohl vom Tisch ist, möchte ich im Folgenden die Problematik kurz analysieren. Wir haben es mit zwei Akteuren zu tun: dem islamistischen Kulturverein und den Vertretern der Stadt. Allein schon das Selbstverständnis des Kulturvereins ist hochproblematisch: wenn man in ein anderes Land kommt, weil man vorgibt, vor Verfolgung zu fliehen, sollte man doch froh sein, überhaupt versorgt zu werden und die Lebensweise der Mehrheitsgesellschaft respektieren. Allein das hier gezeigte Anspruchsdenken zeugt von einem Überlegenheitsgefühl und einem totalitären Denken.Extremismus kann immer dann gedeihen, wenn er zugelassen wird. Und hier kommen die Vertreter der Stadt ins Spiel. Für mich ist es unbegreiflich, dass der Antrag genehmigt wurde. Denn es stimmt nicht, dass überall im Orient getrennt geschwommen wird: nach Geschlechtern getrenntes Schwimmen findet man vor allem in Regionen bzw. Ländern, die von Islamisten dominiert werden und wo die Gewalt gegen Frauen besonders hoch und die Stellung der Frau besonders niedrig ist. Viele Menschen mit Wurzeln im Orient haben überdies null Probleme mit gemischtgeschlechtlichem Schwimmen bzw. sie respektieren, dass es Geschlechter-Apartheid in Deutschland nicht gibt.Das Argument, das Männerschwimmen gebe es ja nur drei Stunden, lass ich nicht gelten, da es mir auch ums Prinzip geht: wer integriert sich in wen? Denn für mich ist Integration in erster Linie eine Bringschuld derer, die zu uns kommen.Die Grundfrage, die sich daraus ergibt, ist, in welcher Gesellschaft wir künftig leben wollen. Wollen wir aus falscher Toleranz islamistischen und patriarchalen Weltbildern Stück für Stück nachgeben und damit für deren Manifestierung sorgen? Oder wollen wir Werte wie Gleichberechtigung erhalten und Neuankömmlingen unmissverständlich klar machen, dass sie willkommen sind, aber nach den Regeln der Mehrheitsgesellschaft leben müssen? Ich favorisiere Letzteres. Gepostet von Markus Hibbeler Blog am Freitag, 3. Mai 2019

Die ruchlosen, enthemmten und moralisch total degenerierten Menschen, die schon länger hier leben, können da nicht als Maßstab gelten. Hier müssen wir uns an der neuen Kultur orientieren, damit da nichts eskaliert. Exakt das ist auch die Anpassung, sprich die Integrationsarbeit, die die Grünen erwarten.

Was machen wir mit den „Rest-Deutschen“

Ob nun die Rest-Deutschen wirklich integrierbar sind oder nicht, muss sich erst noch erweisen. Mit den Grünen und anderen Gutmenschen scheint es weniger Probleme zu geben, weil die meist sowieso nicht wissen „wessen Geistes Kind“ sie sind. Der „Selbstgenozid“ ist ihnen allein schon zur „Rettung des Klimas“ in die Wiege gelegt, weil sie nicht akzeptieren mögen, dass die Sonne der absolut dominierende Faktor in Sachen Klima und dessen Wandel ist.

Lediglich das menschliche, politische und gesellschaftliche Klima versauen die grünen nachhaltig und zielsicher. Sie sind nach wie vor davon überzeugt, dass sie durch ihre sündige Lebensweise die Erderwärmung verursachen. Womöglich auch bald die nächste Eiszeit, wer weiß das schon genau. Diese klimatischen Schwankungen werden allerdings auch in der neuen „Mono-Kultur“ nicht weniger werden. Sie sind dort nur besser zu ignorieren, da nach neuer Lesart solche Dinge ausschließlich von Gott gemacht sind. Das müssen die Grünen noch schlucken, bevor auch sie „über“ sind.

Übernahme ist Übernahme

Der Grundirrtum lag vermutlich bereits darin, dass einige Gutmenschen glaubten, das Integration und Assimilation mal eben so nebenher stemmen zu können. Bedauerlicherweise gibt es dazu einfach noch zu viele Leute, die sich als „Deutsche“ definieren, das ist der elende Haken† an der Sache und muss dringend geändert werden. Dabei wird es nicht reichen, arabisch und türkisch zu lernen. Wer sich zukünftig in dieser Region bewegen will, wird wohl noch einige Sprachen mehr beherrschen müssen. Ob am Ende der wirre Thilo Sarrazin mit „Feindliche Übernahme“ vielleicht doch die realistischere Situationsbeschreibung lieferte? Das ist alles gar nicht so schlimm, sofern wir uns bewusst für so eine Art „Selbstgenozid“ entscheiden. Die neue Kultur und der bisher für diese Region gepriesene Freigeist, sind nachweislich total inkompatibel.

