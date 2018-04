Jetzt doch noch erste Tote im Skripal Giftkrimi

Salis-Burrying: Fast wäre die Eskalation des Giftanschlages auf den Ex-Doppelagenten Sergei Skripal (nebst Kollateralschaden, Tochter Yulia) perfekt gewesen. Hätte es doch nur gleich Tote gegeben, so wie es sich für ein hochwirksames Nervengift militärischer Güte einfach gehört. Irgendwas hat da nicht planmäßig funktioniert. Vermutlich haben die Russen ihren Job einfach nur viel zu schlampig gemacht. Da können die Russen von Glück sagen, dass zumindest die zuvor genossene Meeresfrüchte-Pizza der Skripals so schlecht war, dass dabei zumindest noch eine veritable Lebensmittelvergiftung … [Moon of Alabama] heraussprang.

Bedauerlich für die Engländer, dass die langsam wieder genesenden Opfer somit die lebenden Beweise dafür sind, dass irgendwas mit dem Russen-Gift nicht stimmte. Es hätte nicht viel gefehlt, da hätte der alte Skripal doch noch gestorben werden müssen. Aber Halt … Stopp, jetzt hat es doch noch Tote in dem Fall gegeben. Und das sollte man den Russen nun wirklich nicht mehr durchgehen lassen. Skripals Haustiere sind tot … [RP-Online]. Nach dem klar war, das die höchste Konzentration des Giftes wohl doch nicht in der Pizza, nicht in der Buchweizengrütze, nicht auf der Parkbank und auch nicht im Koffer der Yulia zu finden war, ist man nun sicher, dass die am und im Haus der Opfer zu finden sein musste. Sind die zwei toten Meerschweinchen und die tote Katze der Beweis dafür?

Aus Sicht der Engländer und einer durchaus beabsichtigten Eskalation, wäre exakt das natürlich ideal. Leider verhält es sich mit den Tatsachen wieder einmal ein ganz klein wenig anders. Nach der ersten Beweissicherung, im Hause der Skripals, wurde das Haus versiegelt und man ließ die Haustiere dort schlicht verhungern und verdursten. Somit sind diese armen Viecher die ersten Opfer dieses Falles, die es nachweislich mit ihrem Leben bezahlen mussten. Wenngleich die Engländer das nun selber verbockt haben, kann man das sicherlich irgendwie mit auf die lange Liste der Russen setzen. Ohne die wäre dass er nie passiert.

Mit dem Tod dieser drei Tiere dürfte das Drama noch lange nicht beendet sein. Es bleibt weiterhin sehr mysteriös bis geheimnisvoll. Anders als Schrödingers Katze, die unter Experten als weitesgehend ausgeforscht, aber nicht lösbar gilt, wird hier nun alle Hoffnung in die zweite Katze der Skripals gesetzt. Die gilt allerdings noch als vermisst: Russische Botschaft sucht nach Skripals entlaufener Katze … [Sputnik]. Weiß diese Katze mehr als die toten Schweinchen? Was genau könnte sie gesehen und gehört haben? Hat sie das ganze Elend beobachtet? Wurde sie entführt oder ist sie schlicht und ergreifend dem Anschlag entkommen und hält sich verborgen?

Das alles sind hochgradig Indizien dafür, dass die Märchenstunden rund um 1001 Russen-Gift noch lange nicht abgeschlossen sind. Was sollten wir uns in diesem Fall noch mit Fakten belasten, wo doch die Spekulationen sehr viel schöner ins Kraut schießen. Besonders problematisch könnte es werden, sollte die vermisste, zweite Katze aufgefunden wird. Denn derzeit ist überhaupt nicht klar, ob es sich um eine russische oder um eine britische Katze handelt. Das ist wichtig für den diplomatischen Zugang zu der Katze. Das dürfte sich im Erlebensfall noch zu einem ernsthaften Streitpunkt zwischen Russland und England entwickeln. Sofern es überhaupt soweit kommt, denn inzwischen soll „Alf“ in der Region Salisbury gesichtet worden sein und die „Grillsaison“ ist auch nicht mehr fern.

Weiterführende Informationen