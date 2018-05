European Shit Contest – Israel kaum zu stoppen

C’est la vie (Tel Aviv): Seitdem Israel integraler Bestandteil des geographischen Europa ist (zumindest musikalisch), dazu von der NATO wie der eigene Anus behütet wird und regelmäßige Palästinenser-Shootings an der Grenze zu Gaza veranstaltet, hebt sich Israels Selbstbewusstsein UNgemein. In dieser Konstellation kann man sich durchaus einen ausgedehnten Waffengang gegen den Iran vorstellen. Immerhin ist der Iran das Ziel gemeinsamer feuchter Träume, die Isreal derzeit mit Mr. Trump aus den USA träumt. Die Kündigung des Atom-Deals könnte man als Vorbereitungsstufe dahingehend interpretieren, um schon mal wieder ein wenig Öl ins nahöstliche Feuer zu gießen.

Aber nicht nur bei Mord und Totschlag bemüht sich Israel in der ersten Reihe zu stehen und dabei noch eine gute Figur abzugeben. Das wird nicht reichen. Man möchte logischerweise die (Mörder)Herzen der ganzen Welt erobern. Soweit fortgesetzt Blut an den eigenen Händen klebt, möchte man dennoch vertrauenswürdig und attraktiv dabei wirken, sodass auch andere Nationen auf den Geschmack kommen. Genau zu diesem Zweck schickt Israel im Jahre 2018 die „tapfere Soldatin“, Nette Bazooka alias Barzilai an die europäische Audio-Einheizfront. Dort soll die Wuchtbrumme mit dem nachfolgenden Sound das mediale Schlachtfeld komplett beräumen:

Wenn man weiß, dass der European Shit Contest, kurz ESC, schon seit geraumer Zeit eine rein politische Propagandaveranstaltung ist, dann bekommt man ein Gefühl für den jetzt inszenierten Einsatz der israelischen Spezialwaffe. Vor Jahren noch durfte dort die Ukraine mit ihrem Jammerle das feindliche Russland mit politischen Liedchen niedersingen. Für diese orchestrierte Meisterleistung, erhielt die Ukraine wie selbstverständlich, den European Shit Contest Award. Und wenn politisch gerade mal nicht so viel zu missionieren ist, dann wird die Welt eben satanisch gegendert und einfach mal ein(e) gesangliche Katastrophen-Wurst zum Pogrom über den alten „guten Geschmack“ erhoben. Und der Conchita war’s eh Banane. Der/die hatte ihren Spaß.

Bei soviel Attacke auf das natürliche Empfinden des Ø-Menschen wird die Glotze im wahrsten Sinne des Wortes zur totalen Matschscheibe. Das künstlerisch angeblich hochwertige Programm, stellt neue Rekorde zum geistigen Nährwert des ESC-Formats auf. Ein ordinärer Kuhfladen wird mit Leichtigkeit auf den zehnfachen geistigen Nährwert kommen. Nur vom Geruch her unterscheiden sich beide kaum. Wie wir hinlänglich wissen, sind auch Granaten nur Mittel zum Zweck und hier verhält es sich um keinen Deut anders.

Gegenwind von den ziemlich besten Feinden

Aufgrund der zuvor angerissenen Umstände hat sich inzwischen eine Gegenbewegung zu dieser Wuchtbrumme gebildet. Unabhängig von der geschmacklichen Ausrichtung des von der Bazooka veranstalteten Lärms hat sich die elektronische Intifada der Sache bereits angenommen. Can Israel be stopped from winning Eurovision? … [Electronic Intifada]. Genau dort wird der militärische Zusammenhang zu dieser israelischen Granate recht detailliert hergestellt. Nach der aktuellen Lage und den politischen Erfordernissen spricht eigentlich nichts dagegen, dass Israel in diesem Jahr den politischen European-Shit-Contest-Award abräumt.

Auf der Facebookseite von Netta Barzilai … [Facebook] sucht man ihr Bild in Militäruniform allerdings vergeblich. Womöglich wurde es dort bereits aus Gründen geschmeidigerer Public Relations entfernt. Nicht jeder schätzt singende Soldatinnen. Ganz besonders palästinensische Menschen sind da bei trällernden israelischen Granatwerferinnen nicht sonderlich amüsiert. Rein statistisch, wie auch aufgrund der aktuellen politischen Konstellation, steht die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Sieges Israels beim ESC sehr hoch. Musikalische oder künstlerische Inhalte müssen bekanntermaßen ein wenig hinter den politischen Erfordernissen anstehen. Immerhin werden wir schon eine Weile medial darauf eingestimmt. Das wird jeder ESC-Fan mit Leichtigkeit einsehen und wie gewohnt als auch planmäßig zu jubeln beginnen.