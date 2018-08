IM Erika (Merkel) revoltiert gegen SED Folgepartei

Deutsch-Absurdistan: Die Politik der CDU ist seit geraumer Zeit ziemlich weit links. So linkisch, dass in der Bananenrepublik Täuschland immer häufiger die Frage aufkommt, warum die CDU nicht mit den Linken kopuliert. In absehbarer Zeit könnte die noch mehr Prozente bekommen als die kontinuierlich sturzfliegende und nach allen Regeln der Kunst von Hells Angela aufgerauchte SPD. Die abgehalfterte Kanzlerin ist gut beraten, sich nach einer weiteren Partei umzusehen, die sie ersatzweise für die SPD verheizen kann. Offensichtlich wollen sich die Linken exakt dafür ins Gespräch bringen.

Eine Änderung der Politik unter Merkel gilt generell als ausgeschlossen. Aber die Mehrheitsbeschaffer dafür sollten schon mal mit frischen Gesichtern aufwarten. In diesem Zusammenhang macht ein kurzer Blick auf die gemeinsame Vergangenheit der aktuellen Kanzlerin und der vom Wende-Wind verwehten SED sehr viel Sinn. Merkel hätte nach ihrer grundlegenden Ausbildung bei der FDJ, auch in Sachen Agitation und Propaganda, eigentlich in jeder West-Partei als Trojaner einsteigen können. Der Einstieg als „Kohls Mädchen“ war der schnellste und effektivste Weg, um den direkten Faden der Macht aufnehmen zu können.

Normalerweise hätte die CDU eine solche Koryphäe niemals an ihren Übervater, Helmut Kohl den Scheinheiligen, herangelassen. Wie es aussieht, gab es wohl viele gute Gründe, die die Stasi bestens kannte, warum das alles ausgerechnet mit der gut ausgebildeten FDJ-Schranze Angela Merkel anders laufen sollte. Diese Gründe werden im Geheimen auch die CDU-Granden, nach intensiven Beratungen mit den Stasi-Spitzen, eingesehen haben. So konnte sich das trojanische Aussitzpferd, mit dem breiten Hintern, in der CDU nachhaltig einsitzen. 12 Jahre hartes Merkel-Regime sprechen inzwischen eine mehr als deutliche Sprache und hinterlassen innerhalb der EU tiefe Riefen. Die EU-Polit-Kommission, unter dem ischiasbedingt dauertorkelndem kanppen Juncker, handelt inzwischen, wie vormals der DDR-Staatsrat, ziemlich uneigennützig für alle Menschen der EU.

Merkels große Erfolge

Der Umbau Europas zur DDR 2.0 macht erkennbare Fortschritte. Bundesweit wird die FDJ-Merkel inzwischen nicht nur mehrheitlich als dramatischer „Sieg über die Vernunft“ gefeiert und verehrt, sondern parallel dazu noch als „Sieg über Recht und Gesetz“. Etwas, was den Deutschen seit Jahrzehnten total abging. Im „Zeitalter der Gutmenschen“ kann man sowohl Vernunft als auch Recht und Gesetz locker mal vor die Wand fahren. Schließlich sind heute ganz andere Werte gefragt. Werte, die Merkels „unikaten Zeitgeist“ viel besser abbilden. Einmal mehr muss das Volk unter Beweis stellen, wie folgsam es sein kann. Gelingt dem Pöbel die Unterwerfung nicht, droht ihm schlimmeres. Merkel könnte sich eine neues Volk erwählen.

Um Merkels Kurs jetzt nicht zu gefährden, will sie nachhaltig auf eine Zusammenarbeit mit den Linken verzichten. Vermutlich weil die gar nicht mehr links genug ist und sich auch viel zu sehr von den guten alten Idealen der SED abgewandt hat, deren offizielle Nachfolgepartei sie ist. Bedauerlicherweise hat die Linke sich viel zu sehr auf die Menschen in Deutschland eingelassen, ein unverzeihlicher Fehler. Für die selbstbezogene Staatsführung ein absolutes NoGo. Merkel lehnt ein CDU-Bündnis mit der Linken und der AfD ab … [Huffington]. Merkel, als Vertreterin der alten FDJ und damit SED Schule, kann bequem auf das Volk verzichten, wie zuvor schon erläutert. Das Volk ist oftmals sogar völlig hinderlich beim Regieren, insbesondere, wenn es auch noch eigene Vorstellungen entwickelt. Unter diesem Aspekt wird es um so verständlicher, dass Merkel jedwede Zusammenarbeit mit den Linken ablehnt. Nur Merkel, als Honeckers und Kohls Alleinerbin, ist die Garantin für die Fortführung der guten alten SED Politik auf deutscher und EU Ebene.