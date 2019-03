B 737: Mit schöner Warnleuchte gegen Garantie-Tod

Chicken-Cargo: Nun, auf ein paar Hundert Menschenleben kommt es im großen „Business“ für gewöhnlich nicht an, sofern der Rubel … Verzeihung … der Dollar nur intensiv genug rollt. Eine fürs Nase-Hoch-Fliegen bekannte Herstellerfirma von Flugzeugen namens Boeing nimmt das Ganze durchaus gelassen. Dort weiß man nur zu gut, dass der laufende Profit, die eventuell mal zu zahlenden Entschädigungen für Absturzopfer locker wett macht. Die müssen dazu vor Gericht erst einmal einige Prozesse gewinnen. Anders als Menschenleben, wachsen exklusive Profite bedauernswerter Weise immer noch nicht von alleine nach, die sind und bleiben unwiederbringlich.

Das Problem, rund um das märchenhafte Albtraum-Flugzeug 737 Max & Moritz, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Auch dass zwei Piloten-Crews den Kampf gegen die Boeing-Sensoren und -Software verloren und dabei mehrere hundert Menschen draufgingen. Vielleicht muss man dazu noch wissen, dass die Meinung der Kaufleute bei der Konstruktion solcher Flieger immer wichtiger wird. Letztlich müssen also die Ingenieure die Vorgaben der Kaufleute erfüllen und nicht unbedingt in Sachen Technik und Sicherheit brillant sein. Die einzige Vorgabe die wiederum Kaufleute kennen, ist: „billig“! Damit dürfte das eigentliche Dilemma des 737 Max & Moritz Albtraums recht gut umrissen sein.

Piloten und Ingenieure sind gefährlich für Manager

Warum sollte man auf erfahrene Piloten oder gar Ingenieure hören? Die würden ohnehin nur die goldene Vorgabe der Geschäftsleitung infrage stellen oder gar zerstören. Besser, man stellt ein paar Ingenieure im eigenen Haus ab und überlässt sie der Flugsicherungsbehörde (FAA), das macht gleich alles noch sehr viel billiger und hält somit bei den Flugzeug-Zertifizierungen die Kosten gering. So ist es auch mit diesem Uralt-Modell gelaufen. Es ist immer mal ein wenig nachgebessert worden. Eine grundlegende Neukonstruktion des Fliegers, trotz gravierenden Umbauten ist aus Kostengründen unterblieben und hat sich bis zum heutigen Tage für Boeing bezahlt gemacht. Nach deren Willen soll das auch so bleiben.

Um was für eine Gurke, oder besser fluguntauglichen Albtraum es sich bei der B 737 handelt, wird an dieser Stelle etwas näher ausgeführt: B 737 MAX – Endlich muss der Schrott aus Seattle am Boden bleiben … [Anderwelt]. Da lässt ein Pilot seiner Begeisterung über die Stilllegung dieses Flugzeugtyps weltweit seiner Begeisterung völlig freien Lauf. Sehr dezidiert beschreibt der ehemalige Berufspilot in dem Aufsatz sämtliche Krankheiten die über die Jahrzehnte in den Vogel hineingezüchtet wurden.

Mit Softwareupdates harte Hardwaremängel beheben

Zurück zu den satten Profiten. Jetzt hat Boeing erwartungsgemäß verlauten lassen, dass der Konzern das Fehlkonstrukt B 737 Max mittels Softwareupdate wieder in die Lüfte bringen will. Das kann man hier etwas blumiger nachlesen: Software-Update • So will Boeing die 737 Max sicherer machen … [SpeiGel auf Linie]. Ergänzend soll es allerdings noch eine Warnleuchte im Cockpit geben, die den Ausfall der in Verruf geratenen Sensoren signalisiert. Jene Sensoren, die bislang zuverlässig dafür sorgten, dass sich die Maschinen auch gegen den Willen der Piloten erbarmungslos in den Erdboden bohrten. Die eigentliche Neuerung, flankierend zum Softwareupdate ist, dass diese Kontrolllampe jetzt nicht mehr gegen Aufpreis, sondern kostenlos bei Boeing zu haben sein soll. Da wird ein Kaufmann in der Konzernzentrale bei Chicken-Cargo … ähh … Chicago … Krokodilstränen geweint haben.

Ob diesmal auch die firmeneigenen, der FAA überlassenen Ingenieure die Zertifizierung vornehmen dürfen, ist nicht überliefert. Aber um Kosten zu sparen ist das sehr wahrscheinlich. Das oben gezeigte Flugzeug ist übrigens eine B 737 Mini, die zwecks Schadensbegrenzung zum Einsatz gekommen wäre (weniger Personenschäden aufgrund minimierter Kapazität), sollte das Softwareupdate die nachhaltigen, physischen Probleme des Fliegers nicht verlässlich beheben können. Das Katastrophen-Ersatz-Modell hier unten ist übrigens von der Air-Bus und -Taxi Konkurrenz.