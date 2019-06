Wie russische S-400 Raketen die NATO zerlegen

Anne Karre: Die Aggressivität der NATO kommt sicher nicht ganz von ungefähr. Der Oberschurke namens USA sagt an wo es langgeht und der Rest der Vasallen darf hüpfen. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks war die Nord Atlantische Terror Organisation immer wieder intensiv auf Feindsuche. Es fanden sich aber immer nur kleinere Fische, für kurze und heftige Grillpartys, aber eben nichts weltbedrohliches. Ein veritabler Feind drohte verloren zu gehen. Deshalb musste sogar das Ansinnen der Russen aus den 50er Jahren, diesem ehrenwerten Verein, zum Zweck der Förderung des Friedens beizutreten, genau unter diesem Vorwand abgelehnt werden. Diese Ablehnung seitens der NATO musste aus Gründen des Eigentschutzes Anfang der 90er Jahre nochmal wiederholt werden.

Letztlich hätte ein unkontrollierter Beitritt der Russen zur NATO selbige in ihren Grundfesten erschüttert. Schlimmer noch, es hätte den militärisch-industriellen Komplex des Westens in höchstem Maße gefährdet. Deshalb gilt bis heute noch das Gründungsmotto der NATO fort, welches gemäß dem ersten Generalsekretär Lord Hastings lautet: „Die NATO wurde geschaffen um die Russen draußen, die Amerikaner drin und die Deutschen unten zu halten“. Dafür sollte Deutschland etwas dankbarer sein und seine Lakeienfunktion würdig akzeptieren. Wer wollte sich dieser überaus delikaten Logik auch widersetzen. Nur heute kann man das nicht mehr so grobschlächtig angehen, wenn man die Deutschen wieder nutzbringend verheizen möchte.

Erdogan hat zu viel eigene Machtgelüste

Wäre beispielsweise die Türkei nicht geostrategisch so interessant, hätte man den Erdogan nebst seiner Türkei sicherlich schon längst mit einem kräftigen Fußtritt wieder aus der NATO herausbefördert. Allein schon, weil dieser Kameltreiber viele schöne Pläne der NATO in höchstem Maße gefährdet. Am allerschlimmsten allerdings ist sein Gebaren, edles Totmachgerät aus Feindeshand zu kaufen. Hier speziell das Raketenabwehrsystem S-400 von Russland. Das schlägt derzeit dem NATO-Gebiss die Goldkrone aus, wie man hier nachlesen kann: Russische Raketen für die Türkei 🚀 Erdogan stellt die Systemfrage … [SpeiGel auf Linie]. Jetzt wird es jedermann wie Schuppen von den Augen fallen, dass Erdogan noch gefährlicher ist als die russischen S-400 Raketen.

Das ist vermutlich ein Pokerspiel, bei dem die NATO, respektive der militärisch-industrielle Komplex deutlich verlieren kann. Es geht ja nicht nur um die paar Milliarden Dollar für dieses eine Geschäft. Sollte sowas Schule machen, könnten ja auch andere Gang-Mitglieder der NATO auf den Trichter verfallen, besseres Totmachgerät für erheblich kleineres Geld in Feindesland einzukaufen. In so einem Fall müsste man nicht immer die vollen Säcke mit den Dollar nach Amerika schleppen. Und genau bei diesem Szenario drehen sich dem Donald Trump seine Dollar-Zeichen in den Augen zu kleinen nuklearen Explosionen. Jetzt geht es wohl nur noch darum, wer von beiden (Trump und Erdogan) sich länger beherrschen kann.

And the winner is …

Klar gibt es bei dieser Posse am Ende auch wieder Gewinner. Dem Vernehmen nach dürfte es Europa und besonders Deutschland sein. Denn egal wie die Nummer um das Raketenabwehrsystem ausgeht, kann Erdogan uns wieder größere Kontingente an Flüchtlingen … ähh … Fachkräften für den bei uns boomenden Sozialabbau zukommen lassen. Auch das muss man strategisch betrachten, vielleicht im Rahmen der NATO-Niederhaltung Deutschlands. Mit Menschlichkeit hat das wenig zu tun. Die entwickeln erst wir hier im Rahmen des Elends, wenn wir uns zusammen mit den Linken und Grünen befleißigen den hiesigen Selbstgenozid weiter zu kultivieren.

Selbst das sind nur marginale Randbedingungen. Wenn da nicht bald Einigkeit hereinkommt, dass Deutschland wieder irgendwas bezahlen darf, kann das sogar für die NATO noch gefährlich sein. Am Ende müsste die Türkei auch noch seine Kampfjets bei den Russen kaufen. Schließlich geben sich die Amis bereits heute reichlich verschnupft. Vielleicht ist das aber auch nur eine neue Spielart des „Russisch Roulette“, auf NATO-Ebene, bei der zur Abwechslung mal 5 von 6 Kammern gefüllt sind, um die Chancen zu erhöhen? Die waren bislang ja überaus dürftig, wenn da nur eine Patrone drin war.

Der größte Schurke auf diesem Planeten muss seine Vormachtstellung in der Terror-Organisation behaupten, das ist Fakt. Gelingt das nicht, und jedes Bandenmitglied kümmert sich fernerhin nur noch um seine ureigenen Raubzüge, könnten die S-400 in der Türkei auch der erste nennenswerte Einschlag bei der NATO sein. In deren Folge könnte es den ganzen Verbrecherverein zerlegen.