Selfie-Pornos aus Afrika – wer zahlt bleibt dumm

Safer-Sex-Videos: Heute haben wir mal wieder so ein seltsamen wie spermigen Tag erwischt. Da quillt der Sex förmlich aus jeder Mail-Ritze. Es geben sich gerade sämtliche Internet-Erpresser, wie die Bekloppten, die virtuelle Klinke zu allen möglichen und unmöglichen Postfächern in die Hand. Aber womöglich handelt es sich dabei doch um ein- und dasselbe Bot-Netz. Auf altbekannte Weise versucht er/sie/es uns zu ent- und sich selbst zu bereichern. Ein hervorragender Anlass, mal wieder über die eigene Datensicherheit nachzudenken. Parallel dazu die überfälligen Änderungen der Passworte zu allen Mailkonten endlich in die Tat umsetzen.

Fangen wir einmal mit dem so genannten „Corpus Delicti“ an. Die nachstehende Mail hat heute vielerorts in Deutschland für allerhand Aufsehen gesorgt. Eine echt angenehme Abwechslung im aktuellen Messer-Deutschland. Auch sprachlich hat sich der wer viel Mühe gegeben, denn Deutsch ist doch nicht ganz so einfach, wenn man aus fernen Landen kommt. Allerdings finden sich auch einige Widersprüche darin, aber dazu mehr nach dem …

Studium der Mail:

von: xyz@deine.domain

Es geht um Ihre Sicherheit.

an: xyz@deine.domain

Hallo, lieber Benutzer von deine.domain.

Wir haben eine RAT-Software auf Ihrem Gerät installiert. Zu dieser Zeit ist Ihr E-Mail-Konto gehackt (siehe , jetzt habe ich den Zugriff auf Ihre Konten). Ich habe alle vertraulichen Informationen von Ihrem System heruntergeladen und ich habe weitere Beweise erhalten. Die interessantesten Sachen, die ich entdeckt habe, sind Videos von Ihnen auf denen Sie masturbieren.

Ich habe meinen Virus auf die Pornoseite gepostet, und dann haben Sie ihn auf Ihren Betriebssystem installiert. Als Sie auf den Button „Play“ auf Porno-Video geklickt haben, wurde mein Trojaner in diesem Moment auf Ihr Gerät heruntergeladen. Nach der Installation nimmt Ihre Frontkamera jedes Mal, wenn Sie masturbieren, ein Video auf; zusätzlich wird die Software mit dem von Ihnen gewählten Video synchronisiert.

Zur Zeit hat die Software alle Ihre Kontaktinformationen aus sozialen Netzwerken und E-Mail-Adressen gesammelt. Wenn Sie alle Daten gesammelt von Ihr System löschen müssen, senden Sie mir $300 in BTC (Kryptowährung). Das ist mein Bitcoin Wallet:

KxCvtggcPd7c9UtUxYkJW2AwCQMknJkth

Sie haben 2 Tage nach dem Lesen dieses Briefes.

Nach Ihrer Transaktion werde ich alle Ihre Daten löschen.

Ansonsten sende ich Video mit deinen Streiche an alle deine Kollegen und Freunde!!!

Und von nun an, seien Sie vorsichtiger!

Bitte besuchen Sie nur sichere Webseiten!

Tschüss!

Zuerst schlug die Mail nur einmal ein. Da war’s noch spannend und die Fragezeichen kamen bereits bei jeder weiteren gelesenen Zeile. Wer etwas mehr mit IT zu tun hat, der hat für gewöhnlich auch mehrere Mail-Konten und schwups kam dieselbe Mail im Verlauf der kommenden Stunden gleich noch 27 mal an unterschiedlichste Postfächer/Adressaten einer Vielzahl von Domains raus, aber letztlich eben immer nur bei einem einzigen Benutzer. Da stellte sich sofort die Frage, ob jeder einzelne Nutzer auch sein individuelles Onanier-Selfie bekommt oder ob es für den betreffenden Nutzer immer nur ein und denselben Streufen für das x-fache Geld zu sehen geben soll. Insgesamt einfach eine total schlampige Recherche des Erpressers. Das gab schon mal massiven Punktabzug.

