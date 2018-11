„Aus“ für Spahns Beitragszahlerproduktionsrabatt

Happy Hour Town: Jung, schön, schwul und reich an Diäten. Wie verdreht muss man in so einer Position sein, um seinesgleichen gegen sich aufzubringen? Jens Spahn schafft das sogar mit links. Jetzt bleibt die Frage im Raume stehen, macht der Gesundheitsminister das aus purem Populismus, um Bonuspunkte für das „Merkel-Erbe“ anzuhäufen, oder sollte man ihm dabei eine gewisse Überzeugungstäterschaft zubilligen? In jedem Fall ist es ihm mit seinem Ansinnen gelungen erneut ein Schlaglicht auf die Beitragszahlerproduzenten zu richten.

Seine Idee war es, die Kinderproduzenten, also die der künftigen Beitragszahler, besonders zu begünstigen. Das sind die Typen, die trotz der widrigen Lebensumstände in Deutschland einfach nicht verhüten wollen oder können. Die trotz „Genderhammer“ noch immer nicht schwul respektive lesbisch geworden sind. Hier gibt es mehr Stoff zum originären Sachverhalt: Spahn: Kinderlose sollen mehr zahlen … [Deutschland Fuck]. Darüber hinaus ist es kontraproduktiv, angesichts immer wieder debattierter „Überbevölkerung“, so einen Unsinn auch noch honorieren zu wollen. Und die Förderung der Produktion von „Biodeutschen“ geht gar nicht. Einerseits würde es der AfD in die Hände spielen und andererseits wäre es total diskriminierend.

Aus Sicht der Massennutzmenschhaltung ergibt sogar noch ein ganz anderer Blickwinkel. Denn aus Gründen der „Profitoptimierung“ und zur Stärkung der „Volksausbeute“ liegt es unstreitig auf der Hand, dass man solche Leute nicht auch noch finanziell hofiert. Wofür auch? Das ist völlig kontraproduktiv. Ab einem gewissen Bildungsniveau, so sagt man, vermehren sich die Leute ohnehin ganz von alleine wie die Karnickel. Da haben seine Kollegen völlig recht, wenn sie ihn diese´bezüglich bremsen. Es macht erheblich mehr Sinn, einfach nur das Bildungsniveau weiter drastisch zu senken und schon läuft die Produktion von Beitragszahlern wieder auf Hochtouren. Abgesehen davon, spart es noch enorme, völlig unnütze Aufwendungen im Bildungsbereich, die man besser gleich rasch nach oben umverteilen kann.

Wie man alles besser macht

Flankierend ist die hiesige Gesellschaft noch um neue Gruppen zu „bereichern“, die noch keinen blassen Schimmer davon haben, was Verhütung bedeutet. Das passiert auch gerade sehr erfolgreich. Leute, die die Beitragszahlerproduktion noch aus EigenanTrieb richtig ernst nehmen oder ggf. für den erstrebten Erfolg sogar die Frauen schwangerprügeln. Dann stimmt das mit den Zahlen auch wieder. Aber edelstes Steuergeld für so einen Unsinn herzuschenken ist doch ein Frevel wider dem Neoliberalismus. Der Jens Spahn sollte sich besser mal entscheiden, für welche Klientel er in Zukunft tatsächlich arbeiten will. Sollte er weiterhin dem „Pöbel“ die Stange hakten wollen, ist eine Disqualifikation beim Rennen um das „Merkel-Erbe“ mehr als wahrscheinlich.

Da macht es sein Kontrahent, Friedrich der AusMERZer, sehr viel gründlicher. Seine Auftraggeber sitzen in ganz anderen Kreisen und haben mit Bundestag und Kanzleramt nichts weiter am Hut, außer, dass sie diese Institutionen regelmäßig zu eigenen Nebenstellen umfunktionieren, um die Profite weiter zu optimieren. Exakt das hat der Jungspunt Spahn einfach noch nicht begriffen. Womöglich hängt er noch irgendwelchen abgewrackten Demokratie-Idealen nach, die man ihm in der Schule einst einbläute. Nur mit der Realität wird das wohl kaum etwas zu tun haben.

Dann warten wir doch mal seelenruhig ab, bis der Spahn jetzt von alleine dahin kommt, sich diesen Rabatt aus dem Kopf zu schlagen. Bis er exakt dahin kommt, so wie es sich gehört, die Beitragszahlerproduzenten eher mit einer Vergnügungssteuer zu überziehen. Die Bemessungsgrundlagen sind leicht und schnell bestimmt. Jede Lebendgeburt kann somit als nachweisbarer und steuerpflichtiger Tatbestand gewertet werden und die Staatskasse aufbessern. Wer also Verhütung richtig beherrscht, oder vom andern Ufer ist, der kann auch weiterhin steuerfrei pimpern. So erst macht man richtige Klientel-Politik, die in seinen Kreisen durch Beförderungen und Extrazuwendungen honoriert wird. Hätte er nur mal den abgefuckten Merz gefragt.