Seelenrede, die im Bundestag niemand hören will

Seelen-Reparatur: Als Dauernörgler vom älteren Semester war es Balsam für Geist und Seele, von der Folgegeneration, in dieser an Deutlichkeit nicht zu überbietenden Form die Meinung gesagt zu bekommen. War man doch schon drauf und dran, selbst der Verzweiflung anheim zu fallen, weil man glaubte, die nachwachsende Generation wäre bereits gänzlich ins Smartphone gefallen und unwiederbringlich verloren. Jetzt das! Was für ein Glücksfall und es gibt gar nichts zu witzeln und zu spötteln, weil dieser junge Geist, ein ums andere Mal, voll ins Schwarze trifft.

Exakt das sind die verloren geglaubten Werte, an die wir sonst nirgends mehr auf so direkte Art erinnert werden. Regierung und Mainstream sind auf einer völlig anderen, für viele Menschen nicht mehr verstehbaren Welle unterwegs. Ohne Unterlass werden wir dauerberieselt und ablenkt. Einzig mit dem Ziel, uns selbst nirgends mehr wiederzufinden. Wie gut das bereits gelungen ist, davon kann sich jedermann leicht selbst überzeugen, wenn er sich nur mal aufrichtig in seiner physischen Umgebung (nicht im Fernsehen) umsieht. Dann werden ihm die geistigen und seelischen Zombies nicht entgehen. Jene bei denen die nun folgende Rede rein gar nichts mehr zu bewegen vermag:

Diese Rede hätte normalerweise im Bundestag, bei bundesweiter Ausstrahlung, gehalten werden müssen. Das passiert aber nicht, weil sie viel zu gefährlich ist. Sie erinnert die Volksvertreter jämmerlich daran, dass sie einen Verrat nach dem anderen begehen, an sich selbst und den Menschen die sie repräsentieren sollen. Sie ihrem Auftrag nicht nachkommen, zum Wohle der Menschen zu handeln. Stattdessen pflegen sie ihre Eigen- und Parteidünkel und sind offensichtlich kaum definierbaren Kräften dabei behilflich die Nutzmenschhaltung auf dem Gebiet der BRD zu intensivieren, zu optimieren und aufrecht zu halten. Weit ab von all den Befindlichkeiten die in dem Video angesprochen werden. Ein härteres Armutszeugnis kann man diesen „Diätierern“ unter der Reichstagskuppel kaum ausstellen.

Wer und was sind wir denn?

Wir alle reden fortgesetzt über Körper, Geist und Seele. Meist bleiben wir allerdings beim vor dem Spiegel zu betrachtenden Körper bereits hängen. Hauptsache das materielle Gebilde ist noch irgendwie ansehnlich, sexuell oder anderweitig gebrauchstechnisch zu vermarkten. Erst dann begreifen andere und man sich selbst als halbwegs „wertvollen Menschen“. Das ist der Natur und dem momentanen Zustand unsere Sklavengesellschaft geschuldet, die keine anderen Werte mehr kennt. Aber niemand hat einen Plan was Geist und Seele sein sollen. Dieses Duo ist ins Reich des Immateriellen und damit der vermeinlichen „Wertlosigkeit“ verbannt. Schlimmer noch, im täglichen Einerlei werden beide dann endgültig negiert, zugunsten des reinen Materialismus und wir wundern uns nur, dass die „Geisteskrankheiten“ wie von Zauberhand zunehmen. Die dürfte es ja materialistisch geshen gar nicht geben.

Es ist so herzerfrischend einmal einen jungen Menschen so frei weg aus der Herzensgegend heraus reden zu hören. Zu spüren wie ernst es gemeint ist und wie sehr der augenblickliche Zustand der Gesellschaft bereist den Nachwuchs frustriert. Sie beschreibt Erfahrungen, die manche Menschen im dreifachen Alter noch immer nicht verbalisieren können. Das macht Hoffnung, dass doch noch nicht alles zu spät ist. Dass wir vielleicht die Kurve kriegen und uns einmal darauf besinnen, was wir als Mensch, ausgestattet mit Körper, Geist und Seele im eigentlichen Sinne sind. Noch interessanter, bei dieser Gelegenheit gleich einmal die Wertigkeiten zu vertauschen: „Geist, Seele und Körper“, um einmal nachzuspüren, was davon am dauerhaftesten sein könnte.

Wohin kann man ergänzend denken

Wer sich für das Thema interessiert, ist womöglich mit Rudolf Steiner recht gut beraten. Er schlug bereits vor gut 100 Jahren ein komplett neues Gesellschaftsmodell vor, das der „Sozialen Dreigliederung“. Auf ihn geht es zurück, die Religionen nebst ihrer Glaubensvertretungen endgültig abzuschaffen und sich stattdessen diesem Thema endlich wissenschaftlich zu nähern. Ansätze hätten wir genug, nachdem wir wissen, dass es im eigentlichen Sinne nicht einmal Materie gibt, sondern nur verdichtete Energie. Wir immer noch völlig hoffnungslos davor stehen beschreiben zu können wie „Denken“ funktioniert, obgleich wir das unablässig tun. Wohl wissend, dass reine Hirnströme und Hirnchemie weder das Denken erklären, noch unser „Bewusstsein“. Und so geht es dann bei Steiner noch sehr viel tiefer. Das alles ganz zum Leidwesen derer, die der „Sargdeckel zu, alles vorbei“ Fraktion angehören. Die Menschenschinder, die uns (Ihresgleichen) lieber im puren Materialismus als Nutztiere gefangen halten möchten. „Freiheit und Menschlichkeit“ sehen eben ganz anders aus. Genau daran hat die Rednerin herzerfrischend erinnert.