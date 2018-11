Hitlergruß nennt sich im Legoland „Ninja Tip“

Legoland: Es ist schon ein echtes Kreuz mit dem legendären steifen Arm aus Deutschland. Das Verbot des einstigen Markenzeichens scheint die Bewegungsfähigkeit, besonders von jungen Menschen, enorm einzuschränken. Jetzt ist er wieder da, der steife Arm. In anderen Ländern ist das weniger ein Problem, dort darf nach wie vor völlig frei gestikuliert werden. Das wiederum wächst sich für die deutsche Jugend zu einer massiven Behinderung aus. Ergo bahnt sich der Hitlergruß seinen Weg durch eine ungewohnte Hintertür in die Kinderzimmer.

Noch etwas präziser, kommt der Hitlergruß jetzt mit dem Legoland unmittelbar in den Aktionsbereich der Kinder. Dort kann man stundenweise den steifen Arm proben. Selbstverständlich unter einem ganz anderen Vorwand. Das ist ja der perfide Trick dabei. Aber steifer Arm ist nun mal steifer Arm. Der ist und bleibt zumindest in Deutschland verboten, selbst wenn man sich die zugehörige, verbale Grußformel anständig verkneift und lediglich die Geste wortlos vollführt. Noch schlimmer, denn es sind nicht mal Nazis, die das erste großdeutsche Legoreich … ähh … Land betreiben.

Also da muss man sich, eingedenk des uns vorliegenden Beweismaterials, ernsthaft fragen, ob es zur Spielsteuerung nicht geeignetere Gesten gibt als ausgerechnet den Hitlergruß. Sofern vergleichbare Gesten gefordert sind, um den Spielzweck zu erreichen, wäre es vielleicht angemessen gewesen die Probanden dies mit den Beinen ausführen zu lassen. Einerseits wäre das in jedem Fall völlig unverdächtig und hätte andererseits das Potential, den Unterhaltungswert besagter Spiele noch um ein Vielfaches zu steigern.

Verdächtige Details

Angesichts der bildlich beschriebenen Details ist es äußerst irreführend, sowas als „Ninja Tip“ zu verkaufen. Wenngleich die Verflechtungen Japans zu Hitlerdeutschland hinlänglich bekannt sind, haben sich die Ninjas niemals für den Hitlergruß interessiert. Den steifen Arm jetzt noch mit den heldenhaften Ninjas in Verbindung zu bringen, ist Desinformation pur. Alles nur um den Hitlergruß hier irgendwie in Deutschland wieder hoffähig zu machen? Was für ein Quark. Die meisten Kids können mit dem eigentlich sowieso nichts anfangen. Einzig, dass er verboten ist, macht ihn noch interessant.

Selbst die vielen Nazis im Bundestag haben sich dieses Grußes niemals bedient. Auch nicht, nachdem viele von Ihnen die Partei gewechselt haben. Lediglich die Merkeljugend (ugs. Antifa) muss sich zwecks vermehrter Öffentlichkeitsarbeit für die echten Nazis, hin und wieder des steifen Arms bedienen. Für diese Gruppe scheint also der Reiz am Hitlergruß noch längst nicht verflogen zu sein. Vielleicht ist es auch nur der Reiz des Verbotenen, exakt das sollte man beim Nachwuchs nicht ausschließen. Hitlergruß-Mann von Chemnitz bei der Antifa in Berlin wieder aufgetaucht? … [Philosophia-Perennis]. Oh Gott, was ist denn das für ein Quelle? Die ist doch rechts?! Wollen die einen der ihren jetzt der Merkeljugend unterschieben?

Wie dem auch sei. Es ist ein Unding, unter dem Label „Ninja“, unseren Kleinen den steifen Adolf-Arm wieder unterzuschieben. Da sollte sich das Legoland besser nochmals besinnen, ob man die Unterhaltungsgeräte nicht wirklich mit anderen Gesten steuern kann. Ggf. auch mal mit dem blanken Hintern oder einfach mit einem Wackelköpfen. Es kann doch nicht angehen, dass da nur dieser elende und hier verbotene Hitlergruß geeignet sein soll. Das ist eine äußerst schlechte Programmierleistung, am Rande der Legalität … und unter deutlicher Missachtung deutscher Gesetze.