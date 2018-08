Alle über Moskau einreisenden Flüchtlinge werden nach China abgeschoben

Merkel-Land: Merkel-Deutschland ist stolz und glücklich darauf, mehr als 50 Prozent aller in Europa eintreffenden Flüchtlinge beherbergen zu dürfen. Damit erfüllt Deutschland in vorbildlicher Weise, als erstes EU-Land, die angepeilten Vorgaben bezüglich Bestandserhaltungsmigration und Neuansiedlung einer Ersatzbevölkerung. Exakt so, wie es die UNO bereits seit Jahrzehnten für die EU vorgesehen hat. Rechtlich ist das alles etwas zweifelhaft. Aber humanitär holen wir damit gerade irgendeinen Nobelpreis, selbst auf die Gefahr hin, dass der erst noch zu stiften ist.

Jetzt gibt es immer noch so unverbesserliche Leute in Deutschland, die sich nicht nur gegen ihr Aussterben zur Wehr setzen, sondern sogleich noch gegen den für sie importierten Ersatz. Da ist Angela Merkel etwas in Zugzwang geraten und muss jetzt ordentlich Aktionismus vorweisen, damit die Schlafschafe auch bei der nächsten Landtagswahl in Bayern wieder die richtige Partei wählen. Die einzige Partei, die den Machterhalt Merkels garantiert. Aus diesem Grunde ist jetzt ein weiteres Rückführungsabkommen für Flüchtlinge geschlossen worden. Ein großer Durchbruch, wie seitens der Bundesregierung ohne Unterlass propagiert wird. Hier lagen die Schwierigkeitsgrade sogar noch um einiges höher. Aus strategischen Gründen ist es nicht so gut mit Russalnd zu reden, dadurch könnte das FeindBILD aufgeweicht werden.

Ostfront für Flüchtlinge geschlossen

Demnach werden zukünftig alle direkt über Moskau in die EU einreisenden Flüchtlinge unmittelbar nach China abgeschoben. Hiervon ausgenommen sind lediglich unbegleitete Minderjährige, mit einer Bartlänge von weniger als 20 cm. Mit dieser Maßnahme, so hieß es aus dem Kanzleramt, sei nunmehr auch die Ostfront wieder hermetisch abgeriegelt, nachdem zuvor auch von dort schon keine Flüchtlinge kamen. Das sei für ihre Politik aber sehr bedeutsam, denn die Deutschen müssten begreifen, dass sie durchaus Willens sei, die schon länger hier lebenden Menschen, auch nach den Ereignissen von 2015, weiter nach Strich und faden zu verladen.

Die Sinnfrage stellt sich in der Deutschen Politik schon seit mehr als 12 Jahren nicht mehr. Exakt seit die von der Merkel gekaperte CDU einen kollektiven Hirntod starb und jetzt lediglich als Zombie-Partei durch die Lande geistert. Abkommen, wie das vorgenannten, müssen jetzt vermehrt her, um nach Möglichkeit den bereits absehbaren Hirntod der CSU in Bayern zumindest noch um eine Legislatur zu verschieben. In dieselbe Kerbe schlägt demnach auch das Rückführungsabkommen mit Spanien, darüber wird an dieser Stelle berichtet: Flüchtlinge von Deutschland nach Spanien: Das Rückführungsabkommen … [DW]. Qualitativ und quantitativ steht es dem Abkommen mit Russland in nichts nach … außer dass das Abkommen mit Russland eine reine qpress-Fiktion bleibt.

Aktionismus ist alles

Bei dem Spanien-Abkommen ging es jetzt darum den Bayern eine frische Spielwiese für die anstehenden Landtagswahlen zu gestalten. Was bot sich da mehr an, als die Gruppe der in Spanien bereits registrierten Flüchtlinge heranzuziehen, die nunmehr über Österreich nach nach Deutschland vorzudringen versuchen, weil sie in Spanien finanziell nicht sicher genug sind. Die Zahl dürfte ähnlich weltbewegend sein, wie die Zahl der über Russland einreisenden Flüchtlinge. Hier ist hervorzuheben, dass nur an drei bayrischen Grenzübergängen zu Österreich zu kontrollieren ist … damit die Bayern endlich Ruh‘ geben und wie gewohnt CSU wählen.

Im Verlauf der gesamten Westfront sind diesbezüglich keinerlei Kontrollen vorgesehen. Schließlich herrscht dort nirgends akuter Landtagswahlnotstand, wie in Bayern. An der Westfront wird der Flüchtlingslieferverkehr gen Deutschland wie gewohnt unbeschränkt und unkontrolliert abgewickelt. Anders als in Bayern braucht es dort einfach keine Placebos. Das trifft sich wirklich gut. Wären jetzt beispielsweise Landtagswahlen an der Westfront angestanden, hätte man die ganzen Spanienflüchtlinge tatsächlich über Österreich und Bayern umleiten müssen. Dann wäre es logischerweise zum Eklat gekommen.

Bayern braucht selbst angesichts dieser Placebos nicht auf die nötige UNO-Ersatzbevölkerung zu verzichten. Die kommt ganz pragmatisch aus den föderalen deutschen Nachbarländern, noch unkontrollierter, noch unregulierter, weil man jetzt alles wieder auf Bundesebene vermauscheln kann kann. Für Horst Seehofer viel Grund zum Feiern, konnte er sich doch wieder einmal erfolgreich an der allgemeinen Volksvera®schung beteiligen. Zahlen der Bundesregierung zeigen, wie nutzlos das Flüchtlings-Abkommen mit Spanien ist … [LOCUS]. In diesem Stil sollten wir als Deutschland rasch noch einige Rückführungsabkommen mit den Eskimos, mit Japan, Nordkorea und auch mit Australien nachschieben. Womöglich kann die Feierstimmung dann noch deutlich über die Landtagswahl in Bayern hinaus anhalten.