Soll man die Menschen ertrinken lassen?

Diese Frage kommt regelmäßig, wenn man das Thema Mittelmeerrettung anspricht. Dann stellt man fest, dass da gewaltige Informationslücken bestehen. Die Befürworter der „Rettung“– das ist meine Erfahrung – haben keine Ahnung, wie die Praxis aussieht. Die gehen davon aus, dass hilfsbedürftige Menschen, die vor Not, Elend und Kriegswirren fliehen, in altersschwache Boote steigen und sich auf den Weg nach Lampedusa machen. Dieses Framing haben uns die Medien in den Kopf gepflanzt. „Not und Elend, Boot und helfen“. So sieht der Pawlowsche Reflex aus, der die Leute zum Öffnen der Herzen und (ganz wichtig:) des Geldbeutels veranlasst. Wenn dann noch die Kamera auf ein kleines Negerkind, das ja sooo süß aussieht, schwenkt, dann setzt jeder rationale Gedanke aus.

Deutschland rettet. Jeder, der nicht dafür ist, wird mindestens als empathielos bezeichnet. Menschen, die sich selbst als gut sehen, rasten förmlich aus, wie der Autor aus eigener Erfahrung zu berichten weiß. Facebook eignet sich dazu hervorragend. Menschen, die sich gerne über Hate Speech der „Rechten“ echauffieren, haben auf einmal ein Vokabular drauf, das jedem Wiener Fiakerkutscher zur Ehre gereichen würde.

Zur Sache: Mateo Salvini, der neue Innenminister von Italien, sperrt die italienischen Häfen für Migranten. Malta ebenso. Schon überbieten sich Berlin, Kiel u.a. deutsche Städte in Sachen Menschlichkeit. Wer wagt da noch nach dem Sinn zu fragen? Wurden die gefragt, die letztlich die Zeche zahlen? Es gibt keine europäische Migrationspolitik. Frau Merkel ist damit kläglich gescheitert. Sogar Tsipras wurde „erpresst“: Flüchtlinge gegen Kredite und Mehrwertsteuererhöhung.

Mir erschließt sich leider nicht, wer so massiv den Untergang Europas betreibt und wer dahinter steckt. Soros und ähnliches ist mir zu platt. Ich habe mich heute gefreut, als ich diese Sätze las, die ein Nobelpreisträger schrieb, der vor zwei Jahren gestorben ist:

„Europa wird bald wegen seines bisherigen Liberalismus untergehen, der sich als kindlich und selbstmörderisch erwiesen hat. Europa hat Hitler hervorgebracht; und nach Hitler steht hier ein Kontinent ohne Argumente: die Türen weit offen für den Islam; er wagt es nicht länger über Rasse und Religion zu reden, während der Islam gleichzeitig einzig die Sprache des Hasses gegen alle ausländischen Rassen und Religionen kennt.“

„Ich würde darüber reden, wie Muslime Europa überfluten, besetzen und unmissverständlich vernichten; darüber, wie Europa sich damit identifiziert, über den selbstmörderischen Liberalismus und die dumme Demokratie. Es endet immer auf dieselbe Weise: Die Zivilisation erreicht eine Reifestufe, auf der sie nicht nur unfähig ist sich zu verteidigen, sondern auf der sie in scheinbar unverständlicher Weise seinen eigenen Feind anbetet.“

Sie stammen von Imre Kertész, dem man als Auschwitzinternierter wenigstens kein „Nazi“ hinterherrufen kann. Darf ich mich darauf berufen und den Anhängern der grenzenlosen Migration jetzt kindliches Verhalten unterstellen? Ich befürchte, das nützt nichts. Man setzt sich nicht sachlich mit mir auseinander. Allein die pure Meldung von mir in Facebook, dass allen Meldungen über Schwierigkeiten bei der Hafensuche zum Trotz, die „Open Arms“ von Barcelona nach Libyen unterwegs ist, um neues Frischfleisch zu holen, veranlasste eine Angelika Renate Leupelt (Namen nicht geändert) mich gleich massiv anzugehen:

Sagt jemand, der in einem Staat wohnt, der ohne Probleme in 99% aller Staaten der Welt ohne Visum einreisen darf. Sagt jemand, dem, wenn er in Not gerät, vom Staat her alle erdenkliche Hilfe zuteil wird, die er anfordert. Sagt jemand, der jederzeit Zugang zu sauberem Trinkwasser hat, der jederzeit innerhalb Minuten medizinische Hilfe erhält. Sagt jemand der ungefährdet vom Staat seine Anschauung, seine Sexualität und seine Religion ausüben kann, ohne verfolgt, gefoltert oder vertrieben zu werden. Sagt jemand, der kostenlose Bildung erhält. Sagt jemand der unheimlich arrogant, dumm und bildungsresistent ist. Schäme Dich!

Was treibt diese Frau, mich so zu beleidigen? Weshalb können diese – ach so guten – Menschen nicht in einer zivilisierten Art und Weise kommunizieren. Das „Dich“ akzeptiere ich ja als „netzüblich“, aber für was muss ich mich denn schämen? Ich gebe zu, das bringt mich aus dem Konzept. Es sind ja genau die Werte, die ich hier nicht verlieren will. Die Kausalität wird da völlig auf den Kopf gestellt. Da kommen doch genau die Leute, die Imre Kertész erwähnt, die ihre Religion und Weltanschauung als superior betrachten und alles wollen, nur keine Integration in eine Gesellschaft der Ungläubigen. Ich habe so geantwortet:

Genau, und ich will, dass das auch so bleibt! Auch für meine Enkelinnen. Allahu Akbar brauche ich nicht und Kartoffelsackweiber auch nicht! „Wer halb Kalkutta aufnimmt, rettet nicht Kalkutta, sondern wird selbst Kalkutta“ sagte Peter Scholl-Latour und das war gewiss kein Dummer!

Und einen kleinen Stilhinweis konnte ich mir nicht verkneifen:

Mal was unter uns: Jemand, der meint, im Besitz der allein seligmachenden Meinung zu sein, sollte es unterlassen, Leute, die man nicht kennt so runterzumachen: „Sagt jemand, der kostenlose Bildung erhält. Sagt jemand der unheimlich arrogant, dumm und bildungsresistent ist. Schäme Dich!“ Das wirft kein gutes Licht auf Ihre Intelligenz!

Wer bis jetzt durchgehalten hat, der hat ein Anrecht auf die Beantwortung der Titelfrage, aber ich antworte sybillinisch: Darf ich mir die Pulsadern aufschneiden, damit ich im Wartezimmer des Arztes als erster drankomme?

Der Unterschied zwischen Seenotrettung und Schleuserei ist ganz einfach: Der Rettungsvorgang folgt dem Notfall. Bei der Schleuserei ist es umgekehrt: Erst wenn der „Retter“ bereitsteht, wird die illegale Einreise als Seenotfall kaschiert. Näheres ist in § 96 AufenthG (Einschleusen von Ausländern) geregelt.

Einfacher und treffender kann diese Art der Seenotrettung so beschrieben werden: Ich halte so lange die Luft an, bis ich gerettet werde. Mehr dazu habe ich schon vor zwei Jahren geschrieben.

Mit Schlepperei wird man Milliardär, wie die Brüder Ermias und Asghedom Ghermay, die von der italienischen Polizei schon seit Jahrenden gesucht werden, und von denen sogar mal die BILD in einem lichten Moment berichtete. Sachdienliche Hinweise lässt die IM Victoria bestimmt gerne unter den Tisch fallen.