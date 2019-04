Merkel weist BMBF an Schüler mit „goldenen Schwänzen“ auszuzeichnen

Merkel-Land … abgebrannt: Das wurde jetzt auch höchste Zeit. Endlich kommt die Merkel’sche „Selbstfräulichkeit“ mal so richtig durch … bis an die pubertierende Basis. Hunderttausende Schüler dürfen in den kommen Tagen über großartige Auszeichnungen seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung freuen. Das alles geht zurück auf die direkte Intervention unserer allseits geliebten Führerin, Angela Merkel. Sie setzt damit in jeder Hinsicht nicht nur ein Zeichen, sondern völlig neue Maßstäbe, die wir heute mal etwas näher vermessen wollen.

Aber alles der Reihe nach. Das gesellschaftliche Engagement von Schülern, für wissenschaftliche Sachverhalte, die noch nicht längst nicht bewiesen sind, zeugt ja von generöser Zivilcourage. So schafft man Dogmen bzw. gehorsamen „Glauben“. Auch oder besonders, wenn das alles von bestimmten „Interessengruppen“ zielgerichtet inszeniert wird. Sicher, kein Thema, wer wollte kein besseres Leben auf diesem Planeten führen? Dafür kann man schon mal die Schule schwänzen, halt um die Welt zu retten. Wichtig nur, dass die Eltern sie mit einem SUV dorthin fahren und die Schüler ein Smartphone zur Hand haben, um ihre Anwesenheit beim Protest korrekt zu dokumentieren.

Bereits vor Wochen hat die Staatsratsvorsitzende durchblicken lassen, wie beglückt sie von diesem jugendlichen Engagement ist: Merkel stellt sich hinter demonstrierende Schüler … [Welt]. Für die „Rettung der Welt“ muss auch die Schulpflicht mal ein bisschen beiseite treten, so wie die Staatsgrenzen in 2015 für mehr Menschlichkeit. Wer, außer ein paar Klima-Ungläubigen, wollte das nicht verstehen?

Es ist kein Schulschwänzen, sondern Überlebenskampf

Da wir jetzt wissen, dass das kein Schulschwänzen ist, sondern der nackte Überlebenskampf der jüngeren Generation, ist ganz dringend die Änderung der Sicht auf diese Dinge geboten. Da kann die Tagesschau, propagandistisch korrekt, aushelfen: „Schulschwänzer“ – Ihr seid großartig! … [Tagesschau]. Bei so historischen Ereignissen kann man doch nicht einfach wegsehen! Zitieren wir doch gleich mal das Horsd’œuvre welches uns die ARD-Meinungsfreiheitsanstalt für die üppige Demokratieabgabe zu servieren gedenkt:

Die Botschaft von „Fridays for Future“ ist klar: Tut mehr fürs Klima! Und je länger die Proteste anhalten, desto schwerer wird es, Hunderttausende Stimmen weltweit zu überhören.

Aber teleportieren wir doch diese Story experimentell mal in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wenn die Kids seinerzeit vielleicht für eine verbesserte Zahnpflege die Schule geschwänzt hätten. Immerhin gab es damals so revolutionäre Zahnpflegemittel, von denen möchten wir heute nicht mal mehr albträumen. Aber die Zahnpasta war so gnadenlos antibakteriell, dass es damals ein absoluter Brüller war. Hier mal ein Link zu der radioaktiven Zahnpasta … [Wikipedia]. Völlig unverständlich, dass heute niemand mehr etwas davon hören will, gelle, obwohl kein Bakterium es damals überlebte. Seinerzeit war es wissenschaftlich genauso erwiesen, wie heute die Sache mit dem CO2 und dem ausschließlich menschengemachten Klimawandel. Wie konnte diese alternativlose Zahnpflegemethode für modern(d)e Menschen damals durchs Rost fallen? Da hätte sich auch eine Staatsratsvorsitzende, wie ein Mann (mit Raute) dahinter gestellt.

