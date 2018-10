Spahn bringt sich als Merkel-Meuchler in Position

Deutsch-Absurdistan: Der machtgeile Jens hat mit dem anderen Geschlecht nicht so sonderlich viel am Hut. Das scheint ihm die Tätigkeit als interner Merkel-Meuchler um einiges zu erleichtern. Soweit eine solche Haltung nicht sogar die Voraussetzung ist, sich ungehemmt an „das Merkel“ heranzuwagen. Um nun seinen Führungsanspruch für diese Bananenreplik zu untermauern, fliegt er flugs mal rüber in die USA. Genauer noch, nach Washington, um dort diensteifrig zu buckeln. Exakt wie es sich für gute Schleimspur-Führungskräfte dieses Verwaltungsbezirks seit eh und je gehört.

Immerhin kann der Sicherheitsberater von Donald Trump (John Bolton) seinem Chef jetzt wahrheitsgemäß berichten, er habe den Jens Spahn schon mal leibhaftig gesehen. Ob Spahn für den Kanzler-Sicherheitscheck in den USA, bei seinem jetzigen Besuch, bereits Stuhl- und Urinproben abgeben musste, um als deutscher Kanzlerdarsteller auch die nötigen Weihen aus den USA zu erhalten, ist bislang nicht bekannt. Ob Trump aber dem Jens seine Vorliebe für Jungs in der Art anrechnet, dass er ihn auch gerne in dem Amt sähe, ist ebenso wenig überliefert.

Kurz um, der Jens hat mehr oder minder einen Blindflug gen USA unternommen, in der Hoffnung, irgendwie die eigene Reputation ein wenig aufbrezeln zu können. Beim Auswärtigen Amt jedenfalls scheint er damit noch keine Punkte erhascht zu haben. Ganz im Gegenteil, die zeigten sich wohl recht amüsiert über seinen Ego-Tripp: Nach US-Reise √ Spott für Spahn … [SpeiGel auf Linie]. Das Amt ist derzeit SPD-geführt und deshalb dürfen die auch über diesen Schelmenstreich offiziell spotten.

Auswirkungen des Bio-Terrorismus auf Kanzler(innen)darsteller(in)

Absolut interessant war demzufolge der offizielle Anlass, zu dem er als Gesundheitsminister unbedingt in die USA reisen musste. Eine völlig neue, bislang unbekannte Bedrohung: der „Bio-Terrorismus“. Schon mal davon gehört? Nein! Da kann man mal sehen wie brandneu dieses sicherheitsrelevante Thema ist. Das rechtfertigt jede Eile. Nicht einmal die bilateralen Gremien, die sich auf Fachebene mit Terrorismus befassen, kennen bslang dieses brisante Thema.

Was man sich darunter genau vorzustellen hat, konnte bis heute allerdings auch nicht in Erfahrung gebracht werden. Ob es um jene Gefahren geht, die uns durch Genfood drohen, verstrahlte Lebensmittel aus Fukushima oder auch nur nicht deklarierte Giftstoffe in Lebensmitteln, wie so etwas alle naselang seitens der Regierungen gewohnheitsmäßig und lobbygesteuert durchgewunken wird, wäre noch zu klären. Vielleicht ging es dabei aber auch nur um die internationalen Konventionen zu Tomatenwürfen auf Politiker. Denn aus deren Sicht dürfte nur das unter Bio-Terrorismus rangieren.

Beziehungen sind alles

Die ganze Schote liest sich ein wenig wie die Seite aus dem Berichtsheft eines Auszubildenden. Ein Youngster, der in einer farbenfrohen Darstellung den soeben frisch hinzugelernten Sachverhalt als Ei des Kolumbus wiedergibt. Es ist aber doch nicht so, dass der Lehrling Spahn ganz ohne Avis einen Flug nach Washington unternimmt. Ein wenig Rückversicherung muss schon sein, damit die potentielle Blamage nicht all zu mächtig ausfällt.

Demnach hat Spahn sich in Berlin einen neuen US-Kumpel gesucht. Der heißt Grenell, ist US-Botschafter und nicht minder pausbackig … und stock … ähh konservativ. Wenn die dann des öfteren in Berlin den Abendmahltisch teilen und gelegentlich gemeinsam flanieren gehen, sollte auch auf anderen Ebenen was gehen. Jedenfalls hat der Grenell dem Vernehmen nach die ersten Weichen für die Hula-Hoop-Aktion des „Overshooters“ Spahn gestellt. Mal sehen wann der Spahn nun sein Polit-Messer aufblitzen lässt, mit dem er alsbald die Merkel zu meucheln gedenkt.