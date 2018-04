Babyproduktion in Deutschland: Natürliche Selektion oder Gebäroptimierung

BRDigung: Endlich und angeblich auch dank der Ersatzdeutschen hebt sich die Babyproduktion in Deutschland wieder merkelig. In absoluten Stückzahlen ist das eine Produktivitätssteigerung von gut 130.000 Stück pro Jahr in 2016, bezogen auf den Vergleichszeitraum 2011. Die Babyproduktion zu Ende 2016 belief sich somit auf 792.131 Stück. Rechts ein Symbolbild für Volksbildung. Parallel dazu waren die Entbindungsstationen, in demselben Zeitraum, um nochmals 100 Stück abzubauen. Das soll angeblich der Versorgungssicherheit der Neugeborenen und ihrer Mütter dienen. Nicht ganz von der Hand zu weisen ist dabei die fast beiläufige Senkung der Baby-Produktionskosten. Auf die genauere Angabe der Stückkosten verzichten wir an dieser Stelle aus Pietätsgründen .

Ebenso erfolgreich konnten in den letzten Jahrzehnten Hausgeburten unter Einbeziehung von Hebammen radikal eingedämmt werden. Das war vorzugsweise dadurch zu erreichen, dass man die Haftpflichtprämien für die Hebammen auf ein nahezu unerschwingliches Niveau anhob. Noch zu Beginn der 90er Jahre gab es die für einen Jahresbeitrag von umgerechnet 30 Euro. Dieser Beitrag beläuft sich heute auf gut und gerne 7.500 Euro pro Jahr. Sowas verträgt sich natürlich nicht mit den drastisch zu senkenden Baby-Stückkosten, was den Trend zur Geburtszentralisierung weiter treibt. Genauere Zahlen sind an dieser Stelle einsehbar: Hebammenmangel in Deutschland Achtung, Baby … [SpeiGel auf Linie]. Von einer einzigen, zentralen Bundes-Entbindungsanstalt in der Nähe von Kassel, ist uns nichts bekannt, ausschließen können wir entsprechende Planungen allerdings nicht.

Im ersten Moment drängen sich dabei ganz seltsame Gedanken auf, soweit man die Folgen dieser knallharten „Gebärpolitik“ bis zu Ende durchdenkt. Bei der Reduktion der Geburtsstationen, also des Geburtshilfeangebots, könnte man im ersten Moment vermuten, dass die natürliche Selektion hier Vorfahrt bekommen soll. Alles was auf dem Weg zu den immer entlegeneren Entbindungsstationen durchs Rost fällt, könnte quasi menschlicher Ausschuss sein. Dahingehend können wir die Leser sofort beruhigen. Nirgends in dieser neuen Gebärpolitik werden entsprechende Euthanasie-Phantasien auch nur ansatzweise laut.

Ebenso wenig ausgesprochen wird ein anderer Grund, ein Trend, der uns aus der Landwirtschaft hinlänglich bekannt ist. Analoge, oder auch parallele Strategien sind seit Jahrzehnten aus der Ferkel-Produktion hinlänglich bekannt. Der Kostendruck führte auch dort zur Optimierung und Spezialisierung. Hatten die Schweinemastbetriebe früher die Ferkel-Produktion noch im eigenen Hause, stellte sich heraus, dass die massenhafte Produktion von Ferkel unter Trennung von den Mastbetrieben die Stückkosten der Ferkel erheblich drücken konnte. Wir genießen die Folgen heute noch, als billigstes Schweinefleisch, oftmals billiger als Gemüse. Warum also sollte diese bahnbrechende Produktions-Erkenntnis in der konventionellen Nutzmenschhaltung nicht greifen? Sicher, aus Anstandsgründen wird nicht so gerne darüber gesprochen. Die Frauen könnten sich ansonsten zu arg missbraucht fühlen.

Die Zukunft der Baby-Produktuion

Der nächste Optimierungsschub bei den Baby-Produktionkosten ist zu erwarten, sobald man auf die zweibeinigen Gebärmütter gänzlich verzichten kann und endgültig auf die industrielle Produktion mit künstlichen Gebärmüttern umstellen kann. Das ist erheblich weniger blutig, geht sehr viel präziser und das Ergebnis lässt sich bereits im Vorwege intensiv betrachten und untersuchen und entsprechender Ausschuss zeitig genug beseitigen, um den Brutplatz weiterhin optimal nutzen zu können. Das entbindet auch die Frauen von jeglichem Gebärstress, sämtlichen körperlichen Beschwerden in der Schwangerschaft und vor allem sind sie in der Zeit vollends arbeitsfähig. Letzteres ist für unsere Gesellschaft im Moment der wichtigste Aspekt, um genügend Material zur Lohndrückung zu haben. Der wirtschaftliche Schaden beim Arbeitsausfall der heutigen Mütter ist kaum zu beziffern. Auch bleiben uns auf diese Weise so unethische Absichten, wie rechts bebildert, Gott sei Dank erspart.