Der Fluch der ergrünenden Flugbereitschaft

Man kann es kaum fassen aber es scheint ein permanentes Thema zu sein. Die Pannenserie bei den Regierungsfliegern reißt nicht ab. Nach der prominentesten Pannen-Queen Angela, im November vergangenen Jahres, jagte eine Panne die andere. Ihre Opfer hießen Heiko Maas, Frank Walther Steinmeier, Olaf Scholz und Gerd Müller. Ausgerechnet die „Konrad Adenauer“ hatte nun erneut technische Probleme und fällt für die Nutzung aus. Genau diese Maschine war 4 Monate in einer Generalüberholung. Bei einem Testflug am 09.04.19 platzte ein Reifen bei der Landung. Wann platzt endlich mal den Verantwortlichen der Geduldsfaden?

Ich kann mir nur vorstellen, dass die AfD an diesem Dilemma schuld ist. Nach unbestätigten Meldungen, soll es sich wohl um den Reifen ganz rechts außen handeln, was ein sicheres Indiz ist. Diesem ist anscheinend der Kragen geplatzt, nachdem er zum 3. mal nicht zum Vizekondom vulkanisiert wurde. Auch im rechten Antrieb soll ein braunes Düsentriebwerk w(m)erkeln. Da sollte dringend ein Untersuchungsausschuss her. Der Verfassungsschutz muss die sofortige Beobachtung der AfD anordnen, bevor die Flieger im braunen Sumpf versinken.

Grüne haben für jede Lösung ein Problem

Aber das stellt keine Hürde dar, denn die Grünen haben ein Problem für jede Lösung. Die Bundesregierung sollte dringend den Experten Rat der Fraktion der Grünen einholen. Die haben schon angedeutet, eine grüne, umweltverträgliche Lösung parat zu haben: Düsenantrieb raus! Elektroantrieb rein! Da nie sonderlich viele Passagiere an Bord der Regierungsflieger sind, werden die freien Sitzplätze mit wieder aufladbaren Akkumulatoren bestückt, die die Form eines sitzenden Passagiers haben und vorschriftsmäßig angeschnallt werden können. Alternativlos stünden noch die kleinen gebrauchten AIRminiBUS A3,2 von der Lufthansa zur Verfügung.

Da Rauchen an Bord nicht erlaubt ist, müssen sich auch die „Battagiere“ daran halten. Falls sie dann doch in Flammen aufgehen, fallen Sauerstoffmasken aus der Decke, damit das Feuer genug vegane Nahrung hat. Im Falle, dass die Maschine es schafft abzuheben, garantieren die Grünen eine Reichweite von brauchbaren 25 km, die auf 30 km ausgedehnt werden kann, wenn genügend Luft-Ruderer der öffentlich-rechtlichen Medien an Bord sind. Darüber hinaus soll es eine Ladesäule in jedem Bundesland geben, die umweltfreundlich, von einem Windrad angetrieben wird, mit einer ökologisch vertretbaren und kurzen Ladezeit bis 2030.

Ohnehin reisen unsere Politiker viel zu viel. Darum wollen die Grünen das Fliegen jetzt kontingentieren. Der „Luftfahrtexperte“ der Grünen, Dieter Janecek, hat eine Art Flugverbot für Deutsche gefordert, wegen CO2. Er will eine Zuteilung („Kontingentierung“) fester „Buchungsbudgets“ von drei Flugreisen pro Bürger im Jahr, um den Planeten abzukühlen. Da ist es doch praktisch, wenn wir gleich mit den Regierungsfliegern anfangen. Was wollen unsere Politiker auch in fernen Ländern, wo sie nicht einmal das heimische auf die Reihe kriegen? Wir haben ja inzwischen genügend Volksvertreter aus aller Herren Länder im eigenen Land.

Können Regierungsflieger in Frührente gehen?

Und wenn die Regierungsflieger schon nicht mehr gebraucht werden, schicken wir sie in „Rente mit 67“. Gefühlt haben sie alle dieses Alter schon erreicht. Bundesfinanzminister Scholz kann sich vorstellen, die eingesparten Milliarden, die bisher für Wartung und Kerosin angefallen sind, in neue Kanäle umzuleiten und davon sofort die nächste Diätenerhöhung zu finanzieren. Schließlich ist ja die Alltagsbelastung der Abgeordneten erheblich gestiegen, da die bisher garantierten Erholungsflüge, zu den vielen Freunden in aller Welt entfallen müssen.

Die Bundeskanzlerin muss nicht mehr zum G20 Gipfel, mit einer Passagiermaschine von Madrid nach Argentinien fliegen, denn G20 Gipfel können wir selbst. Hamburg hat sich als idealer Austragungsort empfohlen. Der Einladung folgen nicht nur prominente Staatsgäste und Politiker, nein auch die Antifa wird ganz spontan anwesend sein und die Gipfel-Teilnehmer freundlich mit „Welcome to Hell“ begrüßen. Die Organisation der Veranstaltung übernimmt die „Rote Flora“. Der Versammlungsraum wird in schwarze Blöcke unterteilt und zu Beginn sollen mehrere Freudenfeuer in Hamburg entzündet werden auf denen der Polizeichor singt „Herr gib uns Mut“.