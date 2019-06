Wenn der Welten-Retter im persischen Golf tobt, müssen auch Notrufe kommen

Persisch-Golfen: Geht es nach den Kriegstreibern dieser Welt, dann dürfte „persisch Golfen“ alsbald das Synonym für ein sportliches „Schiffe versenken“ werden. Ein tolles Spielchen (auf dem Papier). Es war aber abzusehen, dass es so kommt. Wenn die USA ihre 5. Flotte gen persischen Golf entsendet, dann braucht es auch entsprechenden Trouble da unten. Und wenn die Iraner den nicht freiwillig machen, muss man nachhelfen, sodass trotzdem ausreichend Ärger an den Start kommt. Der ist lediglich zielsicher den Iranern in die Schuhe zu schieben.

Schließlich ist der geplante Krieg mit dem Iran nicht ewig hinauszuzögern. Das Vorhalten entsprechender Totmach-Kapazitäten kostet einfach viel zu viel und brächte selbst einen Mann mit Dollarzeichen in den Augen, wie den Trump, irgendwann zur Weißglut. Infolgedessen werden wir uns an solche Meldungen gewöhnen müssen: Offenbar zwei Schiffe im Golf von Oman attackiert … [Der LÜGEL]. Sie dienen zur propagandistischen Vorbereitung des lang ersehnten Schlagabtausch. Es ist ja nicht der erste Vorfall dieser Art. Seltsamerweise passt es sehr gut mit den bekannten Kriegsgelüsten der USA, der Saudis und auch der Israelis zusammen. Konsortial sehnen sie sich den finalen Showdown mit dem Iran herbei, um endlich die lästige Konkurrenz dort loszuwerden.

Sie wollen ihren ewigen Widersacher in der Region, den Iran, endlich am Boden zerstört sehen. Genau dafür braucht es den schlagkräftigen Weltpolizisten. Um die Iraner zu motivieren, vielleicht doch einen Krieg anzufangen, sanktionieren die USA das Land schon völkerrechtswidrig in die Knie. Der Weltpolizist gibt sich gerne für solche Aufgaben her, sofern am Ende genug Profit dabei herausspringt. Bedauerlicherweise ist das auch so ziemlich das einzige Handwerk, welches der Weltpolizist (noch) halbwegs beherrscht. Das ist der „amerikanische Weg der Gerechtigkeit“, dem auch Deutschland notgedrungen anhängt. Würde doch der IQ bei uns nur schneller sinken, damit so durchsichtige Manöver den Lesern hierzulande nicht so sauer aufstoßen müssten.

Wenn schon, dann richtig Schiffe versenken

Ofenbar gab es auch schon mal die ein oder andere Überlegung, so einen abgetakelten Flugzeugträger im persischen Golf untergehen zu lassen. Das spart Milliarden Dollar an Entsorgungskosten und tut den Amis auch nicht weh, wenn der strahlende Schrott Araber und Perser in der Region beglückt. Und diverse tausend eigne Menschen für den guten Zweck zu opfern, sind die USA seit Pearl Harbor gewohnt. Nur müsste wirklich sichergestellt sein, dass man für den Untergang eines solchen, ohnehin abzuwrackenden Prestigeobjekts, gesichert den Iran verantwortlich machen kann. Wie es im Moment ausschaut, hat man sich auf kleinere Stümpereien dieser Art verlegt, das Ziel scheint aber immer noch dasselbe zu sein. Hier wurde das ganze schon mal in 2012 phantasiert:

Insgesamt sind solche vorbereitenden PR-Aktionen unerlässlich, um die Weltbevölkerung medial darauf einzustimmen, dass „die Guten“ mal wieder einen richtigen Hieb planen. Es muss dann sichergestellt sein, dass die Welt in einer Schockstarre verharrt, damit der Ami dann getrost „seine Gerechtigkeit“ walten lassen kann. Das hat ja nach dem 11. September 2001 ganz wunderbar mit Afghanistan, dem Irak, Libyen und in Teilen auch mit Syrien funktioniert. An der Schuld des Iran kann es ja ohnehin keinen Zweifel geben. Insoweit können wir von Glück reden, dass bei den neuerlichen Notrufen die USA, rein zufällig vor Ort sind, um nach dem vorbestimmten Schuldigen, für eine Strafexpedition, Ausschau zu halten.

Iran ist bereits heute schuldig

Immerhin hat ja ein amerikanisches Gericht den Iran bereits wegen 9/11 zu entsprechendem Schadenersatz verurteilt, während die Welt noch rätselt was der Iran damit zu tun hat. Vielleicht hat ein Ami lägst wieder den Casus-Knacktus gefunden, siehe rechtes Symbolbild. Vielleicht haben wir auch nur das fortschrittlichste Rechtssystem der Welt, das der USA, noch nicht richtig verstanden und verwechseln es immer noch mit der bewährten Lynchjustiz, wonach gesichert immer der schuldig ist, der gerade aufgehängt wird.

Es ist also nicht der erste Anlauf irgendwie mit dem Iran einen Krieg vom Zaun zu brechen. Die Frage, die jetzt diplomatisch zwischen USA, Russland und China im Hintergrund ausgekaspert werden muss, ist die der Zurückhaltung dieser Supermächte. Die USA kann immer nur kleinere Engel erschlagen, die großen könnten bösartig zurückhauen. Es braucht einmal mehr das Einverständnis von Russland und China, damit die USA nicht unvermittelt was auf Maul kriegen. Für bestimmte Raketensysteme der Konkurrenz wäre die US-Flotte im persischen Golf binnen Minuten zu versenken. Genau diese Teile müssen die USA vermeiden. So ist vorweg sicherstellen, dass es kein Fiasko dieser Art wird, wenn sie die Region jetzt gezielt in Brand setzen.