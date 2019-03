Brauereien mischen Glyphosat illegal ins Bier

Bananistan: Der Wettbewerb ist hart, da zählt jedes „Feature“ am Produkt, um die Konkurrenz effektiv auszustechen. Das gilt besonders im Getränkesektor, aber auch in der Sattmach-Industrie (ugs. Landwirtschaft) allgemein. Da braucht es afrikanisches Tiefenwasser eines Schweizer Konzerns oder auch besonders scharfe Cola-light, mit der man vorzugsweise Chrom zum Glänzen oder das Klo tiefengereinigt bekommt. Bei den Brauereien, im Bereich der Biere, scheint nunmehr Glyphosat der letzte Schrei der Bierveredelung zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen allerdings gänzlich ohne Lizenzierung durch den Hersteller Monsanto, der ja bekanntlich von Bayer verschluckt wurde.

Über Jahre hinweg konnten die Brauereien auf diese Weise unerkannt ihr Bier pflanzenschützend richtig veredeln. Dieser gängigen Praxis setzte dann die Stiftung Warentest ein jähes Ende. Hier mehr dazu: Nachgewiesen in allen Proben 🍶 Deutsche Biere sind mit dem Unkrautvernichter Glyphosat belastet … [T-Online]. Die haben einfach mal nachgesehen, was so abseits des Reinheitsgebots noch so alles im Bier verpanscht ist. Ob Bayer diesem Verein diesbezüglich etwas gesteckt hat, konnten wir allerdings nicht in Erfahrung bringen.

Glyphosat im Bier ist immer ein Highlight

Fest steht, dass die Glyphosat-Zugaben zum Bier durch keine der getesteten Brauereien bei Bayer lizenziert wurden. Um diesen Status Quo weiter beibehalten zu können, beschloss die GroKo noch im Jahre 2016 die implizite Weiterverwendung von Glyphosat. Siehe hierzu die folgende Grafik zum Abstimmungsverhalten im Bundestag, was dieses Zeugs anbelangt.

Nun droht großes Ungemach. Bayer steht derweil in Amerika wegen Glyphosat massenhaft vor Gericht. Dort soll das Zeugs angeblich überaus gesundheitsschädlich sein. Wir wissen natürlich, dass das in Europa gar nicht sein kann, da die EU das Zeugs hier relativ problemlos zulässt. Wenn dem so ist, muss das sehr gesund sein und schützt zumindest die Gesundheit von Agrarkonzernen. Womöglich kann Bayer auf diese Weise, mit den Klagen gegen die hiesigen Brauereien, wegen illegaler Nutzung des Glyphosat, einiges wieder wettmachen, was dem Konzern in den USA auf die Füße fällt. Man muss halt die Umsatzfeste feiern wie sie fallen.

Offensichtlich aus Angst vor solchen Klagen, scheinen die Brauereien längst ihren illegalen Glyphosateinsatz im Bier drastisch zurückgefahren zu haben. Das jedenfalls legen die Zahlen von Stiftung Warentest nahe (siehe Link in zweitem Absatz), die sowohl im Jahre 2016 als auch im Jahre 2017 allerhand Biere auf diese edle Chemikalie untersuchten. Hatte Hasseröder in 2016 noch soviel Glyphosat an Bord, dass man bei mäßiger Urinierung des Gartens diesen unkrautfrei halten konnte, hat selbige Brauerei in 2017 fast gänzlich auf dieses Feature verzichtet. Womöglich waren das auch nur noch die Restbestände in den Leitungen, die zu diesen geringen Testergebnissen führten.

Glyphosat wirkt, je nach Kontinent, stets anders

Darüber hinaus muss sich Bayer gar nicht soviel Sorgen um die Auswirkungen von Glyphosat auf die Menschen machen. Zumindest nicht in Europa. Etwaige Schäden werden hier nach so einer Art Gliedertaxe kompensiert. Da kommt der Konzern im Schadensfall erheblich günstiger weg als in den USA. Dort fallen etwaige Schadenersatzansprüchen immer sehr üppig aus. Dort kann das richtig teuer werden. Da das „Menschenmaterial“ hierzujlande aber überwiegend als nachwachsender Rohstoff klassifiziert wird, hat es bei uns mehr den Charakter einer Sachbeschädigung.

Wie dem auch sei, das Thema Glyphosat im Bier bleibt spannend. Insbesondere unter dem Aspekt, wie sich die Brauereien gegenüber Bayer herausreden wollen, wie das edle Glyphosat in ihr Bier kam. Das verspricht überaus spannend zu bleiben. Die stille Hoffnung, damit auch die Schwarz-Pest im Bundestag in den Griff zu bekommen, bleibt bestehen. Davon abgesehen laufen auch sehr viele Nichtbiertrinker mit einer beträchtlichen Portion Glyphosat im Körper herum, wie andere Untersuchungen ergaben. Ob Bayer die auch noch alle verklagen wird, bleibt abzuwarten. Offensichtlich ist Bayer nicht wirklich Herr seiner Gifte, was immer uns das bedeuten soll.