Schnelle Entscheidung pro Selfie – wer zahlt bleibt dumm

Kurz und bündig, die Entscheidung fiel gar nicht sonderlich schwer. An diese schönen Selfie-Pornos, wo man sich endlich einmal selbst onanierend vor dem Computer betrachten können soll, gibt es ausweislich der Mail schließlich nur unentgeltlich. Wer zahlt bleibt dumm – nur wer nicht zahlt soll in den Genuss kommen. Was für ein Schwachsinn, ich hätte sogar für die seltenen Aufnahmen gezahlt, aber eben nicht 27 mal für dasselbe Video, Das hat mich dann doch stark verunsichert.

Abgesehen davon gibt es das Angebot undifferenziert für Männlein und Weiblein. Das darf man als überaus ausgewogen und genderkonform bezeichnen. Und die Offerte gab es auch für Leute die nicht mal eine Web-Cam an ihrem Rechner oder in greifbarer Nähe haben. Letzteres machte das Angebot gleich noch sehr viel spannender. Eine Kontaktaufnahme mit dem Absender, zur weiteren Abklärung der Details, war leider nicht möglich, da mit dem Empfänger identisch. Ja das stimmte bedenklich.

Wer allerdings den Mail Header etwas genauer studierte stellte schnell fest, dass die Zusendungen teils aus Afrika, Italien, Ukraine, Russland, halt aus aller Welt kamen. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass hier gerade ein großes Bot-Netzwerk massive Selbstbefreidigungsarbeit verrichtete um diesen netten Versuch in alle guten Stuben zu bringen. In diesem Zusammenhang als unschön zu betrachten ist auch die Aufforderung 300 Dollar in Bitcoin zu bezahlen. Das sind Prozeduren, die beherrscht noch nicht jedermann und zeugt von einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis des Erpressers. Es verringert darüber hinaus seine Chance auf simple Art und Weise Geld auf seine reguläre IBAN zu bekommen.

Weitere Gründe das kostenlose Angebot anzunehmen

Ein weiterer attraktiver Grund, wenn man sich mit Bitcoins schon nicht auskennt, die Zahlung zu verweigern, ist ein gesundheitlicher Aspekt. So kann man sehr schnell feststellen, ob man selbst bereits an Demenz leidet oder noch nicht. Sollte man also ein entsprechendes Video zugeschickt bekommen, ist es Zeit sich bezüglich der Demenz vermehrt Gedanken machen. Werden die Videos dann nicht, wie versprochen, im Freundeskreis verbreitet, darf man davon ausgehen, dass die eigene Erinnerung noch funktioniert.

Die übrigen Ungereimtheiten, die sich aus dieser semi-professionellen Erpresser-Mail ergeben, sollen nur kurz angerissen werden. Einmal sollen diese Videos auf dem eigenen Rechner liegen, das andere Mal sollen sie durch die erwähnte Software von außerhalb mitgeschnitten worden sein. Da wäre es sinnvoll gewesen etwas verbindlicher zu bleiben. Es hätte auch Sinn gemacht, nur Leute anzuschreiben die definitiv eine vergleichbare Kamera an oder in der Nähe des Gerätes haben und nicht pauschal alle, von denen man eine Mail-Adresse ergattern konnte.

Schlecht auch, dass man so bei der Zahlung kaum einen Verwendungszweck übermitteln kann. Woher soll der Erpresser dann wissen wessen Daten er zu löschen hat. Wo soll er er da im Bedarfsfall bei seiner Spam-Massen-Erpressung nachfragen? Oder ob dem das alles völlig egal ist? Jedenfalls nicht sehr vertrauenswürdig und insgesamt dilletantisch organisiert. Den Letzteren Tipp des Erpressers darf man aber getrost beherzigen. Es ist sinnvoll nur sichere Webseiten zu besuchen, so wie diese hier 😊.

Wer einmal checken möchte, wie sicher die eigenen Passworte, Domains und Mailadressen sind, dem kann hier weitergeholfen werden (englische Seite) oder auch an dieser Stelle (etwas begrenzter auf Deutsch).