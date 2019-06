Deutschland auf dem Weg in die nächste Diktatur

Zum Ende der Weimarer Republik herrschten ähnliche Zustände, wie in der heutigen Bundesrepublik. Zwei unversöhnliche Lager, der Rote Frontkämpfer Bund (RFB), die paramilitärische Formation der KPD und die Sturmabteilung (SA), als paramilitärische Gruppe der NSDAP standen sich unversöhnlich gegenüber und lieferten sich zahlreiche gewalttätige Auseinandersetzungen. Auch damals wurden gezielt junge Menschen für die fragwürdigen Ziele missbraucht. Egal ob in der Roten Jungfront oder in der Hitler Jugend. Am Ende dieser unheilvollen Entwicklung stand der Faschismus in Deutschland und der 2. Weltkrieg.

Heute drückt sich die Gewalt von Linken und Grünen in zahlreichen gewalttätigen Aktionen, wie beim G20 Gipfel in Hamburg 2017, bei der militanten Gewalt gegen Polizisten durch die Besetzer des Hambacher Forstes oder bei den Demonstrationen zum 1. Mai aus. Die rechte Seite kann auf die Morde des NSU, des Regierungspräsidenten Lübcke in Kassel und auf die Ausschreitungen in Chemnitz verweisen. Das Gewaltpotential ist auf beiden Seiten hoch. Sachbeschädigung, Brandstiftung und Mord sind inzwischen (wieder) legitime Mittel der Auseinandersetzung geworden.

Welche Kräfte sind da unterwegs?

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass unterschiedliche Kräfte unseres Staates, offen und verdeckt, die eine oder andere Seite unterstützen. Warum sperrt der hessische Verfassungsschutz die Akte des mutmaßlichen Täters Stephan E. für 120 Jahre für Ermittlungen? Wer hat ein Interesse daran, die Aufklärung eines rechts gerichteten Mordes zu verhindern? Inwieweit sind Polizei und Verfassungsschutz in rechte Aktivitäten verstrickt? Auch am Beispiel NSU zeigt sich, dass Behörden jahrelang weggesehen haben. Eine vollständige Aufklärung der Ereignisse liegt bis heute nicht vor. Längst formiert sich ein neuer NSU 2.0, mit überaus fragwürdigem Hintergrund.

Straftäter aus dem schwarzen Block vom G20-Gipfel oder die Besetzer der Baumhäuser im Hambacher Forst, werden „Aktivisten“ genannt, eine Bezeichnung, die inzwischen in den Medien ganz offizieller Sprachgebrauch ist. „Welcome to Hell“-Veranstalter in Hamburg und deren Zentrale „Rote Flora“ sind hoffähig. Ja, sie werden, wie selbstverständlich gehypt und erhalten mediale Aufmerksamkeit. Selbst nach den Vorkommnissen beim G20 Gipfel in Hamburg hat sich nichts geändert. Die Rote Flora floriert nach wie vor. Beschönigend wird zur Erklärung gesagt, dass den Initiatoren der Proteste die Lage „ein Stück weit aus der Hand geglitten“ sei, so Soko-Chef Jan Hieber.

Die deutsche Gesellschaft driftet gefährlich auseinander und der Übergang von friedlicher Auseinandersetzung, wie bei den Demonstrationen gegen Morde, in Chemnitz und Kandel oder der grünen Szene, wie bei „Fridays for Future“ eskalieren in Taten, wie dem Mord im Fall Lübcke oder der jüngsten Brandstiftung im Fall „Porschezentrum Köln Ehrenfeld“. Was auffällt, der jeweilige politische Arm dieser Kräfte, distanziert sich nicht von derlei kriminellen Aktionen. Der Mord am Regierungspräsidenten Lübcke wird in den sozialen Medien von rechten Kräften gefeiert und weiteren Politikern, wie Kölns Oberbürgermeisterin Reker, offen gedroht.

Linke wie rechte Gewalt tritt immer offener zutage

Folgt man den Bekennern der Aktion „Ende Geländewagen“, so handelt es sich hier um Teile der „Fridays for Future“ Bewegung, die ihre Forderungen nun auch mit Gewalt durchsetzen wollen und dies als legitimes Mittel betrachten, heimlich beklatscht von einer grünen und linken Szene. Zitat: „Wir fordern Euch auf, möglichst viele SUV (Selten Unsinnige Vehikel) kaputt zu machen (egal wie: Ayran in den Innenraum, Lack zerkratzen, Scheiben einschlagen, Reifen abstechen, Besprühen, Bauschaum in den Auspuff, oder einfach anzünden). Wir wollen uns mit dieser konkreten Maßnahme friedlich für die Begrenzung der klimaschädlichen CO2-Emissionen einsetzen.“

Ich betrachte mit Sorge eine Stärkung der Ränder, zu Lasten der Mitte unserer Gesellschaft. Das ist ein idealer Nährboden für Extremisten. Wenn wir nicht entschieden gegen rechtsextreme und linksextreme Machenschaften vorgehen, auch gegen diejenigen, die diese Handlungen gut heißen, laufen wir Gefahr, wie 1933 in einer Diktatur aufzuwachen. Ich sage ausdrücklich, dass ich damit nicht nur eine rechte Diktatur meine, sondern auch eine grüne Klima-Diktatur. Unter dem Deckmantel des „Klimanotstands“, hat diese Form der Diktatur, schon die ersten Kommunen erreicht. Ein AfD-Bürgermeister in Görlitz, konnte nur verhindert werden, weil sich alle Altparteien gegen diesen verschworen hatten.

Der Weg scheint in beide Richtungen geebnet. Es fehlt vor allem eine offene Diskussion über die Zukunft unseres Landes. Viele Themen sind bereits so besetzt, dass andere Meinungen nicht mehr gehört werden. Wer die Flüchtlingspolitik in Frage stellt oder den Menschen gemachten Klimawandel, ist ein Nazi. „Die Zerstörung der CDU“ ist verbal ein aggressiver Akt, der eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Versäumnissen der Politik nicht zulässt. Das Ergebnis ist Ausgrenzung. Ausgegrenzte fühlen sich nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft. Wir haben es in der Hand dies zu ändern. Dazu brauchen wir eine offene und tolerante Herangehensweise.