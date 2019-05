Abitur 2020: neuer Notenschlüssel und „pro bono“

BILD-ung: Das letzte, massenhaft vergeigte Mathe-Abi 2019 könnte doch noch ein Happy-End für die betroffenen Pennäler bekommen. Erste zaghafte Anzeichen sprechen dafür, dass es bundesweit Neubewertungen und gegebenenfalls sogar eine generelle Anpassung des Notenschlüssels geben kann. Letzteres dürfte sich allerdings nicht auf den Bereich Mathematik beschränken, sondern am Ende alle Abi-Fächer erfassen. Wir haben rundherum einmal ein Vielzahl der Argumente gesammelt, die für eine positive Wendung dieses Problems demnächst in Betracht zu ziehen sind.

Zuvor allerdings noch das schlechtere Argument, der Wermutstropfen, welcher an sich gegen jedwede Veränderung und Herumgemache am Notenschlüssel spräche. Da hat sich ein Lehrer geoutet, der doch glatt behauptet, die Mathe-Aufgaben wären nicht signifikant hässlicher gewesen als in den Jahren zuvor. Demnach hätte es lediglich einige marginale Verschiebungen im Bereich des Verständnisses der zu absolvierenden Prüfungsaufgaben gegeben. Hierzu nun der Einstieg in die zu vernachlässigende Contra-Meinung mit dem vielsagenden Titel: Das Mathe-Abi war gar nicht zu schwer – sagt dieser Lehrer aus Bayern … [Watson].

Grundlegend neue Aufgaben für moderne Schüler|innen|x

Zuvorderst muss man anerkennen, dass es eine der ehrenvollsten Aufgaben unseres Nachwuchses ist, den Klimawandel auf dieser Erde zu beenden. Das ist mindestens so ehrenvoll wie der schon lange zurückliegende Kampf des Don Quijote gegen die elenden Windmühlen. Auch das war eine zutiefst visionäre Tat, der es bis heute an der nötigen Würdigung mangelt. Kurzum, wenn es hart auf hart kommt, muss man für solche Ziele auch in den Bildungsstreik treten, egal wie sehr die Sonne brennt. Da können Ausfälle nicht vermieden werden und das Lernpensum muss zwangsläufig darunter leiden. Die regierende Merkel-Junta goutiert das allerdings. Infolgedessen muss der Bildungsapparat diese „Bildungsopfer“ wohlwollend anerkennen und bei künftigen Notenschlüsseln generell einpreisen. Hier sei an die Aktion „More Frei-Days for no Future“ erinnert.

Erleichternd für einen positiven Entscheid bezüglich der Absenkung der Anforderungen an die Schüler kommt der statistisch nachgewiesene Rückgang des IQ hinzu. Waren die Schüler früher einmal in der Lage komplexere Aufgaben zu erfassen und zu lösen, schlägt die Evolution uns derzeit erbarmungslos „in die Fresse“, wie A.nahles sagen würde. Offensichtlich fehlte in Darwins Kalkül die verblödende Wirkung von Smartphones und vergleichbarer Einrichtungen auf bio-logische Körper. So muss also auch das nachgewiesene IQ-Defizit seinen Niederschlag in einem abgemilderten Notenschlüssel finden. Letztlich darf man nicht mehr von der künftigen Nutzmensch-Generation fordern, als diese in der Lage ist intellektuell abzuleisten. Ansonsten bricht das potemkinsche Bildungsdorf wie ein Kartenhaus in sich zusammen.

Funktionale Analphabeten nicht außen vor lassen

Dank unseres grundlegend revolutionierten Bildungssystems steigt die Zahl der funktionalen Analphabeten, wie hier berichtet wird: 7,5 Millionen Deutsche sind funktionale Analphabeten … [Zeit]. Das ist eine Meisterleistung der Diversifizierung, um genügend verwertbares Menschenmaterial für geringst qualifizierte Tätigkeiten zu produzieren. Hier hat die Bildungsgesellschaft schon großartige Arbeit geleistet. Aber das wird nicht ausreichen, denn diese Analphabeten brauchen eine „vernünftigen Abschluss“. Sonst bestünde in der Verwertungskette der „Human Ressources“, selbst am unteren Ende, größte Gefahr durchs Rost zu fallen. Ein Grund mehr ein wenig am Notenschlüssel zu drehen. Letztlich ist es ja nur eine Anpassung an die bestehenden Gegebenheiten. Da müssen wir einfach mal ehrlich mit uns selbst umgehen.

Ab 2020 Abitur auch „pro bono“

Bayern prescht gerne einmal vor. So jetzt auch bei den Abis: In Bayern gibt es immer mehr Einser-Abiturienten … [Süddeutsche]. Das ist schon mal der Wink mit dem Zaunpfahl in die richtige Richtung. Das soll dem Vernehmen nach (und korrekt in den Mund gelegt) der bayerische Bildungsminister mit den Worten kommentiert haben: „Es geht nicht darum etwas zu lernen, sondern einen vernünftigen Abschluss zu haben“. Damit dürfte er bei der aktuellen Verfassung dieser Gesellschaft des Pudels Kern mittig getroffen haben. Damit sind wir schon auf dem Weg zu grundlegend neuen und revolutionären Konzepten in Sachen Bildung.

Es ist gute Sitte, dem Abitur ab und an etwas „Schüler-Latein“ beizufügen. Immerhin ist diese Sprache schon länger tot als unser Bildungssystem und kann deshalb seinen Vorbildcharakter gut erfüllen. Ab und an gab es für fleißige Abiturient|innen den Zusatz „summa cum laude“. Wenn wir also in den kommenden Jahren den gesamten Bildungsprozess weiter optimieren, sollte es nicht ausgeschlossen sein, dass Schüler die 2019 eingeschult werden, bereits im Jahre 2020 ihr Abi mit dem Zusatz „pro bono“ erhalten können, um relativ rasch der weiteren Verwertungskette zugeführt zu werden. Alles geht … wir müssen es nur wollen!