Wie komme ich zu einem „FreiDay“?

Sicher, im Moment geht es nicht nur um den gesunden und kernigen Biss, noch viel weniger um den gesunden Menschenverstand. Jetzt geht es zur Abwechslung mal um die „Rettung der Welt“ mittels vermehrtem CO2-Zertifikatehandel. Dafür die Schüler in die Spur zu schicken in schon eine propagandistische Meisterleistung. Blöd nur, wenn es wer bemerkt. Für das Schulschwänzen macht das allerdings kaum einen Unterschied, mit der Ausnahme, dass Angela Merkel den nächsten Rechtsbruch, wie oben dargelegt, offen goutiert. Sie rüttelt mal eben, zusammen mit den Grünen, aus eigenen Überzeugungen an der Schulpflicht.

Selbstverständlich unter vollem Applaus der Kinder, die lieber mal einen „FreiDay“ abfeiern, als blöd in der Schule abhängen zu müssen. Samstags und in den Ferien könnte der Effekt bedeutend geringer ausfallen. Aber warum sollen sich nicht auch intelligente Kids diesen Tag zunutze machen? Dafür kann man sich auch mal ein wenig instrumentalisieren lassen, denn das bildet letztlich ja auch.

Und sind wir doch mal ehrlich … wenn Merkel das Schulschwänzen gut findet, dann wird es höchste Zeit, dass das Ministerium dafür auch „goldene Schwänze“ für die kreativsten Schwänzer verteilt. Alles andere wäre jetzt nicht mehr zu vertreten. Natürlich sind das „genderneutrale Schwänze“ … quasi sowas wie Orden. Schließlich kann man den Kindern keine „Abhänger“ fürs Schwänzen geben, das muss schon was mit Bezug zum Thema sein. So als Erinnerung an den tapferen Existenzkampf und natürlich als weitere Ermunterung für die Schüler, des öfteren mal der Schule fernzubleiben, sofern es der Partei und ihrer Gesinnung dienlich ist. Wer allerdings die Schule schwänzt um ggf. von den eigenen Eltern unterrichtet zu werden, die Probleme mit diesem Schulsystem haben, der gehört nach wie vor von der Polizei eingesammelt. Soviel Freiheit kann man den Eltern in Deutschland auch wieder nicht zubilligen. Da müssen die Schüler schon mit dem amtlich goutierten Klima-Kampf vorlieb nehmen.

Die richtigen Signale senden

Was Merkel in diesem Zusammenhang unterlassen hat, ist, den Kindern einmal das Geschäftsmodell näher zu erläutern. Jenes, für das sie mit Merkels Segen auf die Straße strömen und den Freitag schwänzen dürfen. Naja, man muss Merkel zugutehalten, das einige Kids ihr das hätten übel nehmen können, wenn sie wüssten wofür sie wirklich auf die Straße gehen. Es gibt genügend Missstände auf diesem Planeten, die wahrlich nach erheblich mehr Aktion und Beteiligung verlangten. Nur lassen die sich nicht so erfolgversprechend vermarkten und werfen lange nicht so einen Mega-Profit ab.

Was nun die Merkel offenbar mit Kalkül versäumt hat, holen wir hier einfach mal mit anderem Kalkül nach. Hier nun ein kleiner Lehrfilm zum „Friday for Future“. Darauf geht die Dame in dem Video etwas näher ein, wer die treibenden Kräfte in diesem CO2-Drama sein könnten. Das ist ausgesprochen interessant, wird aber Leute nicht sonderlich interessieren, die bereits der staatlich betonierten Meinung verhaftet sind. Es gibt auch keine Forschungsgelder dafür, das Gegenteil der aktuellen Klimareligion wissenschaftlich zu untermauern. Das Ziel ist festgelegt: „Abkassieren“, ob mit oder ohne Klimawandel, ist eigentlich völlig egal.