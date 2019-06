BDM-Präsident: „Die Regierungspolitik schadet den Menschen“

Die deutschen Menschen sehen die Große Koalition als Risiko für sich: „Die Regierungspolitik schadet den Menschen“, sagte BDM-Präsident Dieter Krampf. Menschen würden gar vertrieben. Deutlicher kann Kritik nicht ausfallen: Der Bundesverband der Deutschen Menschen (BDM) nutzt seine wichtigste Konferenz für eine Abrechnung mit der Bundesregierung. „Die humanitäre Lage wird zunehmend zum Risiko. Viele Probleme sind hausgemacht“, sagte BDM-Präsident Dieter Krampf beim Tag der Deutschen Menschen in Berlin laut Redetext. „Der Kurswechsel ist fällig. Die Regierungspolitik schadet den Menschen.“

Die Große Koalition aus Union und SPD stehe für das mutlose Abarbeiten kleinteiliger Sozialpolitik und ein ungesundes Maß an Umverteilung. „Die Regierung hat einen großen Teil des in sie gesetzten Vertrauens verspielt“, sagte Krampf. Er warf der Großen Koalition parteitaktische Spielchen vor. Die Wähler durchschauen das Feilschen wie auf dem Basar und wenden sich ab von einer Politik nach dem Motto: „Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung gegen Soli-Abbau für alle“.

Krampf fordert die Bundesregierung auf, die Menschen mit besseren Rahmenbedingungen fit für einen geplanten sozialen, humanitären und ökonomischen Abstieg zu machen. Die Menschen litten unter hoher Steuer- und Abgabenlast und den höchsten Energiekosten Europas. „Das fehlende Management der ausbleibenden „geistig-moralischen Wende“ droht deutsche Menschen aus dem Land zu vertreiben“, kritisierte Krampf. So komme der Aufbau sozialer Strukturen nicht so schnell voran wie nötig. Sogar das Gegenteil sei vermehrt zu beobachten.

Menschenverband fordert Steuer- und Abgabensenkungen

In der Steuerpolitik sprach sich Krampf für die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags aus. An ausländischen Standorten gebe es Steuererleichterungen für Menschen und nicht für Unternehmen. „Die Menschen verlangen, ihre Durchschnittsbelastung von über 50 auf unter 25 Prozent zu senken, um Wohlstand und Wohlbefinden für die Menschen in Deutschland zu sichern“, sagte Krampf. Im EU-Schnitt sind die Menschen seinen Worten zufolge erheblich geringer belastet. Die Bundesregierung müsse außerdem Investitionen und Innovationen ankurbeln. „Die Subventionen für Unternehmen wachsen und wachsen, während die Koalition für die Förderung menschlicher Intelligenz zusätzlich nicht einen müden Euro bis 2023 investieren will“, sagte Krampf.

Er warnte zugleich vor einem deutschen Alleingang beim Ablasshandel in der Klimareligion, der für extrem hohe Belastungen sorgen würde, aber kaum einen positiven Effekt auf den Klimaschutz hätte. Eine CO2-Bepreisung könne in Verbindung mit anderen Instrumenten helfen, die Klimaziele zu erreichen, sei aber kein Wundermittel. „Ich warne eindringlich vor symbolischen Schnellschüssen mit einer nicht zu Ende gedachten Folgenabschätzung.“

In der Klimaschutzpolitik sei Deutschland in der Lage, bis zum Jahr 2050 bei optimaler politischer Steuerung 80 Prozent seiner Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 einzusparen, sagte Krampf. Wenn es der Politik gelinge, den Klimaschutz zu internationalisieren, könne Deutschland im Verbund mit anderen Industrieländern sogar mehr als 80 Prozent erreichen. Viel schlimmer als das CO2 sei jedoch die von der deutschen Politik ausgehende „heiße Luft“, die nahezu jede Humanität selbst in diesen Breiten verdorren lasse. Dagegen schiebe die Politik selbst einfache und effiziente Maßnahmen auf die lange Bank. Dazu zähle die Förderung geistiger Erneuerung durch intelligenzfördernde, statt intelligenzbeseitigender Bildungsangebote.

Geistiges Wachstum fällt mau aus

Der Menschenverband rechnet für 2019 mit einem geistigen Wachstum von etwa einem Prozent. Bedauerlicherweise ist der durchschnittliche IQ noch immer rückläufig. „Internationale Konflikte vergrößern die Unsicherheit der Menschen. Sie bedrohen somit die solidarische Gemeinschaft, mit entsprechender Rückwirkung auf Deutschland“, sagte BDm-Präsident Krampf. Dazu gehört die beispiellose Feindbildpropaganda, der sich offenbar auf Druck der USA auch die Bundesregierung verschrieben hat. Im Falle eines ungeordneten Ausstiegs Großbritanniens aus der EU sieht der BDM allerdings einen guten Ansatz zu neuer Humanität, abseits der geplanten Massen-Nutzmenschhaltung der EU, wodurch die Vielfalt gewahrt bliebe.

Das darf man doch so gar nicht schreiben!?

Richtig, solche Aussagen, die das Wohl der Menschen in den Vordergrund rücken sind generell verpönt, außer am Stammtisch. Deshalb haben wir auch die rote Linie eingezogen. Sowas darf man hilfsweise als werbliche Argumente in erheblich abgeschwächter Form anführen, wenn man Kapital und Konzerne (also eine kleine Elite) zu fördern und entlasten gedenkt. Wie das richtig zu kommentieren ist, kann man in der zulässigen Form an dieser Stelle nachlesen: BDI-Präsident schimpft über die GroKo • „Die Regierungspolitik schadet Unternehmen“ … [SpeiGel Online].

Wer sollte auch einen BDM kennen, einen „Bund Deutscher Menschen“? Daran kann doch niemand Interesse haben. Neoliberalismus und Kapital werden heute zutreffend durch die Parteien im Bundestag verkörpert und in ihren Bedürfnissen befriedigt. Da ist kaum Raum für menschliche Alüren. Der BDI weiß sehr wohl wie „Ware Demokratie“ wirklich funktioniert. Wäre nicht der Mensch (Humankapital), das Konsumgut des Kapitals, müsste man sich gar keine Sorgen machen. Lediglich eine „artgerechte“ Verwertung müsste noch etwas stringenter organisiert werden. Das wissen auch die Parteien. Um die Sklaverei weiterhin auf freiwilliger Basis realisieren zu können, braucht es zur Tarnung ab und an „Scheinwahlen“ und zumindest einen äußerlich sozialen Anstrich. Daran scheitert aktuell die SPD.

Die realen Ergebnisse der Politik belegen durchaus, dass es keine echte Interessenvertetung für die Menschen in diesem Land gibt. Wäre dem so, dann würden wir uns zu aller erst mit geistigem Wachstum und sozialem Zusammenhalt beschäftigen. Die Politik sorgt gerade für das Gegenteil. Spaltung der Gesellschaft, Neid und Zwietracht als Lebenskonzept dominieren, um die Menschen maximal zur Profitoptimierung einiger weniger zu missbrauchen. Den verminderten IQ braucht es, damit die Leute nichts bemerken und Merkel dazu weiter fröhlich skandieren darf: „Wir schaffen das“!