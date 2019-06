Maas-Mission im Iran fulminant gescheitert

Teer-Ahnen: Das der kleine Außen-Mini-Heiko eher als Außerirdischer wahrgenommen wird, ist niemandem neu. Die zusätzliche Wendigkeit, die sich aus seinem „Mini“ ergibt, bürgt nicht in jedem Fall für bessere Ergebnisse. Vielleicht ist aber auch der Begriff „Maas-Mission“ viel zu anspruchsvoll? Warum sollte ausgerechnet der kleine Heiko den im darbenden Iran mit Leben erfüllen können? Immerhin vermochte er den Iranern vorzuspielen, dass den Europäern der einseitige Verzicht des Irans (ohne Gegenleistung des Westens) allerhand bedeutet.

In einem Verzweiflungsakt der geheuchelten Diplomatie versuchte Heiko im Iran zu retten, was schon längst nicht mehr zu retten ist. Angesichts des US-Trump’els mutet der Iran, seit der Aufkündigung des Deals durch die USA, an wie ein frisch Gehängter. Einem Todgeweihten, den man in Aussicht stellt, ihn alsbald vom Galgen abzuhängen, sofern er nur noch eine halbe Stunde ohne Widerworte am Galgen durchhält. Genau das wollte der Heiko den Iranern bei seinem Besuch zu verstehen geben. Aus völlig unerfindlichen Gründen finden die Iraner das aber erheblich weniger witzig. Stattdessen drängen sie auf Einhaltung der vertraglichen Zusagen, zumindest durch die verbliebenen Vertragsparteien.

Insoweit wundert es niemanden ernsthaft, wenn so ein diplomatisches Leichtgewicht, schon von einem Trump-Furz aus der Bahn geweht wird. Immerhin befleißigte sich der kleine Heiko noch, dem Iran zumindest indirekt zu drohen, sich doch keinesfalls selbst vom Galgen abzuhängen. Das könne man schließlich auch als Vertragsbruch interpretieren. Derweil möchte sich Europa noch überlegen, wie es mit der misslichen Situation umzugehen gedenkt. Womöglich hat das Maas-Männchen auch nur den Blick für die Realitäten verloren? Seine Brille war arg gefärbt. Oder es war die zaghafte Hoffnung, von den USA noch ein Bienchen zu erhaschen, wenn er nur heile aus der „maasianischen Wüste“ des Iran nach Deutschland zurückkehren würde.

Maas weiß die „Lautsprecher“ hinter sich

In der unterschwelligen Konnotation, den bösen Iran betreffend, übte sich sogleich diese Postille: Außenminister Maas in Iran 🦆 Zwischen erfolglos und fassungslos … [SpeiGel auf Linie]. Spätestens wenn ein Iraner zum Begriff „Israel“ ein verzerrtes Gesicht macht, fällt bei diesem Blatt jede Barriere, die zuvor eine sachliche Berichterstattung markierte. Naja, auch für den Spiegel ist Israel Staatsräson, denn der kennt Irans reale Waffen nur zu genau. Da spielen UN-Resolutionen gar keine Rolle. Die sind in der Regel für Israel Luft und nur für andere Nationen Zement an den Füßen.

Vielleicht ist es doch höchste Zeit, dass ein kleines Maas-Männchen mal begreift, dass es nicht die „Mission“ ist, die so schwierig ist. Ob er schon mal den Spruch gehört hat: „Der frömmste Mensch kann in Frieden nicht leben, wenn es dem Nachbarn nicht gefällt? Wenn ja, wäre er sehr viel besser beraten das Problem in den USA ausfindig zu machen. Das wiederum darf nicht sein, weil dann das gesamte Deutschland beim rein- und rausrauschen aus dem US-Anus ernsthafte Gleitprobleme bekäme. Wer könnte das wollen? Vielleicht gilt auch hier: „Maas macht mobil“! Da machen wir uns lieber gegenüber den Iranern zum Affen, ganz zur Freude unserer überseeischen Freunde, die solche Treuebeweise aus Deutschland sehr zu schätzen wissen.