Selbst Schwarz-Rot-Gold kann bleiben, es ändert lediglich ein wenig die Symbolik, was ja nicht weiter schlimm ist. Folgt man diesem Bericht hier: „Islamisierung ist keine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wann“ … [Cicereo], dann sieht man erheblich klarer. Dort wird knüppelhart die These vertreten, das die Messe längst gesungen ist. Das Verhalten des Papstes Franziskus stützt diese Annahme. Um allerdings das Nervenkostüm, der betroffenen Population zu schonen, ist es nicht so angesagt, das in einer breiten Öffentlichkeit zu debattieren. Das ist und bleibt eher ein Thema für die Hinterzimmer, wenn man die Diskussion darum schon nicht gänzlich unterbinden kann. Kommt der Mainstream einmal darauf zu sprechen, wird es in der Regel sogleich mit dem Prädikat „Panikmache“ belegt und im nächsten Atemzug in die „rechte Ecke“ abgeschoben. Schon ist die Welt wieder in Ordnung und die Nazis sind Schuld am Dilemma, weil sie ihr Schandmaul nicht halten können, gelle.

Volksabstimmungen zu so delikaten Sachverhalten darf es nicht geben

Bedauerlicherweise wird es zu dem Thema keine Volksabstimmung geben, weil sowas in Deutschland immer noch stark verpönt ist. Es reicht ja auch, wenn die Gäste selbstbestimmt leben können, mehr braucht es nicht. Woher nimmt der Gastgeber überhaupt die Chuzpe sich eine Selbstbestimmtheit herauszunehmen, angesichts eines völlig überlegenen Gesellschaftskonzepts (für die Massen-Nutzmenschhaltung), welches ihn gerade als Wirtstier auserkoren hat und übernehmen möchte? Die Akzeptanz des Materialismus bedeutet schließlich auch, die Werte endlich fahren zu lassen, die den Deutschsprachigen den Ruf der „Dichter und Denker“ einbrachten. Aus materieller Sicht ist die Rolle der „Mörder und Henker“ viel zielführender, um sämtliche geistig-seelischen Werte endlich zu entkernen, die uns womöglich mehr bestimmen als die Materie. Das ist allerdings ein Thema für sich.

Wer in diesem Zusammenhang noch eine kleine Rückschau halten möchte, was „Staat“ einmal bedeutete und was es heute bedeutet, dem sei ganz dringend dieser Beitrag, vom Kollegen Kreutzer, ans Herz gelegt: Staat? Was ist das? … [Egon W. Kreutzer], einfach genial ausgearbeitet. Man kann sich diesbezüglich vollends der „staatlichen Verblödung“ anschließen. Oder aber eigene Gedanken dazu entwickeln, was gerade mit uns und unserer Gesellschaft, als „Staat“, passiert. Wirklich überaus interessant, entsprechendes Verständnis vorausgesetzt.

Frauen bitte niemals ernst nehmen

Die erste harte Übung wird sein, die 50 Prozent der Zweibeiner, die keine Menschen, sondern „nur Frauen“ sind, wieder dahin zu verweisen wo sie hingehören. Unter die Knute des göttlichen Mannes. Wenn wir das geschafft haben, ist das schon die halbe Miete. Auch hier geben sich die Grünen als „Pestbeule“ und „Vor-Eiter“ der Gesellschaft. Ihre Mission sieht derzeit wie folgt aus: Die Grünen wollen den Islam einbürgern … [WELT]. Im Umkehrschluss könnte man auch sagen, das bedeutet schlicht „Islamisierung“. Nachweislich duldet diese Religion keine andere neben sich, außer in einer Übergangsphase, in der man noch nicht die Gewalt-Hoheit hat. Letzteres macht den Islam besonders friedlich. Es geht schlicht darum, diese Region (um das Wort Deutschland zu vermeiden) wieder eine der „klassischen Gewaltreligionen“ zu unterwerfen. Exakt das, was wir gerade überwunden glaubten.

Um jetzt endgültig unter Beweis zu stellen, dass unsere Lernfähigkeit bereits total erschöpft ist, lassen wir doch einfach noch einige Frauen zu Worte kommen, die demnächst auch in Deutschland nicht mehr sicher sind. Das Land, in welches sie vor Jahren kamen, um genau den beschriebenen Zuständen zu entkommen. „Wir dürfen den Islam nicht tolerieren!“ 50 iranische Frauen warnen vor Islamisierung Deutschlands … [YouTube]. Schon klar. Diese Frauen hätten vor einem so peinlichen Auftritt vermutlich erst eine Schulung bei den Grünen gebraucht, um wieder klar im Kopf zu werden.

Ergo schließen wir hier im Sinne der Grünen, doch bitte auch diese Frauen nicht zu ernst zu nehmen. Schließlich wissen die gar nicht worüber sie reden, das weiß jeder Grüne hier, der noch nie in solchen Kulturen war, sehr viel besser. Es mutet ein wenig an wie das Kunststück, eine just vergewaltigte Frau über „befriedigenden Sex“ referieren zu lassen. Wetten die Grün|innen schaffen das.