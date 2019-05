Regierungssprecher Seibert fristlos gefeuert

Merkel-Town: Die Bundespressekonferenz sorgt zwar immer wieder für schöne Lacher und nette Kracher, aber selbst die wollen staatstragend rübergebracht werden. Die Freude daran ist beträchtlich getrübt, soweit das nicht professionell genug geschieht. Jetzt saß an der Nahtstelle lange Zeit ein echter Profi, der Steffen Seibert, so meinte man zumindest. Der „seiberte“ über Jahre Regierungsamtliches daher. Seine unübersehbaren Schwachstellen wurden Jahre zu spät erkannt. Darunter litt seit geraumer Zeit die gesamte Bundespressekonferenz. Exemplarisch kann man für dieses elende „Gegurke“ vielleicht den folgenden Streifen hernehmen.

Es hätte nicht viel gefehlt, da hätte die BPK, das ist die amtliche Abkürzung für das Auskunft verabreichende Elend der Bundesregierung, mal einen Comedy-Award abgeräumt. Bevor es allerdings soweit kam, verließ die Ulknudel „Saftzahn Chebli“ das illustre Ensemble. Erhalten blieb dieser freudlosen Veranstaltung der spaßbefreite und wenig wendige Steffen Seibert, von dessen fristlosen Rausschmiss wir nun bereits mehrfach geträumt haben. Inzwischen haben intensive Blicke in die Glaskugel auch etwas zu anwendbaren Kündigungsgründen offenbart.

Er konnte nicht lügen ohne rot zu werden

Eine ganz wesentliche Voraussetzung, um überhaupt in dieser Liga mitspielen zu können, ist es zu Lügen ohne rot zu werden. Das bekommt Stefffen Seibert bis heute nicht auf die Kette. Sobald er wahrheitswidrig antworten muss, weil er dafür bezahlt wird, läuft er rot an und bekommt hektische Flecken. Das signalisiert jedem erfahrenen Beobachter, dass er in dem Moment irgendeinen Stuss von sich gibt, den er vermutlich selbst nicht glaubt. Da er selbst darum weiß, wird er in solchen Situationen zumeist auch noch ungehalten wenn er flunkern muss. Zumindest wenn er dabei ertappt und intensiv nachgebohrt wird

Das alles lässt ihn dann immer wenig entspannt und damit unsicher rüberkommen. Offensichtlich hat er zu lange lediglich Monologe im Fernsehen gehalten. Das ist auch viel einfacher, denn da kamen weder Rückfragen noch kritische Blicke aus der Linse, in die er behände hineinlog. Es fehlte somit jegliche Reflexion für sein Tun. Das ist in der quirligen Bundespressekonferenz deutlich anders. Kritische Blicke und nervige Rückfragen sind eher der Standard. Aber seitdem das dort so ist, ist zumindest der Unterhaltungswert dieser Veranstaltung deutlich gestiegen.

Neben Seiberts mangelnden Fertigkeiten, was spontane Witzigkeit im Wortgefecht anbelangt, gibt es noch eine weitere Unpässlichkeit. Die BPK hat offenbar keine „Maske“. Mithin fehlt es an „Schminke“ und „Puder“, mit dem man seine hektischen Flecken und Rötungen hätte kaschieren können. Ergo ist der Rausschmiss nur folgerichtig. Und sollte das alles tatsächlich nur geträumt sein, dann „seibert“ er noch heute, spaßbefreit wie eh und je für das Merkel-Regime, die sich mit ihm, dem Bundesclown, geschminkt und geschmückt hat.