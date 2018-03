Schäuble als Retter von Klüngel und Parteienfilz

Wahl-Widerhaller: Welch ein Affront. Was für ein heimtückischer und populistischer Angriff auf die Demokratie. Darüber hinaus eine Schmähung der Würde des Bundestages und Untergrabung des Wahlgeheimnisses schlechthin. Eine Zumutung für die Bananenrepublik Deutschland, dass ein AfD-Politiker öffentlich macht, dass er Bundeskanzlerin Merkel am 14. März 2017 insgeheim ganz geheim nicht gewählt hat. Offenbar hat dieser Demokratiefeind noch nie etwas von Staatsräson gehört. Spätestens seit dem Wolfgang Schäuble, jetzt als Bundestagspräsident, dafür 1.000 Euro Ordnungsgeld verhängt hat, sollte auch dieser aufsässige AfD-Abgeordnete wissen, was Zucht und Ordnung bedeuten.

Das alte Partei-Schlachtross auf zwei Rädern, Wolfgang Schäuble, versucht von diesem Filzstaat zu retten was zu retten ist. So setzt er auf harte pädagogische Maßnahmen innerhalb des Bundestages, um die noch nicht angepassten Newcomer von der AfD knallhart auf Linie zu zwingen. Allein die Vokabel „Wahlgeheimnis“ ist nach seiner Vorstellung das Schlüsselwort für eine elitäre Geheimniskrämerei. Das es allerdings allerhand Auslegungsspielraum bezüglich des zugrundeliegenden Gesetzes gibt, hat sich noch nicht bis zum ihm herumgesprochen. Oder er will es einfach nicht wahrhaben.

Rechts abgebildet, dass besagte Corpus Delicti. Niemals hätte irgendjemand damit gerechnet, dass AfD-Bundestagsabgeordnete Angela Merkel nicht wählen würden. Zumindest die Illusion dessen, dass auch diese Experten „Angela“ wählen, galt es aufrechtzuerhalten. Darin hat vermutlich auch Wolfgang Schäuble seine Mission gesehen. Wenngleich er sich auch nicht an jeden popeligen Geldkoffer erinnern kann, so doch zumindest an die einschlägigen Paragraphen im Strafgesetzbuch.

Da haben wir zum Beispiel diese Vorschrift im StGB: § 107c ▶︎ Verletzung des Wahlgeheimnisses … [dejure]. Der Einfachheit halber zitieren wir den kurzen Inhalt: „Wer einer dem Schutz des Wahlgeheimnisses dienenden Vorschrift in der Absicht zuwiderhandelt, sich oder einem anderen Kenntnis davon zu verschaffen, wie jemand gewählt hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“. Offensichtlich ist Wolfgang Schäuble der Auffassung, dass diese Strafandrohung auch für die Öffentlichmachung des eigenen Votum gilt. Damit würde die Vorschrift allerdings die persönliche Freiheit mächtig aushebeln, insbesondere die Meinungsfreiheit. Aber wen stört sowas schon, wenn es um die Staatsräson geht.

Schäubles Mission

Vielmehr scheint es Wolfgang Schäuble darum zu gehen, zunächst einmal den gesunden Menschenverstand auszuhebeln. Gerade den benötigt heutzutage kein Abgeordneter des Bundestages mehr. Genau dafür hat er die Fraktion und den Fraktionszwang. Wenn also ein Abgeordneter ausnahmsweise einmal selbstständig und geheim über etwas abstimmen darf, ist es äußerst schlecht für diese Tugenden. Sollte es Schule machen, persönliche Entscheidungen aus geheimen Abstimmungen zu verlautbaren, ist das bereits ein halber Dammbruch für den aktuellen Filz im Bundestag. So etwas untergräbt auf der einen Seite die Fraktionsdisziplin und damit eindeutig die Lenkbarkeit der Abgeordneten. Auch hier hinkt der Gesetzgeber etwas hinterher. Im Grundgesetz, Artikel 38 steht noch, dass die Abgeordneten dem Gewissen verpflichtet sind. Faktisch sind sie natürlich der Fraktion und Parteiführung verpflichtet, um die Wünsche der Lobbyisten umsetzen zu können.

Das alles ist ganz schrecklich. Und gerade solchen Umtrieben gedenkt Schäuble, als alter Parteisoldat, in seiner neuen Funktion als Bundestagspräsident, entschieden Einhalt zu gebieten. Sein über Jahrzehnte antrainiertes „Beißverhalten“ gegen „Abweichler“ dominiert noch über das für ihn geltende Neutralitätsgebot als Bundestagspräsident. Vielleicht hätte er sich zunächst einmal mit dem Bundeswahlleiter unterhalten sollen. Auch der weiß mit seiner Ratlosigkeit noch immer nicht wohin: Wahlgeheimnis gilt nicht für den eigenen Stimmzettel … [Welt]. Solange es um die eigene Stimme geht und nicht um das Wahlverhalten Dritter, scheint derzeit noch der Freiheitsgedanke zu überwiegen. Wer weiß wie lange noch. Sicherlich könnte die GroKo diesen Vorgang zum Anlass nehmen, die „Daumenschräuble“ gegenüber allen MdB’s noch etwas straffer anzuziehen.