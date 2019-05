„Die Rente ist sicher!“ – 38 Jahre unbändiger Jubel

Wir schreiben das Jahr 2024. Die Rente war erstmals 1986 sicher und ist es immer noch. Unser Blick in die Glaskugel, ernst und tief, verrät uns etwas mehr. Anlässlich der Verbreitung von allerhand Fake-News rund um die sinkende ®Ente und das fälschlich gescholtene deutsche Rentensystem, berichtet nunmehr der Staatsfunk (der von der gerechten Demokratieabgabe finanzierte) über eine Klarstellung durch Bundeskanzler/in Angela Kasn Merkel. Wir veröffentlichen die zu erwartende und staatstragende Rede hier im prognostizierten Wortlaut:

Meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Gen Mitbürger,

mir ist zu Ohren gekommen, dass böse Zungen behaupten, die Rentenkasse würde eruieren, oder erodieren, wäre also leer. Das stimmt ja überhaupt und schon mal ganz und gar nicht. Hinter solch defaitis-Tischen bösen Behauptungen stecken wieder einmal, und das kann ich Ihnen verklickern, die üblichen Verdächtigen. Vornehmlich der olle Trump, dem Trump seine Olle, Putin, die Russen sowieso, die Liga aus Italien und natürlich Ho Chi Minh aus Nordkorea. Khomeini soll auch dabei sein. Übelstes Gesindel – glauben Sie denen nichts!

Richtig ist, was der alte weiße, ähh weise Mann und Wirtschaftsweise Norbert Blüm schon vor Urzeiten (exakt 1986 erstmals) postuliert hat: Die Rente ist sicher! Punkt. Der Nobby musste es wissen, denn schließlich war er ja Doktor, also auch ein typischer Geleerter, genau wie ich. Weiß gar nicht, wie er das hingekriegt hat. Jedenfalls war er nicht an der politisch korrekten Stasi-Akademie in Fernost-Berlin. Naja, egal. Und wenn er schon sowas postuliert, ist das sicherlich auch von der deutschen Post geprüft worden, oder?

Das büssel Gefummel an der Rente …

Richtig ist dagegen, dass es zwar hier und da einige klitzekleine Kürzelungen geben muss, aber dafür tragen meine Diener Minister keine Verantwortung. Schließlich haben wir vor Jahren schon perspektivisch gehandelt und Millionen junger Fachkräfte aus den Epizentren der Künstlichen Intelligenz ins Land geschleustholt. Ja konnte man/frau denn damals jemand schon ahnen, dass die gar nix in die Rentenkasse einzahlen? Heute wissen wir es besser, dank eines Gutachtens meines Haus & Hof-Ökonomen Marzel Fratze vom DIW.

Die Ergebnisse kurz zusammengefasst: Prof. Fratze hat knallhart recherchiert, dass ein Facharbeiter, der vom 25. Lebensjahr bis zum Rentenalter treudoof seine Beiträge abführt, weniger Ansprüche hat als ein Harzer. Also wäre der Muselmann doch schön blöd, wenn er ehrlicher Arbeit nachginge, so das Fazit. Und blöd ist der gewiss nicht. Darüber hinaus hat das Institut überraschend herausgefunden, das Muselmanen traditionell überhaupt nicht gerne arbeiten, sondern lieber ihre Muselfrauen zur Arbeit schicken. Tja, dumm gelaufen, aber jetzt sind sie nun mal da.

Nur keine Bange … alles wird gut

Aber keine Bange, meine lieben Unter-Mitbürger, der Nobby hatte Recht, die Pensionen … ähh … Renten sind sicher. Sie werden sich jetzt fragen, wie schaffe ich das wieder? Nun ganz einfach. Ich habe nur an wenigen Schwellschrauben gedreht. Erstens müssen ehrliche Arbeiter jetzt bis 70 schuften, ihre wertvolle Arbeitskraft zur Verfügung stellen, um Rente zu bekommen. Wer das nicht schafft, wird sanktioniert. Vorzeitige Bezüge werden grundsätzlich abgeschafft, und ohne Abzüge geht es vor 70 nur mit amtsärztlichem Attest. Die kostenträchtige Rentenkasse wird aufgelöst, ihren Antrag stellen Sie demnächst ganz einfach beim „Politisch Korrekten“ im örtlichen Stasi-Büro.

Aber es gibt noch mehr gute Nachrichten: Man kann sein Rentenkonto auch aufpeppen, denn es gibt künftig Pluspunkte für politisch korrekte Gesinnung und aufopferungsvolles Verhalten. Das ist clever. Warum sollen denn die Schinesen immer nur von uns abkupfern? Und Nazis, Rechte etc. pp. kriegen schon mal gar nix. „Ätschi“ oder „auf die Fresse“, um im SPD-Sprech zu bleiben! Für Nachfragen wenden Sie sich bitte an meine Vertrauensfrau Anetta Kahane, die hat auch beim Stasi gelernt und kennt sich da aus.

Die einzig wahre Wahrheit lautet also, und jetzt genau aufpassen: Wir stellen nicht nur die Rente für alle Malocher sicher, sondern auch für diejenigen Menschen/innen, die nicht das Glück hatten, schon länger hier zu wohnen und einer ehrlichen Arbeit nachgehen zu können. So geht sozialistische Marktwirtschaft heute. Und deshalb wird die Rente ewig sicher bleiben, wenngleich wir das Rentenniveau, aus sich ergebenden Sachzwängen heraus, eines Tages auf unter 10 Prozent absenken müssen.

Ich danke Sie!