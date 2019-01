Microsoft schickt Recycler 15 Monate in den Knast

Microhard: Nicht wenige Menschen hadern mächtig mit den Zuständen auf diesem Planeten. Wenn man aber erst einmal die Wertigkeiten richtig begriffen und verinnerlicht hat, dann ist alles ganz einfach. Zumindest für Microsoft, solange man sich auf dem Boden des Rechts bewegt. Das Recht wiederum ist nicht ganz grundlos von Menschen gemacht … von Machtmenschen. Und wer es sich leisten kann, ein anständiges Recht selbst machen zu lassen, ist deutlich im Vorteil. Der gehört zu den scheinbar Glücklichen. Und so kommt es auch, dass die Umwelt eigentlich nichts wert ist und erst wenn man die ihr abgerungenen Dinge mit „Recht“ kombiniert, wird es richtig profitabel.

Jetzt gibt es Menschen, wie den Eric Lundgren. Das sind Leute, die denken angestrengt darüber nach, wie man beispielsweise die Lebensdauer von Gebrauchsgegenständen signifikant verlängern kann. Wie man Müll vermeidet und wie man möglichst ressourcenschonend mit der Natur umgeht. Das allerdings steht manchmal in krasskonkretem Gegensatz zu den Interessen einiger Konzerne. So störte sich auch Microsoft an dem Treiben des besagten Menschen und sorgte dafür, dass er für den Frevel, den er am Microsoft Konzern mit seinem Öko-Aktivismus beging, erstmal für 15 Monate zur Besserung in den Knast einrücken musste.

Was war da jetzt so kriminell?

Kurz zusammengefasst ging es um Wiederherstellungs-CDs zu verreckten Microschrott-Rechnern. Meistens schmeißen die Leute diese CD´s nach dem Kauf der Geräte einfach weg. Wird dann die Hardware später einmal aus dem Müll gerettet, hat er eigentlich eine Lizenz, aber die Software muss wiederhergestellt werden, nur fehlt jetzt diese CD dafür. Für die geretteten Rechner erstellte Lundgren nun entsprechende Wiederherstellung-CDs und gab diese für 25 Cent das Stück weiter. Man könnte hier womöglich Selbstkosten vermuten. Damit war allerdings, so Microsoft, seine „Gewinnerzielungsabsicht“ hinreichend bewiesen und er habe sich infolgedessen als „Softwarefälscher“ strafbar gemacht.

Microsoft selbst gibt diese CDs tatsächlich zum Selbstkostenpreis ab und betont, daran nichts zu verdienen. Der Konzern nimmt lediglich 25 Dollar für so eine CD, ist aber anders als Lundgren eben zur Herstellung berechtigt. Das ist der signifikante Unterschied. Damit wird die Rechnung für einen billigen Schrottrechner aber schon wieder sehr unübersichtlich bis grenzwertig und meistens kann der dann gleich auf dem Schrott verbleiben. Der protentielle Kunde darf zu Neuware greifen, das stärkt Umsatz und Gewinn. Die beinhaltet dann wieder entsprechende Lizenzen. Nur so kann der profitable Wegwerf- und Profitmaximierungszyklus ungestört aufrechterhalten werden.

Recht muss Recht bleiben und die Erde ein Verbrauchsgut

Entsprechend „rechthaberisch“, immerhin per Gerichtsurteil belegt, gab sich dann auch der Konzern sogleich „Macrohard“ und rechtfertigte nochmals das harte Vorgehen gegen diesen „kriminellen Öko-Aktivisten“. Öko hört genau da auf, wo es einen Konzern Umsatz- und Profitanteile kosten kann. Das hätte auch der böse Lundgren wissen müssen. Hier ist die nachgängige Reaktion von Microsoft zusammengefasst (englischer Text): Microsoft responds to e-waste recycler’s jail sentence: „he was counterfeiting Windows software“ … [TheVerge]. Man kann es auch als Beleg dafür nehmen, das Recht, gepaart mit sehr viel Geld, erheblich besser funktioniert, als mit mittellosen Müllschluckern.

Zwar beginnt Frank Shaw, Corporate Vice President of Communication bei Microsoft damit, dass er die Unterstützung von Microsoft für Refurbishing und Recycling bekräftigt. Aber noch besser sei es, wenn man das mit Hardware mache, die nicht unbedingt Software von Microsoft benötige. Den letzten Satz wird er sich wohl nur gedacht haben. Und so ist es aus Sicht des Konzerns nur recht und billig, dem Lundgren die „Microhell“ auf Erden zu bereiten. Für seine Chuzpe, sich dem Multi-Millionen-Modell von Microschrott bei der Sekundär-Abzocke der Endnutzer in den Weg zu stellen, war Microsoft bei diesem Prozess nichts zu teuer.

Denn es ist durchaus legitim und gesetzlich, und darauf hat man Patente, besagte Kundschaft ein zweites Mal für ein und dieselbe Lizenz (für das Gerät) zur Kasse zu bitten. Dummheit, wie auch zu schnelles Wegwerfen oder Verlegen von CDs, hat ganz besonders bei Microsoft seinen Preis. Aktuell kostet das 25 Dollar und eben nicht 25 Cent wie bei dem kriminellen Recycler Lundgren. Recht, gepaart mit Profit, ist am Ende mal wieder sehr viel wichtiger, als irgendwelchen Schrott mit billigsten Mitteln wiederzubeleben, weiter zu verwenden, in Funktion zu halten und so sinnvoll Ressourcen zu schonen.